Wann zeigt Rockstar endlich den nächsten Trailer zu GTA 6? Diese Frage beschäftigt die Community seit Wochen. Jetzt sorgt im Subreddit zu Grand Theft Auto 6 eine neue Theorie für Gesprächsstoff: Einige Fans glauben, dass Trailer 3 am 19. Juli 2026 während des WM-Finals erscheinen könnte.

Klingt erst einmal ziemlich wild, hat aus Sicht der Community aber zumindest einen nachvollziehbaren Gedanken dahinter: Das Finale der Fußball-WM gehört zu den größten Sportereignissen der Welt. Würde Rockstar dort einen neuen Trailer oder sogar einen Gameplay-Trailer zeigen, wäre die Reichweite gigantisch.

Wichtig ist aber direkt vorweg: Offiziell bestätigt ist daran nichts. Es handelt sich aktuell nur um Spekulationen aus der Community.

GTA 6-Trailer zur Halbzeit des WM-Finals?

Auslöser ist ein aktueller Beitrag im GTA-6-Subreddit. Darin stellt ein Fan die These auf, dass Rockstar den nächsten Trailer am 19. Juli veröffentlichen könnte. Konkret geht es um die Idee, einen möglichen Trailer 3 oder Gameplay-Trailer während der Halbzeit des WM-Finals zu platzieren. Der Gedanke: Mehr Aufmerksamkeit könnte Rockstar kaum bekommen.

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Ganz neu ist diese Richtung allerdings nicht. Schon in den vergangenen Wochen wurde im Subreddit mehrfach darüber diskutiert, ob Rockstar die WM für das Marketing rund um GTA 6 nutzen könnte. In älteren Threads wurde unter anderem spekuliert, ob nach dem Turnier oder rund um das Finale ein neues Lebenszeichen folgen könnte.

Die Theorie passt auf den ersten Blick zu einem einfachen Argument: GTA 6 ist riesig, die WM ist riesig. Beides zusammen wäre ein maximaler Aufmerksamkeitsschub.

Wie realistisch ist diese Theorie?

Genau hier wird es aber schwierig. Denn Rockstar ist nicht unbedingt dafür bekannt, große Trailer abhängig von externen Shows oder Events zu machen. Die bisherigen großen GTA-6-Trailer wurden über Rockstars eigene Kanäle ausgespielt und haben trotzdem weltweit enorme Reichweite erzielt.

Auch im Subreddit sehen viele Fans die WM-Theorie eher skeptisch. In mehreren Diskussionen wird darauf verwiesen, dass Rockstar eine solche Bühne gar nicht zwingend braucht, weil ein neuer GTA-6-Trailer ohnehin innerhalb kürzester Zeit durchs Netz gehen würde. Ein User schreibt sinngemäß, Rockstar habe nicht einmal früher große Gaming-Events wie die E3 gebraucht, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Dazu kommt: Ein Werbeplatz während eines WM-Finals wäre extrem teuer und müsste vermutlich frühzeitig geplant sein. Ob Rockstar einen Trailer tatsächlich zuerst im Rahmen eines Sportevents zeigen würde, ist daher zumindest fraglich.

Trotzdem passt der Zeitraum ins Marketing-Fenster

Komplett abwegig ist die Spekulation aber nicht. GTA 6 soll am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Rockstar selbst hat den neuen Termin offiziell bestätigt.

Damit rückt der Release langsam näher. Ein weiterer Trailer im Sommer oder Frühherbst wäre aus Marketingsicht durchaus naheliegend. Auch andere Fans rechnen aktuell mit einem Zeitraum zwischen Juli und Anfang August, bevor im September möglicherweise ausführlichere Gameplay-Eindrücke folgen könnten.

Das heißt: Ein neuer GTA-6-Trailer rund um den Sommer wäre plausibel. Ob ausgerechnet das WM-Finale die Bühne dafür wird, ist aber eine ganz andere Frage.

Rockstar braucht die WM eigentlich nicht

Der wahrscheinlichste Punkt gegen die Theorie ist simpel: Rockstar braucht diese Bühne nicht. GTA 6 ist vermutlich eines der wenigen Spiele, die selbst ohne Event-Anbindung eine globale Medienwelle auslösen können.

Ein neuer Trailer auf YouTube, X, Instagram und der offiziellen Rockstar-Seite würde wahrscheinlich innerhalb weniger Stunden Millionen Abrufe sammeln. Dazu kommen internationale Medien, Creator, Reddit, TikTok und Foren. Die Aufmerksamkeit wäre also ohnehin da.

Trotzdem ist die Theorie spannend, weil sie zeigt, wie sehr die Community inzwischen auf jedes mögliche Datum blickt. Nach den bisherigen Trailern und der langen Wartezeit reicht ein großes globales Ereignis wie die WM, um sofort neue Spekulationen auszulösen.

Möglich, aber keinesfalls sicher

Ein GTA-6-Trailer während des WM-Finals wäre ohne Frage ein gewaltiger Marketing-Moment. Die Reichweite wäre enorm, das Timing im Sommer würde grundsätzlich passen und die Community hätte wieder ihren nächsten großen Hype-Moment.

Aktuell spricht aber nichts Offizielles dafür. Es gibt keinen Hinweis von Rockstar, keine Ankündigung und keinen belastbaren Leak. Deshalb sollte man die Theorie genau als das betrachten, was sie ist: eine spannende Fan-Spekulation aus dem GTA-6-Subreddit.

Sollte Rockstar tatsächlich am 19. Juli nachlegen, hätte die Community einen ziemlich guten Riecher bewiesen. Bis dahin gilt aber wie immer bei GTA 6: Erst glauben, wenn Rockstar es selbst zeigt.