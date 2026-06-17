gamescom 2026: Alle bestätigten Spiele, Aussteller, Termine und Highlights

Update vom 17. Juni 2026: Capcom hat sein Line-up bestätigt. Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen und Mega Man: Dual Override sind weltweit erstmals öffentlich spielbar.

17. Juni: Capcom-Line-up ergänzt

17. Juni: Juni: Xbox-Auftritt mit Gears of War: E-Day ergänzt

17. Juni: Öffnungszeiten, Tickets, gamescom dev, congress und gamescom GDQ ergänzt

Originalmeldung: Die gamescom 2026 rückt näher und langsam füllt sich der Messekalender. Vom 26. bis zum 30. August 2026 wird Köln wieder zum Zentrum der Gaming-Welt. Schon am 25. August startet die Messewoche traditionell mit der gamescom Opening Night Live.

In dieser Übersicht sammeln wir alle wichtigen Infos zur gamescom 2026: bestätigte Aussteller, spielbare Spiele, Livestreams, Termine, Hallen und die größten Highlights. Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert, sobald neue Ankündigungen eintreffen.

gamescom 2026: Datum und Ort

Die gamescom 2026 findet vom 26. bis zum 30. August 2026 in Köln statt. Der große Auftakt erfolgt bereits am 25. August mit der gamescom Opening Night Live.

Die wichtigsten Eckdaten:

Event Datum gamescom Opening Night Live 25. August 2026 gamescom 2026 26. bis 30. August 2026 Ort Koelnmesse, Köln

Öffnungszeiten der gamescom 2026

Für Privatbesucherinnen und Privatbesucher öffnet die gamescom 2026 je nach Messetag zu unterschiedlichen Zeiten. Der Mittwoch ist dabei traditionell ein Fachbesucher- und Medientag. Eine begrenzte Anzahl an Privatbesuchern kann über eine Wildcard bereits am Mittwoch in die entertainment area.

Die Öffnungszeiten für Privatbesucher:

Tag Datum Öffnungszeiten Mittwoch 26. August 2026 13:00 bis 19:00 Uhr Donnerstag 27. August 2026 10:00 bis 20:00 Uhr Freitag 28. August 2026 10:00 bis 20:00 Uhr Samstag 29. August 2026 09:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 30. August 2026 09:00 bis 20:00 Uhr

Tickets für die gamescom 2026

Der Ticketverkauf für die gamescom 2026 läuft online über den offiziellen Ticket-Shop. Eine Tageskasse vor Ort ist nicht vorgesehen. Wer die Messe besuchen möchte, sollte sein Ticket also vorab kaufen.

Zur Auswahl stehen unter anderem Tagestickets, Abendtickets, Familientickets, Wildcards, Green Tickets und Superfan-Bundles. Tickets für die gamescom Opening Night Live sollen separat beziehungsweise zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

gamescom dev und gamescom congress

Neben der klassischen Publikumsmesse gehören auch 2026 wieder Branchenevents zur gamescom-Woche.

Die gamescom dev findet vom 23. bis zum 25. August 2026 in Köln statt und richtet sich vor allem an Entwickler, Publisher und Fachbesucher aus der Gamesbranche. Dort stehen Vorträge, Panels, Workshops, Business-Termine und Networking im Mittelpunkt.

Der gamescom congress 2026 findet am 27. August 2026 statt. Dabei geht es um die gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche und politische Bedeutung von Games.

gamescom GDQ: Speedrunning auf der Messe

Auch Speedrunning-Fans dürfen sich 2026 auf ein besonderes Highlight freuen. Mit gamescom GDQ bringt Games Done Quick ein eigenes Speedrunning-Event nach Köln. Geplant ist ein dreitägiger Marathon im Rahmen der gamescom.

Damit wird die Messe nicht nur für klassische Hands-ons, Trailer und Publisher-Shows interessant, sondern auch für Fans von Speedruns, Community-Events und Charity-Streams.

Diese Bereiche gibt es auf der gamescom 2026

Neben den großen Publisher-Ständen besteht die gamescom aus mehreren Themenbereichen. Dazu gehören unter anderem die indie area, das cosplay village, die retro area, die merchandise area, die signing area und die family & friends area.

Besonders spannend für kleinere Spiele ist die indie area. Sie befindet sich in Halle 10.2 und soll unabhängigen Entwicklerinnen und Entwicklern eine Bühne geben.

Diese Aussteller sind für die gamescom 2026 bestätigt

Die vollständige Ausstellerliste ist noch nicht final veröffentlicht. Erste Publisher und Plattformhalter haben ihre Teilnahme aber bereits bestätigt.

Xbox

Xbox kehrt zur gamescom 2026 zurück. Microsoft hat angekündigt, dass Besucherinnen und Besucher kommende Titel ausprobieren können. Als konkretes Highlight wurde bereits die Kampagne von Gears of War: E-Day genannt.

Zusätzlich wurde ein Xbox Fan Fest für die gamescom 2026 angekündigt. Weitere Details zu Programm, Terminen und Aktivitäten sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Bestätigt:

Xbox ist auf der gamescom 2026 vertreten

Gears of War: E-Day ist spielbar

Xbox Fan Fest angekündigt

weitere Details folgen über Xbox Wire DACH

Xbox kehrt zur gamescom 2026 nach Köln zurück und bringt mit Gears of War: E-Day bereits ein erstes spielbares Highlight mit. © Xbox

Capcom

Auch Capcom hat seine Teilnahme an der gamescom 2026 bestätigt und bringt ein umfangreiches Line-up nach Köln. Der Stand befindet sich in Halle 9, Stand A070.

