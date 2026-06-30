Die Sims 4 Update vom 30. Juni 2026 – weniger Anruf-Spam, mehr Bugfixes

Die Sims 4 hat am 30. Juni 2026 ein brandneues Update bekommen, das ihr ab sofort herunterladen könnt. Der Patch konzentriert sich klar auf Qualitätsverbesserungen: EA nimmt sich dabei unter anderem besonders häufig gemeldete Probleme aus der Community vor und liefert eine breite Palette an Bugfixes für Live-Modus, Galerie, Beziehungen, Haustiere, Karrieren und mehr.

Ein Schwerpunkt liegt auf typischen Alltagsärgernissen, die sich über längere Zeit angesammelt haben: weniger nervige Unterbrechungen, weniger Endlos-Ladebildschirme und spürbar mehr Kontrolle darüber, welche Hinweise euch das Spiel überhaupt noch um die Ohren haut.

Zusätzlich passt das Update in die Roadmap für 2026: Bis September stehen laut Plan besonders Autonomie-Probleme, Baby-Themen sowie Abstürze und Datenverlust im Fokus, bevor sich das Team ab September stärker Essen, Essverhalten sowie Stammbaum- und Beziehungsproblemen widmen will.

Mehr Ruhe im Live-Modus und bessere Kontrolle

Welche Verbesserungen bringt das Update bei Benachrichtigungen und Anrufen? Der Patch reduziert repetitive Anrufe und zufällige Unterbrechungen deutlich und überarbeitet gleichzeitig die Steuerung der Benachrichtigungen. Der Button Telefon stummschalten wurde aktualisiert und soll nun wirklich alle Anrufe zuverlässig verhindern, auch bei neueren Inhalten.

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Auch bei den sogenannten Neighborhood-Stories-Anrufen wird mehr Logik erzwungen: Dating-Ratschläge oder ähnliche Story-Anrufe kommen jetzt nur noch, wenn Sims mindestens befreundet sind. Das gilt zudem allgemein für Einladungen zu Festivals oder Kurztrips, die ebenfalls erst ab einem freundlichen Verhältnis ausgelöst werden sollen.

Außerdem wurden diverse Spam-Anrufe gezielt entfernt oder in der Häufigkeit reduziert. Dazu gehören unter anderem Freundschafts- und Feindschafts-Kommentare, Erinnerungen an Kopfhörer, zu häufige Tanz- und Bar-Abend-Einladungen, häufige Anrufe von Bess Sterling, Community-Nähe-Anrufe sowie diverse romantikbezogene Telefonate. Auch die Discovery-Quest Rund um den Start einer Dynastie soll pro Spielstand nur noch einmal auftauchen.

Telefon stummschalten unterstützt neuere Inhalte und blockiert Anrufe zuverlässiger

Dating-Ratschläge und Neighborhood-Stories-Anrufe erst ab Freundschaft

Festival- und Ausflugs-Einladungen benötigen ein freundliches Verhältnis

Weniger wiederholende Anrufe und Hinweise aus mehreren Packs

Stay-Over-Anrufe können nach 14 Tagen erneut auftreten und funktionieren rückwirkend in alten Spielständen

Der Sensenmann bietet Jobs nur noch makabren Sims an, statt wahllos anzurufen

Neu ist außerdem ein eigener Bereich für Festival-Benachrichtigungen in den Spieloptionen: Dort könnt ihr pro Pack festlegen, zu welchen Festivals ihr Hinweise erhalten wollt. Das ist eine der spürbarsten Komfortfunktionen dieses Updates, weil sie euch Live-Modus-Meldungen gezielt ausdünnen lässt, ohne gleich alles abzuschalten.

Stabilität, Galerie-Fixes und Beziehungsthemen im Fokus

Was wurde an Bugs und Endlos-Ladeproblemen konkret behoben? EA nennt eine Reihe von Fixes, die teils direkt aus den am stärksten hochgewerteten Meldungen im offiziellen Forum stammen. Besonders wichtig: Es wurden Softlocks, Endlos-Ladebildschirme und ein Fall von Save-Korruption adressiert, der beim Platzieren bestimmter Grundstücke aus der Galerie auftreten konnte. Ursache war hier eine Übernutzung von Platzierungs-Cheats, die Grundstücks-Layouts beschädigen konnte, weshalb das Verhalten der Navmeshes angepasst wurde.

