Die Sims 4 Music Den Kit – neue Screenshots zeigen Inhalte für Bau und Kaufmodus

Maxis hat Fans von Die Sims 4 einen frischen Blick auf das kommende Music Den Kit gegeben. Neue Screenshots zeigen, dass das Mini-DLC vor allem den Bau und Kaufmodus erweitert und dabei klar auf ein gemütliches Musikzimmer mit Retro-Flair setzt.

Das Kit ist bereits das fünfte der kleineren Zusatzpakete, das 2026 für Die Sims 4 erscheinen soll. Damit geht EA den Weg weiter, neben großen Erweiterungen auch kompakte Deko-Pakete zu veröffentlichen, die sich gezielt an bestimmte Wohnstile und Hobbys anlehnen.

Erster Blick auf Möbel, Deko und Instrument-Details

Welche Inhalte bringt das Music Den Kit konkret? Laut den gezeigten Bildern dürfen sich Fans auf mehrere neue Deko- und Einrichtungsobjekte freuen, die ein Musikzimmer optisch glaubwürdig machen. Im Fokus stehen dabei vor allem Accessoires, die man rund um Instrumente und Jam-Sessions erwartet.

Zu sehen sind unter anderem Gitarrenständer, ein Synthesizer-Keyboard, Retro-Möbel sowie ein Bücherregal, das direkt mit einer Gitarrenhalterung kombiniert ist. Insgesamt wirkt das Set wie eine Mischung aus Proberaum und gemütlicher Hobby-Ecke, in der eure Sims ihre musikalische Seite ausleben können, ohne dass gleich ein ganzer Neubau nötig ist.

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Die Screenshots deuten außerdem an, dass es verschiedene Farbvarianten für Dekorationen gibt. Dazu kommen neue Versionen der Violine, also Varianten eines bereits vorhandenen Instruments, die optisch für mehr Abwechslung sorgen sollen.

Neue Deko-Objekte rund um Musikthemen, inklusive Wandelementen

Gitarrenständer und weitere passende Accessoires

Synthesizer-Keyboard als neues Objekt im Look eines modernen Setups

Retro-Möbel für eine gemütliche Music-Den-Atmosphäre

Bücherregal mit integrierter Gitarrenhalterung

Farbvarianten für bestimmte Objekte

Neue Violin-Varianten als zusätzliche Optik-Optionen

Release-Termin, Preis und Umfang des Kits

Wann erscheint das Music Den Kit? Offiziell soll das Music Den Kit am 23. Juli 2026 veröffentlicht werden. Inhaltlich ist es als typisches Kit eingeordnet, also als kleineres DLC ohne große neue Gameplay-Systeme.

Wie teuer wird das Music Den Kit in Deutschland? Zum Deutschland-Preis gibt es im Vorfeld unterschiedliche Erwartungen, da Kits in der Regel in einem günstigen Segment liegen. Bestätigt ist, dass das Kit mit einem Bonus von 200 Moola für den Die Sims 4 Marketplace beworben wird, die ihr dort für Inhalte ausgeben könnt.

Wie groß ist das Update wirklich? Erwartet wird ein klarer Schwerpunkt auf Deko und Varianten, nicht auf neue Instrumente oder neue Mechaniken. Besonders auffällig: Ein Schlagzeug fehlt weiterhin, obwohl sich viele Fans schon seit Jahren ein Drum-Set wünschen und Schlagzeug-Inhalte in Die Sims 3 als DLC verfügbar waren.

Ausblick auf größere Verbesserungen für Die Sims 4

Welche größeren Updates sind für Die Sims 4 noch geplant? Parallel zu den Kit-Ankündigungen hat Maxis zuletzt auch über technische und komfortable Verbesserungen gesprochen. Genannt wurden unter anderem Auto-Speicherstände, die eure Spielstände besser absichern sollen.

Außerdem steht ein Memory-Boost im Raum, der die Performance verbessern und die Häufigkeit von Rucklern und Abstürzen reduzieren soll. Gerade bei langen Spielständen mit vielen Haushalten ist das für viele Fans eine der wichtigsten Stellschrauben.

Was das Music Den Kit angeht, ist die Richtung klar: mehr Stil, mehr Atmosphäre, mehr Auswahl im Musikzimmer. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Kit findet und welches Instrument euch in Die Sims 4 am meisten fehlt.