The Elder Scrolls 6: Heißt Bethesdas Rollenspiel wirklich Sentinel? Starfield liefert mysteriöse Spur

Bethesda könnte mit Starfield schon vor Jahren einen Hinweis auf den vollständigen Namen von The Elder Scrolls 6 versteckt haben. Fans glauben, dass das Rollenspiel den Untertitel Sentinel tragen wird – und tatsächlich passen mehrere Auffälligkeiten überraschend gut zusammen.

Nachdem Xbox-Chefin Asha Sharma eine aktuelle Präsentation von The Elder Scrolls 6 gesehen hatte, veröffentlichte sie eine kurze, aber viel diskutierte Reaktion. Darin lobte sie die gewaltigen Dimensionen und die Geschichte des Rollenspiels.

Besonders interessant war allerdings die Schreibweise des Titels:

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Die acht Sternchen interpretiert ein Teil der Community als Hinweis auf einen bislang geheim gehaltenen Untertitel mit acht Buchstaben. Bethesda griff die ungewöhnliche Schreibweise anschließend selbst auf, wodurch die Spekulationen weiter angeheizt wurden.

Zu den vorgeschlagenen Namen gehören unter anderem Dominion, Orsinium, Covenant und Starfall. Besonders viel Aufmerksamkeit erhält derzeit jedoch ein anderer Kandidat: Sentinel.

Warum Sentinel zu The Elder Scrolls 6 passen würde

Sentinel ist eine bedeutende Hafenstadt im Nordwesten von Hammerfell und zugleich die Hauptstadt eines gleichnamigen Königreichs. Die Provinz gilt bereits seit der ersten Ankündigung als einer der wahrscheinlichsten Schauplätze von The Elder Scrolls 6.

Bethesda hat das Setting des Rollenspiels bislang nicht offiziell bestätigt. Die karge Küstenlandschaft aus dem Ankündigungsteaser von 2018 sowie verschiedene mutmaßliche Hinweise des Studios werden von Fans allerdings seit Jahren mit Hammerfell in Verbindung gebracht.

Ein Spiel namens The Elder Scrolls VI: Sentinel würde daher sowohl zu den acht Sternchen als auch zu der verbreiteten Hammerfell-Theorie passen. Das allein wäre jedoch noch kein besonders überzeugender Beleg.

Eine deutlich ungewöhnlichere Verbindung findet sich ausgerechnet in Bethesdas Science-Fiction-Rollenspiel Starfield.

Versteckt Starfield den Namen von The Elder Scrolls 6?

Bereits 2023 entdeckte ein Reddit-Nutzer eine auffällige Zahlenfolge im Charaktereditor von Starfield. Dort wird für die Spielfigur die folgende Mitarbeiternummer angezeigt:

190514-2009140512

Wird die Folge in Zahlenpaare zerlegt, ergibt sich:

19 – 05 – 14 – 20 – 09 – 14 – 05 – 12

Ordnet man jeder Zahl den entsprechenden Buchstaben des Alphabets zu, entsteht daraus:

S – E – N – T – I – N – E – L

Die Mitarbeiternummer ergibt somit tatsächlich das Wort Sentinel. Da Starfield und The Elder Scrolls 6 beide auf der E3 2018 angekündigt wurden, vermuten Fans nun, dass Bethesda den Untertitel des Fantasy-Rollenspiels bereits während der Entwicklung von Starfield festgelegt und dort als Easter Egg versteckt haben könnte.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die Theorie durch Michael Kirkbride. Der frühere Bethesda-Autor, der maßgeblich an der Hintergrundgeschichte der Elder-Scrolls-Reihe beteiligt war, reagierte zustimmend auf die Sentinel-Vermutung. Eine Bestätigung ist das allerdings nicht, zumal Kirkbride seit vielen Jahren nicht mehr fest bei Bethesda arbeitet.

Noch ist The Elder Scrolls 6: Sentinel nur eine Theorie

Trotz der bemerkenswerten Übereinstimmungen bleibt offen, ob die Zahlenfolge tatsächlich mit The Elder Scrolls 6 zusammenhängt. Sentinel ist kein Begriff, der ausschließlich für den kommenden Serienteil verwendet werden könnte. Ebenso ist nicht bewiesen, dass die acht Sternchen in Sharmas Beitrag überhaupt die genaue Anzahl der Buchstaben verraten.

Bethesda hat bislang weder den vollständigen Titel noch den Schauplatz oder einen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Gesichert ist lediglich, dass The Elder Scrolls 6 inzwischen spielbar ist und innerhalb des Studios höchste Entwicklungspriorität besitzt.

Bis zu einer offiziellen Enthüllung bleibt The Elder Scrolls VI: Sentinel damit eine Fan-Theorie – wenn auch eine, deren einzelne Puzzleteile erstaunlich gut zusammenpassen.

Glaubt ihr, dass Bethesda den Namen tatsächlich bereits in Starfield versteckt hat?