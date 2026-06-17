gamescom 2026: Alle bestätigten Spiele, Aussteller, Termine und Highlights

Update vom 17. Juni 2026: Capcom hat sein Line-up bestätigt. Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen und Mega Man: Dual Override sind weltweit erstmals öffentlich spielbar.
- 17. Juni: Capcom-Line-up ergänzt
- 17. Juni: Juni: Xbox-Auftritt mit Gears of War: E-Day ergänzt
- 17. Juni: Öffnungszeiten, Tickets, gamescom dev, congress und gamescom GDQ ergänzt
Originalmeldung: Die gamescom 2026 rückt näher und langsam füllt sich der Messekalender. Vom 26. bis zum 30. August 2026 wird Köln wieder zum Zentrum der Gaming-Welt. Schon am 25. August startet die Messewoche traditionell mit der gamescom Opening Night Live.
In dieser Übersicht sammeln wir alle wichtigen Infos zur gamescom 2026: bestätigte Aussteller, spielbare Spiele, Livestreams, Termine, Hallen und die größten Highlights. Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert, sobald neue Ankündigungen eintreffen.
gamescom 2026: Datum und Ort
Die gamescom 2026 findet vom 26. bis zum 30. August 2026 in Köln statt. Der große Auftakt erfolgt bereits am 25. August mit der gamescom Opening Night Live.
Die wichtigsten Eckdaten:
|Event
|Datum
|gamescom Opening Night Live
|25. August 2026
|gamescom 2026
|26. bis 30. August 2026
|Ort
|Koelnmesse, Köln
Öffnungszeiten der gamescom 2026
Für Privatbesucherinnen und Privatbesucher öffnet die gamescom 2026 je nach Messetag zu unterschiedlichen Zeiten. Der Mittwoch ist dabei traditionell ein Fachbesucher- und Medientag. Eine begrenzte Anzahl an Privatbesuchern kann über eine Wildcard bereits am Mittwoch in die entertainment area.
Die Öffnungszeiten für Privatbesucher:
|Tag
|Datum
|Öffnungszeiten
|Mittwoch
|26. August 2026
|13:00 bis 19:00 Uhr
|Donnerstag
|27. August 2026
|10:00 bis 20:00 Uhr
|Freitag
|28. August 2026
|10:00 bis 20:00 Uhr
|Samstag
|29. August 2026
|09:00 bis 20:00 Uhr
|Sonntag
|30. August 2026
|09:00 bis 20:00 Uhr
Tickets für die gamescom 2026
Der Ticketverkauf für die gamescom 2026 läuft online über den offiziellen Ticket-Shop. Eine Tageskasse vor Ort ist nicht vorgesehen. Wer die Messe besuchen möchte, sollte sein Ticket also vorab kaufen.
Zur Auswahl stehen unter anderem Tagestickets, Abendtickets, Familientickets, Wildcards, Green Tickets und Superfan-Bundles. Tickets für die gamescom Opening Night Live sollen separat beziehungsweise zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.
gamescom dev und gamescom congress
Neben der klassischen Publikumsmesse gehören auch 2026 wieder Branchenevents zur gamescom-Woche.
Die gamescom dev findet vom 23. bis zum 25. August 2026 in Köln statt und richtet sich vor allem an Entwickler, Publisher und Fachbesucher aus der Gamesbranche. Dort stehen Vorträge, Panels, Workshops, Business-Termine und Networking im Mittelpunkt.
Der gamescom congress 2026 findet am 27. August 2026 statt. Dabei geht es um die gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche und politische Bedeutung von Games.
gamescom GDQ: Speedrunning auf der Messe
Auch Speedrunning-Fans dürfen sich 2026 auf ein besonderes Highlight freuen. Mit gamescom GDQ bringt Games Done Quick ein eigenes Speedrunning-Event nach Köln. Geplant ist ein dreitägiger Marathon im Rahmen der gamescom.
Damit wird die Messe nicht nur für klassische Hands-ons, Trailer und Publisher-Shows interessant, sondern auch für Fans von Speedruns, Community-Events und Charity-Streams.
Diese Bereiche gibt es auf der gamescom 2026
Neben den großen Publisher-Ständen besteht die gamescom aus mehreren Themenbereichen. Dazu gehören unter anderem die indie area, das cosplay village, die retro area, die merchandise area, die signing area und die family & friends area.
