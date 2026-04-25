Xbox Game Pass im Mai 2026 – diese 9 Spiele sind bisher bestätigt

Der Xbox Game Pass steuert auf einen ziemlich vollgepackten Mai 2026 zu. Schon jetzt sind neun Spiele für den Monat bestätigt, darunter gleich mehrere große Day-One-Releases. Auffällig: Von Open-World-Rennen bis Survival im Ozean ist alles dabei, was die Game-Pass-Bibliothek in kurzer Zeit spürbar aufwerten dürfte.

Der Zeitpunkt ist auch deshalb interessant, weil der Dienst zuletzt einige Richtungswechsel erlebt hat. Nach Turbulenzen rund um den Preis von Game Pass Ultimate wurde der Betrag wieder gesenkt. Gleichzeitig ist Call of Duty nicht mehr automatisch zum Release im Abo dabei, soll aber weiterhin später im Service landen.

Die bestätigten Neuzugänge im Mai 2026

Welche Spiele kommen im Mai 2026 in den Xbox Game Pass? Aktuell stehen neun Titel fest, wobei zwei Termine noch offen sind. Hier ist die bisher bestätigte Liste inklusive Daten:

Final Fantasy 5 (Pixel Remaster) – 5. Mai 2026

Mixtape – 7. Mai 2026

Call of the Elder Gods – 12. Mai 2026

Forza Horizon 6 – 19. Mai 2026

Beastro – 21. Mai 2026

Echo Generation 2 – 27. Mai 2026

Crashout Crew – 28. Mai 2026

RV There Yet? – Mai 2026 (Termin offen)

Subnautica 2 (Early Access) – Mai 2026 (Termin offen)

Damit ist der Mai schon jetzt ungewöhnlich stark besetzt, und das Line-up dürfte noch wachsen, sobald Microsoft weitere Abgänge und Neuzugänge offiziell ankündigt. Besonders spannend: Von den neun bestätigten Spielen sind acht als brandneue Veröffentlichungen geplant, die direkt zum Start im Abo landen.

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Day-One-Fokus und der große Headliner

Welche Highlights stechen im Mai 2026 besonders heraus? Der klare Blickfang ist Forza Horizon 6. Das Open-World-Rennspiel führt die Serie nach Japan, ein Setting, das sich viele Fans seit Jahren wünschen. Wenn Playground Games die eigene Erfolgsformel erneut so sauber trifft wie in den Vorgängern, könnte allein dieser Release den Monat für Racing-Fans komplett tragen.

Direkt dahinter sorgen zwei sehr unterschiedliche Schwergewichte für Reichweite: Subnautica 2 startet im Mai 2026 in den Early Access und dürfte gerade für Survival-Fans ein großes Thema werden. Final Fantasy 5 wiederum bringt Rollenspiel-Klassik in Form des Pixel Remaster zurück und ist eine der Veröffentlichungen, die auch im kleineren Premium-Angebot verfügbar sein soll.

Wichtig für die Planung: Die Day-One-Releases sind wie gewohnt vor allem für Game Pass Ultimate und PC Game Pass relevant. Wer in einer der niedrigeren Stufen unterwegs ist, sollte daher genau hinschauen, welche Titel im eigenen Abo tatsächlich enthalten sind.

Ausblick über den Mai hinaus

Was kommt davor noch in den Xbox Game Pass? Auch Ende April 2026 wird es noch einmal voll. Für den 28. April 2026 ist Aphelion angekündigt, ein Sci-Fi-Adventure von Don’t Nod. Am 29. April 2026 folgt Trepang2, bevor der Monat am 30. April 2026 mit gleich mehreren Zugängen abschließt: Heroes of Might & Magic: Olden Era, Sledding Game und TerraTech Legion.

Unterm Strich wirkt der Übergang von April zu Mai 2026 wie eine kleine Content-Welle, die kaum Pause lässt. Gerade wenn die noch offenen Termine für RV There Yet? und Subnautica 2 festgezurrt sind, dürfte der Mai endgültig als einer der spannendsten Game-Pass-Monate des Jahres gelten.

Welche der neun bestätigten May-Releases willst du direkt anspielen und welches Spiel fehlt dir noch im Line-up? Schreib es gern in die Kommentare.