Mac-Nutzer bekommen zusätzlich eine gezielte Maßnahme gegen Infinite-Load-Probleme: Nach einer Umstellung bei PC im März werden die gleichen Änderungen nun auch auf Mac umgesetzt, um Konflikte mit Cloud-Backups zu reduzieren und die Häufigkeit solcher Ladeprobleme zu senken. Zudem wurden am Rendering-Backend Synchronisationsarbeiten vorgenommen, die Flackern beheben sollen, wenn SSAO manuell deaktiviert wurde.

Bei Beziehungen geht es gleich an mehrere Baustellen. Ein besonders nerviger Loop, bei dem Kinder automatisch einer Dynastie hinzugefügt wurden und die Benachrichtigung Joined Dynasty ständig wiederkam, ist behoben. Außerdem wurde ein Problem adressiert, bei dem Sims beim Verlassen von Erstelle einen Sim eine unangemessene Beziehung eingehen konnten. Diese Korrektur verhindert den Fehler künftig und wirkt rückwirkend, solange die fehlerhafte Änderung im Spielstand noch nicht passiert ist. Ein weiterer Fall dieses Verhaltens wird laut Patch-Info aber weiterhin untersucht, und bereits beschädigte Beziehungen werden nicht automatisch repariert.

Weniger Infinite-Load-Vorkommnisse auf Mac durch technische Umstellung

Endlos-Laden und Save-Korruption beim Platzieren bestimmter Galerie-Grundstücke behoben

Softlock beim Tattoo-Download aus der Galerie auf Konsolen behoben

Controller-Bug: Hängenbleiben in der Thumbnail-Oberfläche nach Filterwechsel behoben

Beziehungs-Loop bei automatisch zur Dynastie hinzugefügten Kindern behoben

Unangemessene Beziehungen nach Erstelle einen Sim teilweise behoben, ein Fall bleibt in Prüfung

Haustiere, Karrieren, Okkultes und weitere Detail-Verbesserungen

Welche Inhalte profitieren noch vom Patch? Haustier-Fans bekommen mehrere Korrekturen: Adoption von Katzen und Hunden funktioniert wieder, die Interaktion Feel the Love soll bei Katze und kleinem Hund wieder korrekt laufen und kleine Hunde können wieder gebadet werden. Zusätzlich wurde ein Fehler behoben, bei dem Haustiere nach einem Tag in der Tierklinik eine schwarze Textur bekommen konnten, allerdings nicht rückwirkend für betroffene Spielstände.

Auch Karriere-Probleme wurden angegangen. In Get to Work können Ärzte wieder mit Patienten interagieren und Essen ausliefern. In Get Famous ist die Aufgabe Haare und Make-up in einem Schauspiel-Gig wieder abschließbar. Dazu kommen viele kleinere Basegame-Korrekturen, etwa festhängende Inventar-Items, falsch als Nachbar markierte Haushalts-Sims, wiederkehrende Defekte an Geräten und Spülen sowie mehrere Fehler, die zu UI-Ausfällen oder feststeckenden Sims führen konnten.

Für Okkulte nennt EA mehrere Fixes, darunter Merfolk-Schwänze in alten Spielständen, dauerhaft sichtbare Feenflügel nach Reisen, Abstürze durch wiederholtes Formenwechseln bei Feen sowie mehrere Werwolf-Probleme rund um Nasenfarb-Swatches in Erstelle einen Sim. Zusätzlich wurden diverse Sortierungs- und Katalog-Probleme in Erstelle einen Sim und im Bau-Katalog bereinigt, je nach Pack.

Katzen und Hunde können wieder adoptiert werden

Interaktion Feel the Love bei Katze und kleinem Hund wieder funktionsfähig

Kleine Hunde können wieder gebadet werden

Ärzte können wieder mit Patienten interagieren und Essen ausliefern

Schauspiel-Karriere: Haare und Make-up Aufgabe im Gig wieder abschließbar

Merfolk-Schwänze in alten Spielständen wiederherstellbar, einmaliger Besuch in Erstelle einen Sim nötig

Feenflügel bleiben nach Reisen sichtbar, rückwirkend gefixt

Feen-Crash bei häufigem Formenwechsel und Skin-Tone-Änderungen behoben

Werwolf-Nasenfarben in Erstelle einen Sim und nach Schulbesuch stabilisiert

Zahlreiche Basegame-Fixes rund um Inventar, UI, Simulation Errors und Routing

Konsolen: Sortierung nach Pack auf PlayStation wieder möglich und mehrere Xbox-Neustart-Hinweise angepasst

Was ist euch bei Die Sims 4 aktuell wichtiger: weniger Benachrichtigungs-Spam oder maximale Stabilität bei Galerie und Spielständen? Schreibt mir eure Erfahrungen mit dem neuen Update gern in die Kommentare.