Besonders spannend für kleinere Spiele ist die indie area. Sie befindet sich in Halle 10.2 und soll unabhängigen Entwicklerinnen und Entwicklern eine Bühne geben.
Diese Aussteller sind für die gamescom 2026 bestätigt
Die vollständige Ausstellerliste ist noch nicht final veröffentlicht. Erste Publisher und Plattformhalter haben ihre Teilnahme aber bereits bestätigt.
Xbox
Xbox kehrt zur gamescom 2026 zurück. Microsoft hat angekündigt, dass Besucherinnen und Besucher kommende Titel ausprobieren können. Als konkretes Highlight wurde bereits die Kampagne von Gears of War: E-Day genannt.
Zusätzlich wurde ein Xbox Fan Fest für die gamescom 2026 angekündigt. Weitere Details zu Programm, Terminen und Aktivitäten sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Bestätigt:
- Xbox ist auf der gamescom 2026 vertreten
- Gears of War: E-Day ist spielbar
- Xbox Fan Fest angekündigt
- weitere Details folgen über Xbox Wire DACH
Capcom
Auch Capcom hat seine Teilnahme an der gamescom 2026 bestätigt und bringt ein umfangreiches Line-up nach Köln. Der Stand befindet sich in Halle 9, Stand A070.
Auf mehr als 950 Quadratmetern sollen rund 60 Anspielstationen bereitstehen. Besonders spannend: Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen und Mega Man: Dual Override werden weltweit erstmals öffentlich spielbar sein.
Bestätigte Spiele am Capcom-Stand:
- Onimusha: Way of the Sword
- Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen
- Mega Man: Dual Override
- Street Fighter 6
Zusätzlich plant Capcom Livestreams direkt von der Messe. Für das deutschsprachige Publikum werden tägliche Sendungen von Rocket Beans TV produziert und moderiert.
Diese Spiele sind auf der gamescom 2026 spielbar
Nach aktuellem Stand sind bereits mehrere große Titel für die Messe bestätigt.
|Spiel
|Publisher
|Status
|Gears of War: E-Day
|Xbox / Microsoft
|Kampagne spielbar
|Onimusha: Way of the Sword
|Capcom
|spielbar
|Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen
|Capcom
|weltweit erstmals öffentlich spielbar
|Mega Man: Dual Override
|Capcom
|weltweit erstmals öffentlich spielbar
|Street Fighter 6
|Capcom
|spielbar, mit eSport-Aktivitäten
Xbox auf der gamescom 2026
Der Xbox-Auftritt dürfte zu den spannendsten Themen der diesjährigen Messe gehören. Einerseits bringt Microsoft mit Gears of War: E-Day einen großen First-Party-Titel nach Köln. Andererseits steht Xbox aktuell wegen Berichten über Umstrukturierungen, Entlassungen und mögliche Studioschließungen besonders im Fokus.
Die gamescom 2026 könnte für Microsoft deshalb mehr sein als nur ein klassischer Messeauftritt. Xbox kann in Köln zeigen, wie stark das kommende Line-up wirklich ist und welche Rolle die Marke künftig in Europa spielen will.
Capcom auf der gamescom 2026
Capcom tritt 2026 mit einem besonders starken Messepaket an. Mit Onimusha, Dragon’s Dogma, Mega Man und Street Fighter sind gleich mehrere bekannte Marken am Stand vertreten.
Vor allem Mega Man: Dual Override dürfte viele Fans interessieren. Der neue Teil der klassischen Reihe erscheint 2027 und wird in Köln erstmals öffentlich spielbar sein. Auch Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen feiert auf der gamescom seine weltweit erste öffentliche Hands-on-Premiere.
gamescom Opening Night Live 2026
Die gamescom Opening Night Live findet am 25. August 2026 statt. Wie in den vergangenen Jahren dürfte die Show neue Trailer, Weltpremieren, Gameplay-Material und Überraschungen liefern.
Konkrete Spiele oder Gäste für die Opening Night Live 2026 wurden bislang noch nicht vollständig angekündigt.
Livestreams zur gamescom 2026
Neben der Messe vor Ort wird es auch 2026 wieder Livestreams geben. Capcom hat bereits bestätigt, während der Messe live aus Köln zu senden. Für das deutschsprachige Publikum sind tägliche Sendungen geplant, die von Rocket Beans TV produziert und moderiert werden.