Auf mehr als 950 Quadratmetern sollen rund 60 Anspielstationen bereitstehen. Besonders spannend: Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen und Mega Man: Dual Override werden weltweit erstmals öffentlich spielbar sein.

Bestätigte Spiele am Capcom-Stand:

Onimusha: Way of the Sword

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Mega Man: Dual Override

Street Fighter 6

Zusätzlich plant Capcom Livestreams direkt von der Messe. Für das deutschsprachige Publikum werden tägliche Sendungen von Rocket Beans TV produziert und moderiert.

Diese Spiele sind auf der gamescom 2026 spielbar

Nach aktuellem Stand sind bereits mehrere große Titel für die Messe bestätigt.

Spiel Publisher Status Gears of War: E-Day Xbox / Microsoft Kampagne spielbar Onimusha: Way of the Sword Capcom spielbar Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen Capcom weltweit erstmals öffentlich spielbar Mega Man: Dual Override Capcom weltweit erstmals öffentlich spielbar Street Fighter 6 Capcom spielbar, mit eSport-Aktivitäten

Xbox auf der gamescom 2026

Der Xbox-Auftritt dürfte zu den spannendsten Themen der diesjährigen Messe gehören. Einerseits bringt Microsoft mit Gears of War: E-Day einen großen First-Party-Titel nach Köln. Andererseits steht Xbox aktuell wegen Berichten über Umstrukturierungen, Entlassungen und mögliche Studioschließungen besonders im Fokus.

Die gamescom 2026 könnte für Microsoft deshalb mehr sein als nur ein klassischer Messeauftritt. Xbox kann in Köln zeigen, wie stark das kommende Line-up wirklich ist und welche Rolle die Marke künftig in Europa spielen will.

Capcom auf der gamescom 2026

Capcom tritt 2026 mit einem besonders starken Messepaket an. Mit Onimusha, Dragon’s Dogma, Mega Man und Street Fighter sind gleich mehrere bekannte Marken am Stand vertreten.

Vor allem Mega Man: Dual Override dürfte viele Fans interessieren. Der neue Teil der klassischen Reihe erscheint 2027 und wird in Köln erstmals öffentlich spielbar sein. Auch Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen feiert auf der gamescom seine weltweit erste öffentliche Hands-on-Premiere.

gamescom Opening Night Live 2026

Die gamescom Opening Night Live findet am 25. August 2026 statt. Wie in den vergangenen Jahren dürfte die Show neue Trailer, Weltpremieren, Gameplay-Material und Überraschungen liefern.

Konkrete Spiele oder Gäste für die Opening Night Live 2026 wurden bislang noch nicht vollständig angekündigt.

Die gamescom Opening Night Live gehört auch 2026 wieder zu den wichtigsten Shows der Messewoche – große Namen und Überraschungen sind fest eingeplant. © PlayCentral/Dustin Hasberg

Livestreams zur gamescom 2026

Neben der Messe vor Ort wird es auch 2026 wieder Livestreams geben. Capcom hat bereits bestätigt, während der Messe live aus Köln zu senden. Für das deutschsprachige Publikum sind tägliche Sendungen geplant, die von Rocket Beans TV produziert und moderiert werden.

Weitere Streams von Publishern, Plattformhaltern und der gamescom selbst dürften in den kommenden Wochen folgen.

Tickets für die gamescom 2026

Tickets für die gamescom 2026 werden über die offizielle gamescom-Webseite angeboten. Dabei gibt es unterschiedliche Ticketarten für Privatbesucherinnen und Privatbesucher sowie Fachbesucher.

Da einzelne Tage erfahrungsgemäß stark nachgefragt sind, lohnt es sich, frühzeitig auf die Verfügbarkeit zu achten.

Diese Fragen sind noch offen

Viele Details zur gamescom 2026 stehen aktuell noch aus. Besonders spannend bleiben diese Fragen:

Welche weiteren Publisher kommen nach Köln?

Ist Nintendo auf der gamescom 2026 vertreten?

Kommt PlayStation mit einem eigenen Stand?

Welche Spiele werden bei der Opening Night Live gezeigt?

Welche Titel sind tatsächlich für Besucher spielbar?

Wann wird die vollständige Hallen- und Ausstellerliste veröffentlicht?

Die gamescom 2026 nimmt langsam Form an

Mit Xbox und Capcom sind bereits zwei wichtige Namen für die gamescom 2026 bestätigt. Besonders die spielbaren Demos zu Gears of War: E-Day, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen und Mega Man: Dual Override machen die Messe schon jetzt spannend.

Noch ist die Liste der Aussteller und Spiele aber lange nicht vollständig. In den kommenden Wochen dürften weitere Publisher, Hallenpläne, Livestreams und Hands-on-Titel folgen.

Wir aktualisieren diese Übersicht fortlaufend, sobald neue Informationen zur gamescom 2026 bekannt werden.

FAQ zur gamescom 2026