Dont Nod in Finanznot – Prüfer warnen vor Liquiditätsengpass 2026

Beim französischen Studio Dont Nod, bekannt durch die Anfänge der Life-is-Strange-Reihe und zuletzt Lost Records: Bloom & Rage, mehren sich die Alarmzeichen. Nach mehreren Releases, die laut Berichten die internen Verkaufserwartungen verfehlt haben, soll die finanzielle Lage inzwischen so angespannt sein, dass sogar Wirtschaftsprüfer vor einem kritischen Liquiditätsengpass warnen.

Besonders brisant ist dabei ein Punkt, der für viele Fans wie ein Domino-Stein wirkt: Tencent soll laut aktuellen Berichten kein Interesse mehr haben, das Studio weiter finanziell zu stützen. Damit steht Dont Nod vor der Aufgabe, kurzfristig neue Geldquellen zu finden, um Projekte weiterzuführen und den Betrieb zu sichern.

Warnsignale aus den Finanzunterlagen

Was steckt hinter der aktuellen Krise bei Dont Nod? Aus französischen Berichten geht hervor, dass eine Auswertung jüngster Finanzveröffentlichungen des Unternehmens deutliche Warnhinweise enthält. Demnach sehen Prüfer die Gefahr, dass die verfügbaren Mittel im Verlauf des Jahres 2026 weitgehend aufgebraucht sein könnten, mit einem besonders kritischen Zeitpunkt im Herbst.

Bei Dont Nod braut sich Ärger zusammen: Ein Prüfbericht warnt, dass die Barreserven bis November vollständig aufgebraucht sein könnten. Tencent wolle weder Kapital erhöhen noch Projekte finanzieren, und die Pläne der Führung wirkten nicht beruhigend. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Kernaussage ist klar: Wenn kein neuer Finanzierungspfad gefunden wird, droht dem Studio ein Szenario, das von weiteren Einschnitten bis hin zu einer möglichen Schließung reichen kann. Nach außen hin bleibt zwar offen, wie viel Spielraum intern noch vorhanden ist, doch die Formulierungen in den Berichten zeichnen ein sehr enges Zeitfenster.

Tencent zieht sich offenbar zurück

Welche Rolle spielt Tencent bei der Zukunft des Studios? Tencent wird in den Berichten als zentraler Faktor genannt, weil der Konzern demnach keine zusätzlichen Mittel mehr bereitstellen möchte. Das ist deshalb so relevant, weil sich Studios in der aktuellen Branchenlage oft auf stabile Investoren oder langfristige Projektfinanzierungen verlassen müssen, um Entwicklungsteams über mehrere Jahre zu tragen.

Wenn ein großer Geldgeber signalisiert, weder Kapital zu erhöhen noch neue Projekte zu finanzieren, bleibt als naheliegender Ausweg häufig nur der Weg über einen Publisher-Deal. Genau dieser Plan wird in den Berichten ebenfalls beschrieben: Dont Nod müsse demnach einen Publisher finden, der das nächste Projekt mitträgt.

Das Problem dabei: Die Publisher-Landschaft gilt derzeit als extrem vorsichtig. Investitionen werden stärker geprüft, Budgets enger geschnürt, und selbst bekannte Namen sind keine Garantie mehr, dass neue Marken oder kreative Projekte sofort grünes Licht bekommen.

Games mit starkem Ruf, aber schwächerer Verkaufsdynamik

Warum reichen gute Kritiken offenbar nicht aus? Dont Nod hat weiterhin ein starkes Standing bei vielen Story-Fans, doch laut den aktuellen Informationen haben die letzten Veröffentlichungen wirtschaftlich nicht den gewünschten Effekt erzielt. Lost Records: Bloom & Rage soll zwar sehr gutes Feedback bekommen haben, die gesetzten Verkaufsziele aber verfehlt haben.

Ähnliches wird auch über Banishers: Ghosts of New Eden berichtet. In der Summe ergibt sich daraus ein Muster, das viele Studios trifft: Kritischer Erfolg kann helfen, aber er füllt nicht automatisch die Kasse, wenn Marketing, Produktionskosten und die Erwartungen an den Absatz deutlich höher liegen.

Zusätzlich schwingt in den Berichten mit, dass ein zuletzt angedachtes Projekt nicht weiterverfolgt wurde, nachdem ein Investor abgesprungen sein soll. Dadurch verengt sich die Pipeline, und genau das macht die Suche nach neuer Finanzierung meist noch schwieriger.

Was als Nächstes passieren könnte

Wie könnte Dont Nod kurzfristig reagieren? Aus den genannten Punkten ergibt sich vor allem ein realistischer Handlungsdruck: ein neuer Publisher-Deal oder ein alternativer Investor, und zwar schnell. Sollte das nicht gelingen, wären weitere Umstrukturierungen naheliegend, etwa das Stoppen einzelner Produktionen, das Verschieben von Release-Plänen oder zusätzliche Stellenkürzungen.

Für Fans von Life-is-Strange-ähnlichen Erzählspielen ist das gleich doppelt bitter. Dont Nod steht seit Jahren für narrative Experimente, charaktergetriebene Geschichten und ein sehr eigenes Gespür für Tonalität. Genau solche Studios geraten in einer Phase, in der die Branche stark auf Risiko-Minimierung setzt, besonders leicht unter Druck.

Wie blickt ihr auf die Situation rund um Dont Nod? Würdet ihr euch wünschen, dass ein großer Publisher einsteigt, oder wäre euch ein kleinerer Partner lieber, der kreative Freiheit stärker schützt? Schreibt es gern in die Kommentare.