Weitere Streams von Publishern, Plattformhaltern und der gamescom selbst dürften in den kommenden Wochen folgen.
Tickets für die gamescom 2026
Tickets für die gamescom 2026 werden über die offizielle gamescom-Webseite angeboten. Dabei gibt es unterschiedliche Ticketarten für Privatbesucherinnen und Privatbesucher sowie Fachbesucher.
Da einzelne Tage erfahrungsgemäß stark nachgefragt sind, lohnt es sich, frühzeitig auf die Verfügbarkeit zu achten.
Diese Fragen sind noch offen
Viele Details zur gamescom 2026 stehen aktuell noch aus. Besonders spannend bleiben diese Fragen:
- Welche weiteren Publisher kommen nach Köln?
- Ist Nintendo auf der gamescom 2026 vertreten?
- Kommt PlayStation mit einem eigenen Stand?
- Welche Spiele werden bei der Opening Night Live gezeigt?
- Welche Titel sind tatsächlich für Besucher spielbar?
- Wann wird die vollständige Hallen- und Ausstellerliste veröffentlicht?
Die gamescom 2026 nimmt langsam Form an
Mit Xbox und Capcom sind bereits zwei wichtige Namen für die gamescom 2026 bestätigt. Besonders die spielbaren Demos zu Gears of War: E-Day, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen und Mega Man: Dual Override machen die Messe schon jetzt spannend.
Noch ist die Liste der Aussteller und Spiele aber lange nicht vollständig. In den kommenden Wochen dürften weitere Publisher, Hallenpläne, Livestreams und Hands-on-Titel folgen.
Wir aktualisieren diese Übersicht fortlaufend, sobald neue Informationen zur gamescom 2026 bekannt werden.
FAQ zur gamescom 2026
Wann findet die gamescom 2026 statt?
Die gamescom 2026 findet vom 26. bis zum 30. August 2026 in Köln statt. Der Auftakt der Messewoche erfolgt bereits am 25. August mit der gamescom Opening Night Live.
Wo findet die gamescom 2026 statt?
Die gamescom 2026 findet wie gewohnt auf dem Gelände der Koelnmesse in Köln statt.
Wann ist die gamescom Opening Night Live 2026?
Die gamescom Opening Night Live 2026 findet am 25. August 2026 statt. Die Show eröffnet traditionell die gamescom-Woche und dürfte wieder neue Trailer, Weltpremieren und Überraschungen liefern.
Welche Aussteller sind für die gamescom 2026 bestätigt?
Bisher sind unter anderem Xbox und Capcom für die gamescom 2026 bestätigt. Weitere Publisher und Aussteller dürften in den kommenden Wochen folgen.
Welche Spiele sind auf der gamescom 2026 spielbar?
Aktuell sind unter anderem Gears of War: E-Day, Onimusha: Way of the Sword, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, Mega Man: Dual Override und Street Fighter 6 für die gamescom 2026 bestätigt.
Ist Gears of War: E-Day auf der gamescom 2026 spielbar?
Ja, Xbox hat bestätigt, dass Besucherinnen und Besucher auf der gamescom 2026 die Kampagne von Gears of War: E-Day ausprobieren können.
Ist Mega Man: Dual Override auf der gamescom 2026 spielbar?
Ja, Capcom hat Mega Man: Dual Override für die gamescom 2026 bestätigt. Der neue Teil der klassischen Mega-Man-Reihe wird in Köln weltweit erstmals öffentlich spielbar sein.
Ist Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen auf der gamescom 2026 spielbar?
Ja, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen wird auf der gamescom 2026 weltweit erstmals öffentlich spielbar sein. Die Erweiterung erscheint für PS5, Xbox Series X|S und PC, außerdem ist eine Nintendo-Switch-2-Version mit Hauptspiel und Dark-Arisen-Inhalten geplant.
Wird PlayStation auf der gamescom 2026 vertreten sein?
Eine Teilnahme von PlayStation an der gamescom 2026 ist aktuell noch nicht offiziell bestätigt. Sobald Sony konkrete Pläne bekannt gibt, wird diese Übersicht aktualisiert.
Wird Nintendo auf der gamescom 2026 vertreten sein?
Eine Teilnahme von Nintendo an der gamescom 2026 ist aktuell ebenfalls noch nicht offiziell bestätigt. Neue Informationen werden ergänzt, sobald sie vorliegen.