Steam – Nocturnal bis 26. April 2026 kostenlos in die Bibliothek holen

Auf Steam gibt es gerade einen seltenen Deal, der sich besonders für Fans von düsteren 2D-Actionspielen lohnt: Das 2023 erschienene Action-Platformer Nocturnal ist für kurze Zeit kostenlos und dauerhaft zur Bibliothek hinzufügbar. Wer sich das Spiel sichern will, muss allerdings schnell sein, denn die Aktion läuft nur bis zum 26. April 2026.

Nocturnal stammt vom Schweizer Studio Sunnyside Games und spielt in einer Dark-Fantasy-Welt. Ihr übernehmt die Rolle des Soldaten Ardeshir, der auf seine Inselheimat Nahran zurückkehrt und feststellen muss, dass ein mysteriöser Nebel das Land verschlungen hat. Von dort aus beginnt eine geradlinige Reise, auf der ihr die Quelle des Übels aufspüren und die Heimat reinigen sollt.

Interessant für Genre-Fans: Obwohl Nocturnal einzelne Elemente aufgreift, die man auch aus Metroidvanias kennt, setzt das Spiel klar auf eine linearere, kompaktere Erfahrung und orientiert sich stärker an klassischen Action-Platformern.

Kostenlos-Aktion als Promotion für den Nachfolger

Warum ist Nocturnal gerade gratis? Laut den Angaben zur Aktion handelt es sich um den ersten 100-Prozent-Rabatt, den Nocturnal auf Steam überhaupt bekommen hat. Die zeitlich limitierte Gratis-Aktion wurde am 23. April 2026 gestartet und dient als Promotion für Nocturnal 2, das derzeit für 2026 angepeilt ist, allerdings noch ohne konkretes Veröffentlichungsdatum.

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Normalerweise wird Nocturnal auf Steam für 16,99 Euro angeboten. Zwar gab es seit dem Release im Juni 2023 bereits zahlreiche Rabatte, doch komplett kostenlos war der Titel bisher nicht. Wichtig ist vor allem der Zeitplan: Ihr könnt Nocturnal nur bis zum 26. April 2026 mitnehmen.

Auch bei den Bewertungen macht das Spiel eine gute Figur. Auf Steam kommt Nocturnal auf über 400 Nutzerwertungen und liegt bei rund 85 Prozent positiven Reviews, was es innerhalb der aktuellen Gratis-Welle zu einem der am besten bewerteten Titel macht.

Feuer-Mechanik als Kern von Kampf und Rätseln

Was macht Nocturnal spielerisch besonders? Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal ist die Feuer-Mechanik, die nicht nur den Kampf, sondern auch Rätsel und Erkundung prägt. Ihr seid regelmäßig darauf angewiesen, eure Klinge wieder zu entzünden, was euch dazu zwingt, aktiv nach Flammenquellen zu suchen und eure Route entsprechend zu planen.

Das sorgt für einen konstanten Rhythmus aus Vorwärtsdrang und kurzen Stopps, in denen ihr euch absichert, bevor euch das Licht ausgeht. Gerade in einem Side-Scroller mit düsterer Atmosphäre passt dieses System gut zur Welt und macht den Spielfluss spürbar anders als bei vielen klassischen Genre-Kollegen.

Wer also Lust auf ein eher kompaktes Action-Abenteuer mit eigenem Twist hat, bekommt hier bis zum Ablauf der Aktion eine gute Gelegenheit, ohne Risiko reinzuschauen.

Diese weiteren Steam-Freebies laufen im April 2026

Welche anderen Spiele sind gerade ebenfalls kostenlos? Neben Nocturnal sind auf Steam derzeit noch weitere Gratis-Aktionen aktiv, darunter drei Spiele und ein DLC-Pack. Die Laufzeiten unterscheiden sich je nach Angebot, deshalb lohnt sich ein Blick auf die jeweiligen Endtermine.

SurrounDead Poly Construction (bis 25. April 2026)

Nocturnal (bis 26. April 2026)

8AM (bis 27. April 2026)

Aeonic (bis 29. April 2026)

Cthulhu: The Cosmic Abyss – Sanity Skin Pack (bis 30. April 2026)

Wie steht ihr zu solchen Free-to-keep-Aktionen auf Steam, und habt ihr Nocturnal schon gespielt oder nehmt ihr es jetzt erst mit? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.