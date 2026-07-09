Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist am heutigen 9. Juli 2026 erschienen und passend zum Release zeigt sich bereits: Das Remake kommt bei der internationalen Presse ziemlich gut an. Auf Metacritic steht die PS5-Version aktuell bei einem Metascore von 84 Punkten und damit im Bereich „Generally Favorable“. Von den dort gelisteten Kritiken fallen 94 Prozent positiv aus, negative Wertungen gibt es bislang keine.

Damit gelingt Ubisoft offenbar genau das, was sich viele Fans von einem Remake zu Assassin’s Creed 4: Black Flag erhofft haben: Die beliebte Piraten-Fantasy bleibt erhalten, wird aber technisch, spielerisch und erzählerisch modernisiert.

Viel Lob für Grafik, Atmosphäre und moderne Verbesserungen

Besonders begeistert zeigen sich viele internationale Tests davon, wie behutsam Ubisoft mit dem Original umgeht. Radio Times vergibt die Höchstwertung und schreibt, alles, was man an Black Flag geliebt habe, sei weiterhin vorhanden – nur verfeinert, poliert und neu verpackt. Die größten Änderungen steckten dabei in kleineren Mechaniken, die die Geschichte insgesamt flüssiger wirken lassen.

Auch Gaming Nexus lobt das Remake deutlich und vergibt 90 Punkte. Dort heißt es, moderne Steuerung und kluge Anpassungen würden den Klassiker in die aktuelle Assassin’s-Creed-Ära holen. Besonders positiv fällt auf, dass die riesige Karibik nicht mit Aufgaben überladen wirke, sondern Raum für Erkundung lasse.

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Ähnlich sieht es Console Creatures, wo Black Flag Resynced mit 90 Punkten als „verlorener Schatz“ beschrieben wird. Das Remake hätte leicht scheitern können, gehe aber mit großem Respekt und großer Sorgfalt an das Original heran.

Viele sehen Resynced als definitive Version von Black Flag

Mehrere Pressekollegen bezeichnen Resynced als die bislang beste Möglichkeit, Edward Kenways Abenteuer zu erleben. Game8 spricht bei 92 Punkten von der „definitiven“ Version eines der besten Assassin’s-Creed-Spiele. Gelobt werden vor allem die neue Optik, Accessibility-Verbesserungen und zusätzliche Story-Inhalte. Kritisiert werden kleinere Bugs sowie der Wegfall beziehungsweise Umbau der modernen Rahmenhandlung.

PlayStation Universe geht sogar auf 95 Punkte und nennt das Remake ein fantastisches Gesamtpaket mit sinnvollen Änderungen und Quality-of-Life-Verbesserungen. Auch PSX Brasil zeigt sich bei ebenfalls 95 Punkten begeistert und spricht von einer notwendigen Modernisierung eines der besten Serienteile.

Das deckt sich mit dem Grundtenor vieler Reviews: Black Flag Resynced funktioniert offenbar nicht nur als nostalgische Rückkehr, sondern auch als moderner Einstieg für Spieler, die das Original von 2013 nie gespielt haben.

Kritik gibt es trotzdem: Nicht alles wirkt komplett modern

Ganz ohne Gegenwind kommt das Remake aber nicht davon. Einige Tests sehen weiterhin Schwächen, die schon im Original angelegt waren oder durch die Modernisierung nicht komplett verschwinden.

Game Informer vergibt 83 Punkte und merkt an, dass ein Teil der Faszination von Assassin’s Creed eigentlich darin liege, eine neue historische Epoche zu entdecken. Diese Frische fehlt bei einer Rückkehr nach Black Flag natürlich ein Stück weit. Trotzdem sei Resynced eine beeindruckende Überarbeitung, die zeigt, wie ältere Actionspiele wieder relevant gemacht werden können.

Auch VGC bewertet das Remake mit 80 Punkten und bringt einen interessanten Punkt auf den Tisch: Black Flag sei vielleicht ein Spiel gewesen, das gar kein Remake gebraucht hätte, weil es bis heute besser gealtert sei als viele andere Teile der Reihe. Trotzdem habe die Rückkehr Spaß gemacht, Setting, Besetzung und Atmosphäre gehörten weiterhin zum Besten, was Assassin’s Creed je geboten habe.

TechRadar Gaming sieht bei 80 Punkten ebenfalls ein starkes Remake, kritisiert aber gestrichene Inhalte und repetitive Elemente, die nicht besonders gut gealtert seien. Der überarbeitete Kampf, die schöne Welt und die volle Karte würden aber trotzdem erneut fesseln.

Eurogamer bleibt deutlich skeptischer

Die auffälligste niedrigere Wertung kommt von Eurogamer. Dort landet Assassin’s Creed Black Flag Resynced bei 60 Punkten. Die Kritik fällt deutlich verhaltener aus: Für jede positive Änderung gebe es gefühlt auch eine negative Veränderung knapp unter der Oberfläche.

Damit gehört Eurogamer zu den wenigen gemischten Stimmen im Testspiegel. Insgesamt ist das Bild aber klar positiv: Laut Metacritic sind aktuell nur 5 Kritiken gemischt, während 78 Reviews positiv ausfallen.

Testspiegel: Das sagen die Wertungen

Magazin Wertung Kurze Einschätzung Radio Times 100 Alles Gute am Original bleibt, viele kleine Mechaniken wurden sinnvoll verfeinert. PSX Brasil 95 Imposante Modernisierung und eines der besten Remakes überhaupt. PlayStation Universe 95 Sinnvolle Verbesserungen machen das Abenteuer zum Pflichtspiel für PS5-Besitzer. Game8 92 Die definitive Version eines der stärksten Assassin’s-Creed-Spiele. Gaming Nexus 90 Moderne Steuerung, smarte Anpassungen und starke Erkundung. Console Creatures 90 Ein sorgfältig restaurierter Schatz für Fans. GamePro Germany 88 Würdiges Remake mit sinnvollen Modernisierungen und neuen Inhalten. SpazioGames 85 Gelungenes Remake mit besserer Optik und erweitertem Gameplay. VGC 80 Tolles Remake eines Spiels, das vielleicht gar kein Remake gebraucht hätte. TechRadar Gaming 80 Starke Modernisierung, aber einige repetitive Elemente bleiben. Eurogamer 60 Für jede gute Änderung gibt es offenbar auch einen neuen Haken.

Der Piratenklassiker ist zurück

Der internationale Testspiegel zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced fällt sehr positiv aus. Die meisten Kritiker sind sich einig: Ubisoft hat die Atmosphäre, das Piratengefühl und die offene Karibik des Originals bewahrt, gleichzeitig aber Grafik, Steuerung, Kampf, Parkour, Schleichmechaniken und Komfortfunktionen spürbar modernisiert.

Die Kritikpunkte klingen ebenfalls nachvollziehbar: Manche Strukturen stammen weiterhin spürbar aus dem Jahr 2013, einige Nebenaktivitäten wirken repetitiv, nicht alle neuen Inhalte überzeugen gleichermaßen und technische Probleme werden vereinzelt erwähnt.

Trotzdem spricht der aktuelle Metascore von 84 Punkten eine klare Sprache: Assassin’s Creed Black Flag Resynced scheint für viele Pressekollegen genau das Remake geworden zu sein, das Fans sich erhofft haben – kein radikaler Neubau, sondern eine moderne, hübschere und angenehmere Version eines der beliebtesten Assassin’s-Creed-Abenteuer.