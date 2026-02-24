ARC Raiders Shrouded Sky – Wetter-Update, Luftgefahren und QoL im Februar 2026

ARC Raiders meldet sich im Februar 2026 mit einem neuen Update zurück: Shrouded Sky soll frischen Wind in den Extraction-Shooter bringen und gleichzeitig ein paar der größten Baustellen der letzten Wochen angehen. Im Mittelpunkt stehen ein deutlich unberechenbareres Wettergeschehen, zusätzliche Bedrohungen aus der Luft und mehrere Anpassungen am Kern-Loop aus Beutezug, Evakuierung und Crafting.

Auch wenn Embark noch nicht jedes Detail in Stein gemeißelt hat, ist die Stoßrichtung klar: Mehr Spannung zwischen den Runs, mehr Entscheidungsmomente unterwegs und weniger Situationen, in denen ihr euch auf feste Rotationen verlassen könnt. Wer ARC Raiders regelmäßig spielt, dürfte die Änderungen vor allem in den ersten Minuten eines Raids spüren.

Neue Features unter dem verhüllten Himmel

Was steckt im Shrouded-Sky-Update? Das Update dreht sich um ein neues Himmels und Wetter-System, das Sichtlinien und Audio-Cues stärker beeinflusst. Dichter Dunst, plötzlich aufziehende Wolkendecken und wechselnde Lichtverhältnisse sollen nicht nur die Orientierung erschweren, sondern auch Stealth und Flank-Manöver attraktiver machen.

Zusätzlich kommen neue luftbasierte Gefahren ins Spiel. Je nach Gebiet können jetzt Ereignisse ausgelöst werden, bei denen ihr gezielt Deckung suchen oder riskieren müsst, einen Loot-Spot früher als geplant zu verlassen. Gerade für Solo-Runs und kleine Teams dürfte das Meta damit spürbar dynamischer werden.

Erweitertes Wetter- und Sichtsystem mit stärker schwankenden Bedingungen pro Raid

Neue luftbezogene Bedrohungen und Event-Situationen, die Routen kurzfristig verändern

Angepasste Soundkulisse, damit Wetterlagen auch akustisch besser lesbar sind

Balance, Komfort und Bugfixes im Raid-Alltag

Welche Probleme sollen die Anpassungen lösen? Neben den neuen Inhalten schraubt Embark auch an der Balance. Ziel ist, dass nicht nur ein kleiner Teil der Ausrüstung und der gängigen Loadouts dauerhaft optimal ist, sondern dass mehr Optionen im mittleren Bereich konkurrenzfähig bleiben. Das betrifft vor allem die Effizienz bestimmter Builds im Zusammenspiel aus Gegnerkontakt, Ressourcenverbrauch und erfolgreicher Extraktion.

Außerdem setzt das Shrouded-Sky-Update auf Quality-of-Life-Verbesserungen, die sich direkt auf den Spielfluss auswirken. Dazu gehören Anpassungen an der Lesbarkeit von UI-Infos im Gefecht, klarere Hinweise in chaotischen Situationen und Feinschliff bei Interaktionen, die sich bislang manchmal zu unpräzise angefühlt haben.

Balance-Tuning für Ausrüstung und typische Loadouts, um mehr Vielfalt zu fördern

Quality-of-Life-Updates für Interface und Gefechtslesbarkeit

Allgemeine Stabilitätsverbesserungen und Bugfixes für den Raid-Ablauf

Release-Zeitraum und was ihr jetzt vorbereiten könnt

Wann erscheint Shrouded Sky im Februar 2026? Das Update ist für Februar 2026 angekündigt, ein konkretes Datum steht aktuell noch aus. Sobald der Patch live ist, lohnt es sich, die ersten Runs bewusst defensiver anzugehen, bis ihr ein Gefühl dafür habt, wie stark Wetterwechsel und Luftgefahren eure üblichen Routen beeinflussen.

Wenn ihr euch vorbereiten wollt, sind flexible Loadouts und Reserve-Ressourcen eine gute Idee. Gerade in Extraction-Spielen entscheidet oft die Plan-B-Option, wenn ein Gebiet plötzlich kippt. Shrouded Sky scheint genau auf diese Momente zu zielen: weniger Autopilot, mehr improvisieren, mehr Geschichten pro Raid.

Wie gefällt euch die Richtung von ARC Raiders mit Shrouded Sky, und worauf hofft ihr am meisten im Update? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.