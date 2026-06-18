Black Flag Resynced – Das steckt in der kompletten Trophäenliste

Ubisoft hat wenige Wochen vor dem Release von Assassin’s Creed: Black Flag Resynced die vollständige Trophäen und Erfolgsliste veröffentlicht und macht damit ziemlich klar, worauf die überarbeitete Neuauflage setzt: eine breite Mischung aus Story-Fortschritt, Erkundung, cleveren Kampfaktionen und klassischem Piraten-Fleiß.
Das Remake von Assassin’s Creed 4: Black Flag aus dem Jahr 2013 erscheint am 9. Juli 2026 für PC, PS5 und Xbox Series und bringt neben der generalüberholten Grafik auf Basis der aktuellen Anvil-Engine auch spielerische Anpassungen mit. Ubisoft verspricht strategischere Kämpfe und ein Parkour-System, das mehr Freiheiten bieten soll.
Neuer Anreiz für Platin-Jäger
Welche Art Aufgaben stecken in der Trophäenliste? Laut der offiziellen Übersicht setzt Black Flag Resynced bei Achievements und Trophäen nicht nur auf das Abarbeiten der Hauptgeschichte, sondern ebenso auf Aktivitäten, die viele der bekannten Mechaniken gezielt abklopfen.
So finden sich neben typischen Sammel und Abschlusszielen auch situative Aktionen, die euch dazu bringen, Systeme bewusst zu nutzen: Unter Wasser schwimmen, Crafting, Stealth-Momente oder Kills in bestimmten Situationen, etwa wenn eine Wache gerade Alarm schlagen will. Unklar ist dabei noch, wie genau Ubisoft die einzelnen Erfolge auf Bronze, Silber, Gold und Platin auf der PS5 verteilt.
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Die komplette Übersicht aller Erfolge und Trophäen
Welche Erfolge sind für Assassin’s Creed: Black Flag Resynced bestätigt? Ubisoft listet eine große Bandbreite an Zielen, von Weltabschluss über Schiffskämpfe bis hin zu kleinen Fun-Aufgaben. Hier ist die komplette Übersicht:
- König der Festung – Erobere alle Forts
- Die Erinnerung meines Feindes – Stelle alle Charakterporträts in der Villa von Great Inagua aus
- Dilettant – Fülle alle Kunstsammlungs- und Ausrüstungsplätze im Anwesen von Great Inagua
- Gouverneur – Stelle alle Gebäude im Dorf von Great Inagua wieder her
- Null Verschwendung – Setze eine Karte aus Kartenteilen zusammen
- Großmeister – Gewinne jedes der verschiedenen Tavernen-Spiele
- Artikel der Vereinbarung – Sorge dafür, dass alle Piraten bei einer Straßenschlägerei überleben
- Unter Dieben – Öffne eine Schmugglertruhe
- Hilf einem Bruder – Schließe eine Templer-Jagd-Sequenz ab
- Sieben tödliche Meere – Finde alle Schatztruhen in Unterwasser-Schiffswracks
- Ruhe, Narr! – Töte einen Wächter, der die Alarmglocke läutet
- Matador – Weiche drei Angriffen eines Wildschweins aus
- Perfekter Jäger – Erziele einen perfekten Harpunenschuss auf einen Weißen Hai
- Doppelschuss – Parriere zwei Ozelots in schneller Folge
- Alles erledigt – Schließe alle Aktivitäten an einem Ort ab
- Der Henker – Töte 10 Gegner, indem du sie mit dem Seilpfeil aufhängst
- Alle gefangen – Fange mindestens 5 Gegner mit einer Rauchbombe
- Gun-Kata – Töte 4 Gegner in Folge mit Pistolen innerhalb von fünf Sekunden
- Mit dem Rücken zur Wand – Töte einen Gegner mit einer Wand-Attacke
- Lass mich erklären – Führe nach einer perfekten Parade insgesamt 4 Takedowns aus
- Überdesign IV – Stoße einen berserkenden Gegner im Rauch vom Schiff
- Lebendiges Havanna – Erhalte eine Tour durch Havanna (Sequenz 2, Erinnerung 1 abschließen)
- Alle Mann an Deck – Rekrutiere alle Offiziere
- Kollektiver Wahnsinn – Füge jede Schiffsklasse zu Kenways Flotte hinzu
- Flagge streichen – Entern eines Konvoi-Leitschiffs
- Unsinkbar – Überlebe eine seitliche Monsterwelle
- Yo Ho… – Lerne ein neues Shanty
- Gefallen erwidern – Ramm ein rammendes Briggschiff im Sprint
- Jäger wird Gejagter – Besiege einen Piratenjäger bei maximalem Fahndungslevel
- Teufel der Karibik – Besiege alle legendären Schiffe
- Old Ironsides – Führe 3 perfekte Abwehrmanöver aus
- Gar nicht so kleiner Freund – Schalte den Sekundärfeuermodus einer Jackdaw-Waffe frei
- Komplett ausgestattet – Rüste kosmetische Anpassungen in allen Jackdaw-Slots aus
- Geschmeidiger Operator – Stelle einen Gegenstand her
- Geschäft und Vergnügen – Verdiene 50.000 Reales
- Ab damit – Verbessere die Jackdaw vollständig
- Unersättlich – Konsumiere 20 Nahrungsgegenstände
- Freund aller – Interagiere mit allen 7 freundlichen Tieren
- Davy Jones’ Locker – Schwimme zum tiefsten Punkt der Karte
- Kartograf – Besuche jeden Ort im Spiel
- Edward Catway – Zerstöre 50 Blumentöpfe
- Ed der Taucher – Schwimme insgesamt 1000 m unter Wasser (ohne Schiffswracks)
- Der Letzte, der geht (versteckt)
- Ein räudiger Vogel (versteckt)
- Mauern, die den Wind aufhalten (versteckt)
- In einer Welt ohne Gold (versteckt)
- Stets ein Splitter (versteckt)
- Katerstimmung (versteckt)
- Blow the Man Down (versteckt)
Release, Plattformen und Editionen im Überblick
Wann erscheint Assassin’s Creed: Black Flag Resynced und was kostet es? Der Start ist für den 9. Juli 2026 auf PC, PS5 und Xbox Series geplant. Eine Umsetzung für die Switch 2 hat Ubisoft zuletzt ausgeschlossen.
Im PlayStation Store wird die Standard Edition für 59,99 Euro angeboten. Die Deluxe Edition kostet 69,99 Euro und enthält digitale Zusatzinhalte wie das Meisterassassine-Charakterpaket und das Meisterassassine-Maritimpaket, darunter ein neues Outfit, eine exklusive Gallionsfigur sowie ein Schmuckstück mit einzigartigen Vorteilen.
Wie gefällt euch die Mischung aus Story-Zielen, Erkundung und den eher ungewöhnlichen Aufgaben wie Edward Catway oder Ed der Taucher, und geht ihr diesmal auf Platin-Jagd? Schreibt es in die Kommentare.