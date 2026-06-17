Xbox wird auch 2026 wieder auf der gamescom vertreten sein. Das hat Microsoft jetzt offiziell angekündigt. Die Messe findet vom 26. bis zum 30. August 2026 in Köln statt.

Besonders spannend für Besucherinnen und Besucher: Auf der gamescom sollen Fans zu den Ersten gehören, die kommende Xbox-Titel ausprobieren können. Als konkretes Beispiel nennt Microsoft bereits die Kampagne von Gears of War: E-Day.

Xbox Fan Fest ebenfalls angekündigt

Neben der Rückkehr auf die Messe wurde auch das Xbox Fan Fest für die gamescom 2026 bestätigt. Weitere Details zum konkreten Programm, zu spielbaren Titeln, Bühnenformaten oder möglichen Terminen vor Ort liegen aktuell noch nicht vor.

Microsoft verweist darauf, dass Fans über Xbox Wire auf dem Laufenden bleiben sollen. Dort sollen in den kommenden Wochen weitere Informationen folgen.

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Gears of War: E-Day als großer Messe-Hook

Dass Gears of War: E-Day bereits jetzt genannt wird, dürfte kein Zufall sein. Der Shooter gehört zu den wichtigsten kommenden Xbox-Spielen und erzählt als Prequel den Beginn des sogenannten Emergence Day.

Für Xbox ist der Messeauftritt in Köln damit auch eine wichtige Gelegenheit, das Vertrauen der Community zu stärken. Zuletzt standen vor allem Berichte über mögliche Entlassungen, Umstrukturierungen und gefährdete Studios im Fokus. Auf der gamescom kann Microsoft nun zeigen, welche Spiele tatsächlich als Nächstes kommen und was Fans von der Xbox-Sparte erwarten dürfen.

Weitere Details zum Xbox-Auftritt auf der gamescom 2026 sollen später folgen.