Black Flag Resynced – Das steckt in der kompletten Trophäenliste

Ubisoft hat wenige Wochen vor dem Release von Assassin’s Creed: Black Flag Resynced die vollständige Trophäen und Erfolgsliste veröffentlicht und macht damit ziemlich klar, worauf die überarbeitete Neuauflage setzt: eine breite Mischung aus Story-Fortschritt, Erkundung, cleveren Kampfaktionen und klassischem Piraten-Fleiß.

Das Remake von Assassin’s Creed 4: Black Flag aus dem Jahr 2013 erscheint am 9. Juli 2026 für PC, PS5 und Xbox Series und bringt neben der generalüberholten Grafik auf Basis der aktuellen Anvil-Engine auch spielerische Anpassungen mit. Ubisoft verspricht strategischere Kämpfe und ein Parkour-System, das mehr Freiheiten bieten soll.

Neuer Anreiz für Platin-Jäger

Welche Art Aufgaben stecken in der Trophäenliste? Laut der offiziellen Übersicht setzt Black Flag Resynced bei Achievements und Trophäen nicht nur auf das Abarbeiten der Hauptgeschichte, sondern ebenso auf Aktivitäten, die viele der bekannten Mechaniken gezielt abklopfen.

So finden sich neben typischen Sammel und Abschlusszielen auch situative Aktionen, die euch dazu bringen, Systeme bewusst zu nutzen: Unter Wasser schwimmen, Crafting, Stealth-Momente oder Kills in bestimmten Situationen, etwa wenn eine Wache gerade Alarm schlagen will. Unklar ist dabei noch, wie genau Ubisoft die einzelnen Erfolge auf Bronze, Silber, Gold und Platin auf der PS5 verteilt.

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Die komplette Übersicht aller Erfolge und Trophäen

Welche Erfolge sind für Assassin’s Creed: Black Flag Resynced bestätigt? Ubisoft listet eine große Bandbreite an Zielen, von Weltabschluss über Schiffskämpfe bis hin zu kleinen Fun-Aufgaben. Hier ist die komplette Übersicht:

König der Festung – Erobere alle Forts

Die Erinnerung meines Feindes – Stelle alle Charakterporträts in der Villa von Great Inagua aus

Dilettant – Fülle alle Kunstsammlungs- und Ausrüstungsplätze im Anwesen von Great Inagua

Gouverneur – Stelle alle Gebäude im Dorf von Great Inagua wieder her

Null Verschwendung – Setze eine Karte aus Kartenteilen zusammen

Großmeister – Gewinne jedes der verschiedenen Tavernen-Spiele

Artikel der Vereinbarung – Sorge dafür, dass alle Piraten bei einer Straßenschlägerei überleben

Unter Dieben – Öffne eine Schmugglertruhe

Hilf einem Bruder – Schließe eine Templer-Jagd-Sequenz ab

Sieben tödliche Meere – Finde alle Schatztruhen in Unterwasser-Schiffswracks

Ruhe, Narr! – Töte einen Wächter, der die Alarmglocke läutet

Matador – Weiche drei Angriffen eines Wildschweins aus

Perfekter Jäger – Erziele einen perfekten Harpunenschuss auf einen Weißen Hai

Doppelschuss – Parriere zwei Ozelots in schneller Folge

Alles erledigt – Schließe alle Aktivitäten an einem Ort ab

Der Henker – Töte 10 Gegner, indem du sie mit dem Seilpfeil aufhängst

Alle gefangen – Fange mindestens 5 Gegner mit einer Rauchbombe

Gun-Kata – Töte 4 Gegner in Folge mit Pistolen innerhalb von fünf Sekunden

Mit dem Rücken zur Wand – Töte einen Gegner mit einer Wand-Attacke

Lass mich erklären – Führe nach einer perfekten Parade insgesamt 4 Takedowns aus

Überdesign IV – Stoße einen berserkenden Gegner im Rauch vom Schiff

Lebendiges Havanna – Erhalte eine Tour durch Havanna (Sequenz 2, Erinnerung 1 abschließen)

Alle Mann an Deck – Rekrutiere alle Offiziere

Kollektiver Wahnsinn – Füge jede Schiffsklasse zu Kenways Flotte hinzu

Flagge streichen – Entern eines Konvoi-Leitschiffs

Unsinkbar – Überlebe eine seitliche Monsterwelle

Yo Ho… – Lerne ein neues Shanty

Gefallen erwidern – Ramm ein rammendes Briggschiff im Sprint

Jäger wird Gejagter – Besiege einen Piratenjäger bei maximalem Fahndungslevel

Teufel der Karibik – Besiege alle legendären Schiffe

Old Ironsides – Führe 3 perfekte Abwehrmanöver aus

Gar nicht so kleiner Freund – Schalte den Sekundärfeuermodus einer Jackdaw-Waffe frei

Komplett ausgestattet – Rüste kosmetische Anpassungen in allen Jackdaw-Slots aus

Geschmeidiger Operator – Stelle einen Gegenstand her

Geschäft und Vergnügen – Verdiene 50.000 Reales

Ab damit – Verbessere die Jackdaw vollständig

Unersättlich – Konsumiere 20 Nahrungsgegenstände

Freund aller – Interagiere mit allen 7 freundlichen Tieren

Davy Jones’ Locker – Schwimme zum tiefsten Punkt der Karte

Kartograf – Besuche jeden Ort im Spiel

Edward Catway – Zerstöre 50 Blumentöpfe

Ed der Taucher – Schwimme insgesamt 1000 m unter Wasser (ohne Schiffswracks)

Der Letzte, der geht (versteckt)

Ein räudiger Vogel (versteckt)

Mauern, die den Wind aufhalten (versteckt)

In einer Welt ohne Gold (versteckt)

Stets ein Splitter (versteckt)

Katerstimmung (versteckt)

Blow the Man Down (versteckt)

Release, Plattformen und Editionen im Überblick

Wann erscheint Assassin’s Creed: Black Flag Resynced und was kostet es? Der Start ist für den 9. Juli 2026 auf PC, PS5 und Xbox Series geplant. Eine Umsetzung für die Switch 2 hat Ubisoft zuletzt ausgeschlossen.

Im PlayStation Store wird die Standard Edition für 59,99 Euro angeboten. Die Deluxe Edition kostet 69,99 Euro und enthält digitale Zusatzinhalte wie das Meisterassassine-Charakterpaket und das Meisterassassine-Maritimpaket, darunter ein neues Outfit, eine exklusive Gallionsfigur sowie ein Schmuckstück mit einzigartigen Vorteilen.

Wie gefällt euch die Mischung aus Story-Zielen, Erkundung und den eher ungewöhnlichen Aufgaben wie Edward Catway oder Ed der Taucher, und geht ihr diesmal auf Platin-Jagd? Schreibt es in die Kommentare.