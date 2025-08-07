Jason Voorhees in Fortnite – Horrorfans im Konflikt zwischen zwei Welten

Die Gaming-Community steht Kopf, nachdem Gerüchte über die mögliche Ankunft von Jason Voorhees in Fortnite bekannt wurden. Diese Neuigkeiten haben nicht nur Fortnite-Fans elektrisiert, sondern auch bei den Spielern von Dead by Daylight für Unmut gesorgt. Die Ankündigung, dass Jason Voorhees während des kommenden Fortnite-Events „Fornitemares“ im Oktober 2025 als kosmetisches Item erscheinen könnte, hat hohe Wellen geschlagen.

Gerüchte, dass Jason Voorhees bald in Fortnite verfügbar sein wird, wurden von der verlässlichen Quelle @Wensoing auf der Plattform X verbreitet. Ein medaillenförmiger Gegenstand namens „InjuredPrey“ deutet darauf hin, dass der ikonische Killer aus Freitag der 13. bald im Spiel auftauchen könnte. Diese Nachricht hat viele Fortnite-Fans begeistert, während einige Spieler von Dead by Daylight enttäuscht sind.

Fortnite und die Horror-Ikonen

Warum sind Dead by Daylight Spieler frustriert? Während Fortnite-Spieler von der Aussicht auf Jason Voorhees und möglicherweise Ghostface aus der Scream-Reihe begeistert sind, fühlen sich Dead by Daylight Spieler im Stich gelassen. Als ein Spiel, das sich hauptsächlich mit Horror-Themen befasst, hatten viele gehofft, dass Dead by Daylight die Lizenz für Jason Voorhees erhalten würde.

Bereits im Jahr 2021 musste Dead by Daylight Charaktere aus Stranger Things entfernen, nachdem Netflix die Lizenz nicht verlängerte. Diese wiederholten Rückschläge haben bei vielen Spielern Enttäuschung ausgelöst, vor allem, wenn ein Spiel wie Fortnite mit seinen enormen Ressourcen Lizenzen für beliebte Charaktere erhält.

Das Potenzial von Fortnite

Wie schafft es Fortnite, so viele Kollaborationen zu sichern? Fortnite hat sich als ideale Plattform etabliert, um eine Vielzahl von Kollaborationen anzubieten, die von Anime über Filme bis hin zu Comics reichen. Diese Strategie hat dem Spiel einen enormen Vorteil verschafft, da es immer wieder neue und unerwartete Inhalte bietet, die eine breite Zielgruppe ansprechen.

Im Vergleich dazu hat Dead by Daylight als reines Horror-Spiel eine viel eingeschränktere Möglichkeit, Lizenzen zu sichern. Während Fortnite seine Popularität nutzt, um eine Vielzahl von Kollaborationen anzubieten, bleibt Dead by Daylight in vielerlei Hinsicht zurück.

Dead by Daylight bleibt im Rennen

Was können Dead by Daylight Spieler in der Zwischenzeit erwarten? Trotz der Enttäuschung über die Fortnite-Nachrichten sollten sich Dead by Daylight Spieler nicht zu sehr entmutigen lassen. Das Spiel plant sein eigenes Halloween-Event namens „Haunted by Daylight“, bei dem eine Vielzahl von kosmetischen Gegenständen eingeführt wird. Diese jährlichen Veranstaltungen bieten den Spielern die Möglichkeit, ihre Charaktere mit neuen Outfits und Accessoires auszustatten.

Auch wenn Fortnite mit großen Namen punkten kann, bleibt Dead by Daylight für viele Horrorfans die erste Wahl. Die einzigartige Atmosphäre und das Gameplay bieten eine intensive Erfahrung, die ihresgleichen sucht.

Wie stehst du zu den aktuellen Entwicklungen? Wirst du Jason Voorhees in Fortnite ausprobieren oder bleibst du Dead by Daylight treu? Teile deine Meinung in den Kommentaren!