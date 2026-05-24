Warhorse Studios sorgte in dieser Woche für große Aufmerksamkeit: Das tschechische Studio arbeitet nicht nur an einem neuen Open-World-Rollenspiel im Universum von Der Herr der Ringe, sondern auch an einem weiteren Projekt zur eigenen Mittelaltermarke Kingdom Come.

Doch genau diese Ankündigung ließ zunächst einige Fragen offen. Denn während das Mittelerde-Spiel direkt als Open-World-RPG beschrieben wurde, sprach Warhorse beim neuen Kingdom Come zunächst nur von einem neuen „Adventure“. Hinzu kam, dass der bekannte Zusatz Deliverance fehlte.

Für viele Fans war das Grund genug, nervös zu werden: Bedeutet das etwa, dass Warhorse mit dem nächsten Kingdom Come einen anderen Weg einschlägt? Ein kleineres Spin-off? Ein anderes Genre? Oder vielleicht sogar ein Projekt abseits klassischer Rollenspiele?

Warhorse gibt Entwarnung

Inzwischen gibt es eine klare Antwort. In einem Community-Stream stellte PR-Lead Tobias Stolz-Zwilling unmissverständlich klar, dass Fans weiterhin mit einem echten Rollenspiel rechnen können.

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Ihr könnt zwei Open-World-RPGs erwarten. Eines ist ein Kingdom-Come-Open-World-RPG, das andere ist ein Mittelerde-Open-World-RPG. Beide werden kommen.

Damit ist die wichtigste Frage beantwortet: Das nächste Kingdom Come wird kein radikaler Genre-Wechsel. Warhorse bleibt bei dem, was das Studio groß gemacht hat – historischen Rollenspielen mit offener Welt, dichter Atmosphäre und spielerischer Freiheit.

Warum der Name trotzdem Fragen aufwirft

Ganz ausgeräumt sind die Spekulationen damit aber nicht. Denn dass Warhorse bisher nur von Kingdom Come spricht und den Zusatz Deliverance weglässt, dürfte kaum zufällig sein.

Naheliegend ist deshalb, dass es sich nicht einfach um ein klassisches Kingdom Come: Deliverance 3 handelt. Möglich wäre stattdessen ein Spin-off, eine neue Hauptfigur oder sogar ein anderes historisches Setting innerhalb derselben Marke.

Auch erzählerisch würde das Sinn ergeben. Die Geschichte von Heinrich wurde mit Kingdom Come: Deliverance 2 weitgehend abgeschlossen. Ein neues Kingdom Come könnte Warhorse also die Gelegenheit geben, die Marke zu erweitern, ohne direkt an Henrys Reise anknüpfen zu müssen.

Zwei RPGs, zwei neue Führungsrollen

Parallel dazu gibt es auch hinter den Kulissen Veränderungen. Prokop Jirsa, der bereits als Designer an Kingdom Come: Deliverance 2 beteiligt war, übernimmt die kreative Leitung des neuen Kingdom-Come-Projekts.

Daniel Vávra, Mitgründer von Warhorse und Game Director der beiden Deliverance-Spiele, konzentriert sich dagegen auf die geplante Film- oder Serienadaption der Reihe.

Das neue Herr-der-Ringe-RPG wird wiederum von Viktor Bocan geleitet, der zuvor als Design Director an Kingdom Come: Deliverance 2 gearbeitet hat.

Release vielleicht schon 2027

Einen festen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht. Allerdings könnte das neue Kingdom Come früher erscheinen, als viele erwartet hätten. Sollte alles nach Plan laufen, peilt Warhorse beziehungsweise Publisher Embracer eine Veröffentlichung im nächsten Geschäftsjahr an.

Das würde einen Zeitraum zwischen April 2027 und März 2028 bedeuten.

Bis dahin bleibt vor allem eine Frage spannend: Wenn es kein Genre-Wechsel wird, aber offenbar auch nicht einfach Deliverance 3, was genau wird dieses neue Kingdom Come dann?