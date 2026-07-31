Dead by Daylight Chorus of Sin – Early-Access-Codes per Twitch-Drops﻿

Behaviour Interactive verteilt für kurze Zeit kostenlose Early-Access-Codes für das nächste Dead by Daylight-Kapitel Chorus of Sin. Fans erhalten dadurch die Chance, die neuen Inhalte bereits vor der offiziellen Veröffentlichung am 25. August 2026 auszuprobieren.

Ein frei einlösbarer Geschenkcode ist die Aktion allerdings nicht. Interessierte müssen an einer Verlosung teilnehmen, deren Gewinner zufällig bestimmt werden. Der Vorabzugang steht zudem ausschließlich über die Steam-Version von Dead by Daylight zur Verfügung.

Teilnahme an der Code-Verlosung

Wie lassen sich die kostenlosen Dead by Daylight-Codes erhalten? Für die Teilnahme wird zunächst ein Konto bei Behaviour Interactive benötigt. Dieses muss anschließend mit dem eigenen Twitch-Konto verbunden werden.

Zwischen dem 30. Juli 2026 und dem 1. August 2026 zeigen ausgewählte Content-Creator auf Twitch Streams zu Chorus of Sin. Die entsprechenden Übertragungen sind mit aktivierten Drops gekennzeichnet.

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Dead by Daylight über Steam besitzen oder spielen

Ein Behaviour-Konto besitzen oder neu erstellen

Das Behaviour-Konto mit dem Twitch-Konto verbinden

Mindestens eine Stunde bei einem ausgewählten Chorus of Sin-Stream mit aktivierten Drops zuschauen

Nach der Übertragung das E-Mail-Postfach des Behaviour-Kontos überprüfen

Nach einer angesehenen Stunde erfolgt die Aufnahme in den Lostopf automatisch. Einen Early-Access-Code erhalten jedoch nur zufällig ausgewählte Teilnehmer. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und erhalten dort weitere Anweisungen für den Zugang.

Alle deutschen Early-Access-Zeiten

Wann finden die Streams und Early-Access-Phasen statt? Behaviour Interactive hat mehrere begrenzte Zeitfenster angesetzt. Die ursprünglich in Eastern Time genannten Uhrzeiten entsprechen in Deutschland aufgrund der Sommerzeit den folgenden Terminen.

Datum Uhrzeit in Deutschland 30. Juli 2026 18:00 bis 22:00 Uhr 30. Juli 2026 bis 31. Juli 2026 23:00 bis 03:00 Uhr 31. Juli 2026 14:00 bis 17:00 Uhr 31. Juli 2026 18:00 bis 22:00 Uhr 31. Juli 2026 bis 1. August 2026 23:00 bis 03:00 Uhr 1. August 2026 14:00 bis 17:00 Uhr 1. August 2026 18:00 bis 22:00 Uhr

Am Abend des 31. Juli 2026 bleiben somit noch mehrere Möglichkeiten, die erforderliche Wiedergabezeit zu sammeln. Die letzte angesetzte Phase endet für deutsche Teilnehmer am 1. August 2026 um 22:00 Uhr.

Da die Codes verlost werden, garantiert auch eine vollständig erfüllte Wiedergabezeit keinen Zugang. Wer Chorus of Sin unbedingt vorab testen möchte, sollte dennoch möglichst früh teilnehmen und darauf achten, dass die Konten korrekt miteinander verbunden sind.

Werdet ihr euer Glück bei der Verlosung versuchen oder wartet ihr lieber auf den regulären Release von Chorus of Sin am 25. August 2026? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.