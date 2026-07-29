Steam-Gratisaktion endet bald – Yet Another Zombie Defense HD gratis sichern bis 30. Juli 19 Uhr

Auf Steam läuft aktuell eine Gratisaktion für Koop-Fans, doch viel Zeit bleibt nicht mehr. Yet Another Zombie Defense HD kann nur noch bis zum 30. Juli 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit kostenlos dem eigenen Account hinzugefügt werden.

Wer den Zombie-Titel rechtzeitig beansprucht, erhält eine dauerhafte Lizenz und darf ihn auch nach dem Ende der Aktion behalten. Ein sofortiger Download ist nicht erforderlich, entscheidend ist lediglich das Hinzufügen zur Steam-Bibliothek.

Die letzten Stunden der Steam-Aktion

Wie lange ist Yet Another Zombie Defense HD kostenlos? Die Free-to-Keep-Aktion endet am 30. Juli 2026 um 19:00 Uhr. Damit bleiben Steam-Nutzern in Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt weniger als 24 Stunden, um sich das Spiel für 0 Euro zu sichern.

Die Aktion läuft bereits seit dem 23. Juli 2026 und begleitet die bevorstehende Veröffentlichung der Vollversion von Yet Another Zombie Survivors. Diese soll am 20. August 2026 erscheinen und das gemeinsame Zombie-Universum weiter ausbauen.

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Bei einer Free-to-Keep-Promotion handelt es sich nicht um ein kostenloses Wochenende. Nach der erfolgreichen Aktivierung bleibt Yet Another Zombie Defense HD dauerhaft mit dem Steam-Account verbunden und kann zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt installiert werden.

Kooperative Zombie-Abwehr für vier Personen

Was bietet Yet Another Zombie Defense HD? Der Top-Down-Shooter kombiniert direkte Action mit Tower-Defense-Elementen. Am Tag errichtet die Gruppe eine Basis, kauft Ausrüstung und bereitet Verteidigungsanlagen vor, bevor in der Nacht immer stärkere Zombie-Wellen angreifen.

Unterstützt werden bis zu vier Teilnehmer im lokalen und im Online-Koop. Besonders interessant ist das Angebot deshalb für Freundesgruppen, wobei sich alle Beteiligten das Spiel rechtzeitig in die eigene Bibliothek holen sollten.

Zur Auswahl stehen die drei Modi Defense, Endless und Deathmatch. Während Defense auf den klassischen Wechsel zwischen Vorbereitung und nächtlicher Belagerung setzt, rückt in Endless das möglichst lange Überleben in den Mittelpunkt. Deathmatch ergänzt das Paket um eine kompetitive Variante.

Weitere kostenlose PC-Spiele

Welche Gratisaktionen folgen als Nächstes? Auch im August 2026 sollen weitere Steam-Spiele zeitweise kostenlos erhältlich sein. Im weiteren Ausblick werden Moonlighter und Deponia genannt, genaue Termine innerhalb des Monats stehen allerdings noch aus.

Parallel dazu läuft im Epic Games Store eine weitere Aktion. Das storybasierte Kartenspiel Foretales kann dort noch bis zum 30. Juli 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit kostenlos beansprucht und dauerhaft behalten werden.

Yet Another Zombie Defense HD dürfte zwar nicht jeden Geschmack treffen, doch für Koop-Fans ist der kostenlose Download einen Blick wert. Die Mischung aus Basisbau, zunehmendem Zeitdruck und gemeinsamer Zombie-Jagd könnte vor allem in einer eingespielten Gruppe für unterhaltsame Abende sorgen.

Werdet ihr euch Yet Another Zombie Defense HD noch rechtzeitig sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.