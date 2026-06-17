Train Valley 2 gratis auf Steam – so klappt es mit der Lenovo-Key-Aktion

Wer auf entspannte Aufbau- und Knobelspiele steht, bekommt aktuell eine zweite Chance auf ein echtes Wohlfühl-Schnäppchen: Das Cozy-Managementspiel Train Valley 2 lässt sich wieder kostenlos für Steam sichern. Möglich macht das eine Giveaway-Aktion der Lenovo Legion Gaming Community, die ursprünglich Anfang Juni 2026 auslaufen sollte, inzwischen aber verlängert wurde.

Wichtig ist dabei: Es handelt sich nicht um eine klassische Gratis-Aktion direkt auf Steam, sondern um eine unabhängige Schlüsselverteilung über Lenovo und den Partner Gamesplanet. Die verfügbaren Keys sind begrenzt und werden laut Veranstalter ausgegeben, solange der Vorrat reicht.

So funktioniert die kostenlose Key-Aktion

Wie bekommst du Train Valley 2 gratis auf Steam? Um an den kostenlosen Steam-Key zu kommen, brauchst du verifizierte, kostenlose Accounts bei Steam, Twitch und auf der offiziellen Lenovo-Webseite. Danach führt der Weg über Livestreams und ein Belohnungssystem, bei dem du mit Zuschauen Punkte sammelst.

Die Aktion ist an Lenovos offizielle Twitch-Livestreams gekoppelt, die jeweils dienstags und donnerstags von 18:00 bis 20:00 Uhr deutscher Zeit laufen. Dort sammelst du Channel Points, die du anschließend über ein Widget auf der Aktionsseite einlöst.

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So läuft die Einlösung Schritt für Schritt ab:

Lenovo-Account erstellen oder einloggen. Die Aktionsseite zu Train Valley 2 auf der Lenovo Legion Gaming Community öffnen. Lenovos offizielle Twitch-Livestreams anschauen, immer dienstags und donnerstags von 18:00 bis 20:00 Uhr (deutsche Zeit). Insgesamt 700 Channel Points durch Zuschauen verdienen. Über das Gleam-Widget auf der Lenovo-Seite die Twitch-Punkte einlösen und einen Spiele-Voucher erhalten. Den Voucher bei Gamesplanet einlösen und den kostenlosen Steam-Key für Train Valley 2 erhalten.

Darum lohnt sich Train Valley 2 für Cozy-Fans

Was für ein Spiel ist Train Valley 2? Train Valley 2 ist ein gemütliches Managementspiel mit leichten Puzzle-Elementen, bei dem du eine Eisenbahngesellschaft steuerst und dein Streckennetz ausbaust. Dabei geht es nicht nur um hübsch verlegte Gleise, sondern vor allem um effiziente Routen, sinnvolle Upgrades und das Erfüllen von Missionen sowie Lieferaufträgen.

Das Spiel deckt mehrere Epochen ab, von den frühen Tagen der Lokomotiven bis hin zu einer futuristischen Zukunft. Gerade dieser Mix aus entspanntem Tüfteln und klaren Aufgaben sorgt dafür, dass es sich gut für kurze Sessions eignet, aber auch schnell in längere Optimierungsrunden ausarten kann, wenn man einmal im Flow ist.

Für Langzeitmotivation sorgt außerdem Community-Content: Train Valley 2 bietet tausende von Fans erstellte Level. Zusätzlich wurde der Titel seit dem Release 2019 mehrfach umfangreich aktualisiert, was nicht nur Performance und Komfort verbessert hat, sondern auch neue Inhalte mitgebracht hat. Laut Beschreibung der laufenden Unterstützung werden besonders gelungene Community-Ideen sogar kuratiert, überarbeitet und als offizieller DLC veröffentlicht.

Bewertungen, Alternativen und wichtige Termine

Wie gut kommt Train Valley 2 an? Auf Steam steht Train Valley 2 bei einer sehr positiven Gesamtwertung, mit rund 90 Prozent Empfehlungen aus mehr als 2.200 Nutzer-Reviews. Wer Cozy-Tycoon-Spiele mag und nebenbei ein Faible für Züge hat, bekommt hier ein erstaunlich rundes Paket.

Die Lenovo-Aktion hat aktuell kein festes Enddatum. Gleichzeitig gilt: Die Einlösung bleibt nur möglich, solange noch Steam-Keys verfügbar sind. Ursprünglich war die Promo an Livestream-Termine am 28. Mai 2026 sowie am 2. und 4. Juni 2026 gekoppelt, wurde aber danach offen gehalten, bis alle Schlüssel vergriffen sind.

Parallel dazu läuft auf Steam ein Rabatt: Bis zum 18. Juni 2026 ist Train Valley 2 dort mit 88 Prozent Preisnachlass gelistet und kostet damit weniger als 2 Euro.

Und falls du generell gerade nach Gratis- oder Test-Angeboten suchst: Bis zum 23. Juni 2026 gibt es eine zeitlich begrenzte Aktion zu Assassin’s Creed Shadows als Free-to-Play-Event. Außerdem bleibt das narrative Adventure Tell Me Why noch bis Ende Juni 2026 kostenlos auf Steam verfügbar.

Hast du Train Valley 2 schon gespielt oder holst du dir den Key jetzt noch über die Lenovo-Aktion? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.