Diablo 4 Season 14 – Schurke führt Pit- und Tower-Leaderboards an

In Diablo 4 läuft Season 14 erst seit Ende Juni 2026, doch in der Endgame-Meta zeichnet sich schon jetzt ein klarer Trend ab: Ausgerechnet der Schurke setzt sich erneut an die Spitze. Das ist nicht nur ein starkes Statement für alle, die auf schnelle, präzise Builds stehen, sondern auch eine Überraschung, weil dieselbe Klasse bereits in Season 13 über weite Strecken dominierte.

Normalerweise sorgt Blizzard mit jeder Saison für spürbare Balance-Verschiebungen, damit sich das Endgame frisch anfühlt und nicht immer dieselben Setups den Ton angeben. Oft ist sogar das Gegenteil zu beobachten: Neue Klassen starten gerne mal überdurchschnittlich stark, während ältere Archetypen nachjustiert werden müssen. Umso auffälliger ist, dass der Schurke auch in Season 14 wieder ganz vorne mitmischt.

Ein Blick auf Pit- und Tower-Leaderboards

Welche Klasse ist in Diablo 4 Season 14 aktuell am stärksten? Wenn man die schnellsten Clears und die höchsten erreichten Stufen als Maßstab nimmt, landet der Schurke momentan auf Platz 1. Besonders aussagekräftig sind dabei die Ranglisten zweier zentraler Endgame-Aktivitäten: The Pit und der Tower.

Im Pit haben bislang drei Klassen Runs auf Stufe 150 geschafft: Schurke, Spiritborn und Druide. Der entscheidende Punkt ist aber das Tempo. Der beste Run des Schurken liegt aktuell rund sieben Minuten vor dem, was Spiritborn und Druide bisher vorweisen konnten. In einem Modus, in dem Sekunden über Ranglistenplätze entscheiden, ist das ein massiver Vorsprung.

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Auch im Tower wirkt das Bild eindeutig: Zum jetzigen Stand ist der Schurke die einzige Klasse, die Stufe 150 abgeschlossen hat. Der Druide sitzt als nächster Verfolger auf Stufe 147. Das ist nah dran, aber eben nicht ganz oben, und genau diese letzten Stufen sind in der Regel der Unterschied zwischen sehr stark und meta-definierend.

Endgame-Aktivität Aktueller Stand in Season 14 Pit Stufe 150 von Schurke, Spiritborn und Druide geschafft, Schurke deutlich schneller Tower Schurke als einzige Klasse auf Stufe 150, Druide als nächster bei Stufe 147

Warum die erneute Rogue-Dominanz so überraschend ist

Warum ist es ungewöhnlich, dass derselbe Build-Typ zwei Seasons dominiert? Weil die saisonalen Balance-Patches in Diablo 4 normalerweise verhindern, dass eine Klasse über längere Zeit unangetastet die Spitze hält. Wenn eine Klasse in einer Saison herausragt, ziehen andere in der Regel nach, oder Blizzard nimmt gezielt Anpassungen vor, um das Feld enger zusammenzubringen.

Genau deshalb wirkt Season 14 so bemerkenswert: Der Schurke war bereits in Season 13 die stärkste Endgame-Option, und es dauerte damals lange, bis andere Klassen bei Pit- und Tower-Zeiten wirklich aufschließen konnten. Dass es jetzt wieder nach einem Schurken-Sommer aussieht, widerspricht der üblichen Erwartung an den saisonalen Meta-Wechsel.

Dazu kommt der Kontext rund um den Hexenmeister: Die neue Klasse galt in der letzten Saison vielen als zu schwach, weshalb viele damit rechneten, dass Blizzard ihr in Season 14 einen deutlichen Schub verpasst. Stattdessen übernimmt erneut der Schurke die Rolle des Klassenprimus, während andere Archetypen zwar mithalten, aber nicht vorbeiziehen.

Was als Nächstes passieren könnte

Kann sich die Meta in Season 14 noch ändern? Ja, denn eine endgültige Einschätzung ist so früh in der Saison immer riskant. Blizzard ist dafür bekannt, auch mitten in einer Saison Balance-Updates nachzuschieben, die Builds ausbremsen oder Außenseiter nach vorne bringen können.

Fest steht: Die Stimmung rund um Season 14 ist bisher gemischt. Nach einer starken Phase für Diablo 4 in den Monaten zuvor trifft diese Saison auf spürbare Kritik aus der Community. Ein erstes größeres Update ist bereits angekündigt und soll am 14. Juli 2026 live gehen. Ob das die größten Schmerzpunkte adressiert und nebenbei die Klassenbalance beeinflusst, wird sich sehr schnell zeigen.

Wie sieht es bei dir aus: Spielst du in Season 14 Schurke, oder hoffst du darauf, dass ein Patch andere Klassen bald nach vorn bringt? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.