Xbox Game Pass Juni 2026 – diese 7 Spiele kommen in der zweiten Welle

Xbox Game Pass legt im Juni 2026 noch einmal nach: Nach den bereits verfügbaren Neuzugängen wie The Elder Scrolls Online und Wo Long: Fallen Dynasty ist jetzt die zweite Welle für die zweite Monatshälfte offiziell. Insgesamt warten sieben weitere Titel, die von frischen Day-one-Releases über große Shooter-Kost bis hin zu Sport und Skate-Action reichen.

Spannend ist dabei vor allem die Streuung über Genres und Plattformen: Einige Spiele kommen direkt in die Cloud und auf den PC, andere zusätzlich auf Konsole oder ein Xbox-Series-Handheld. Damit dürfte in den kommenden Wochen sowohl für Solo-Fans als auch für Koop-Runden genug Stoff dabei sein.

Alle Neuzugänge in der zweiten Juni-Hälfte

Welche Spiele kommen im Juni 2026 und Anfang Juli 2026 in den Xbox Game Pass? Microsoft erweitert den Katalog ab dem 16. Juni 2026 um sieben Titel, die sich bis in die erste Juli-Woche ziehen. Hier ist die komplette Übersicht mit Terminen und Plattformen.

Spiel Verfügbar ab Plattformen Junkster 16. Juni 2026 Cloud, Xbox-Series-Handheld, PC Call of Duty: Vanguard 17. Juni 2026 Cloud, Konsole, PC EA Sports FC 26 18. Juni 2026 Cloud, Konsole, PC Abyssus 25. Juni 2026 Cloud, Xbox Series, PC RV There Yet? 30. Juni 2026 Cloud, Xbox Series, PC Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 2. Juli 2026 Cloud, Konsole, PC Winds of Arcana: Ruination 6. Juli 2026 Cloud, Konsole, Handheld, PC

Wer seine Wochenenden schon mal planen will, bekommt damit ein klares Release-Fenster: Ab Mitte Juni geht es Schlag auf Schlag, bevor Anfang Juli die nächsten zwei größeren Termine anstehen.

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Highlights zwischen Day one und Dauerbrennern

Welche Spiele stechen in der neuen Game-Pass-Welle besonders heraus? Direkt zum Start am 16. Juni 2026 ist Junkster als Day-one-Release dabei. Euch erwartet ein 3D-Plattformer rund um den kleinen Roboter UM-13, der sich durch einen außerirdischen Schrottplatz arbeitet, um sein Schiff zu reparieren und verlorene Fracht einzusammeln.

Einen Tag später folgt mit Call of Duty: Vanguard am 17. Juni 2026 ein massiver Name für alle, die Lust auf Multiplayer-Action haben. Der 2021 veröffentlichte Shooter verlagert das Setting zurück in den Zweiten Weltkrieg und bringt die bekannten Bausteine mit: Kampagne, PvP-Multiplayer und Zombies-Modus.

Sportlich wird es am 18. Juni 2026 mit EA Sports FC 26, das ebenfalls für Cloud, Konsole und PC gelistet ist. Wer eher auf neue Koop-Sessions oder ungewöhnlichere Settings setzt, bekommt ab dem 25. Juni 2026 mit Abyssus Nachschub, bevor RV There Yet? am 30. Juni 2026 folgt.

Zum Auftakt in den Juli kommt am 2. Juli 2026 Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 in den Katalog, passend für kurze Sessions oder Highscore-Jagden. Den Abschluss der Welle bildet Winds of Arcana: Ruination am 6. Juli 2026, das zusätzlich auch auf Handheld gelistet ist.

Welche dieser sieben Game-Pass-Neuzugänge reizt euch am meisten, und worauf habt ihr im Juni 2026 im Abo am meisten Stunden versenkt? Schreibt es gerne in die Kommentare.