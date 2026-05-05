Blindfire jetzt gratis auf Xbox Series X,S spielbar – auch ohne Game Pass

Auf der Suche nach einem ungewöhnlichen Multiplayer-Shooter für zwischendurch? Dann lohnt sich ab sofort ein Blick auf Blindfire: Der düstere FPS ist auf Xbox Series X und Xbox Series S kostenlos spielbar, ganz ohne Xbox Game Pass-Abo. Die Umstellung auf Free-to-Play ist seit dem 5. Mai 2026 aktiv und gilt nicht als zeitlich begrenzte Aktion.

Blindfire stammt vom Studio Double Eleven und ist bereits seit dem 17. Oktober 2024 im Early Access verfügbar. Statt klassischer Dauer-Action setzt das Spiel auf ein Konzept, das im Mainstream-FPS-Sektor eher selten ist: Kämpfe finden überwiegend in nahezu kompletter Dunkelheit statt und Licht wird zur wichtigsten Ressource.

So kommt ihr auf Xbox kostenlos an Blindfire

Wie bekommt man Blindfire gratis auf Xbox? Auf Xbox Series X und S lässt sich Blindfire seit dem 5. Mai 2026 direkt im Xbox Store ohne Kaufpreis herunterladen. Eine Game Pass-Mitgliedschaft ist dafür nicht nötig.

Auch auf PlayStation wurde Blindfire auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt. Auf PC war zum gleichen Zeitpunkt in manchen Stores noch ein Kaufpreis hinterlegt, allerdings deutete die Store-Beschreibung ebenfalls auf den Free-to-Play-Start am 5. Mai 2026 hin.

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Wichtig für Konsolen-Fans: Während die Xbox-Version im Store keinen Hinweis auf eine zusätzliche Abo-Pflicht für Online-Partien nennt, wird im PlayStation Store explizit darauf hingewiesen, dass für Online-Spiel PS Plus erforderlich ist.

Das macht den Shooter anders als die Konkurrenz

Worum geht es in Blindfire? Blindfire ist ein Online-Multiplayer-FPS, der euch in dunkle Arenen schickt, in denen Orientierung und Timing mindestens so wichtig sind wie Aim. Die Grundidee: Wenn fast alles schwarz ist, wird jeder Lichtimpuls zur Information und gleichzeitig zum Risiko.

Besonders wichtig ist dabei der Mündungsblitz. Jeder Schuss kann eure Position verraten, weshalb Blindfire euch ständig vor die Entscheidung stellt, ob ein Angriff den Nachteil der Sichtbarkeit wert ist. Zusätzlich gibt es einen Echo-Scan, der beim Navigieren helfen und Gegner grob orten kann.

Gespielt wird in Matches mit bis zu acht Teilnehmenden, außerdem unterstützt Blindfire Crossplay. Als Early-Access-Titel ist das Spiel weiterhin in Entwicklung, ein konkreter Fahrplan für 2026 wurde bislang nicht vorgestellt.

Free-to-Play als Neustart für die Server

Warum wird Blindfire jetzt Free-to-Play? Offiziell wurde kein konkreter Grund genannt. Naheliegend ist jedoch, dass das Spiel durch den kostenlosen Einstieg mehr aktive Nutzer gewinnen soll, denn eines der wiederkehrenden Themen in der Community war die geringe Auslastung der Server und entsprechend lange Wartezeiten bei der Matchsuche.

Auch die bisherigen Eindrücke fielen eher durchwachsen aus: Auf PC wird Blindfire von vielen Nutzerstimmen gemischt bewertet und auch auf Konsole war das Feedback bislang eher verhalten. Genau hier kann Free-to-Play helfen, weil die Einstiegshürde wegfällt und ihr euch selbst ein Bild machen könnt, ohne vorher Geld auszugeben.

Wenn ihr Lust auf einen Shooter habt, der euch mit Dunkelheit, Fallen und Informationsspielchen aus der Komfortzone holt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Reinschauen.

Habt ihr Blindfire schon getestet oder gebt ihr dem Free-to-Play-Neustart erst jetzt eine Chance? Schreibt eure Eindrücke und Plattform in die Kommentare.