Vecna wird neuer Killer im Dead by Daylight Stranger Things-DLC ab Januar 2026

Der Entwickler Behaviour Interactive hat eine aufregende Ankündigung für alle Fans von Dead by Daylight: Ein zweites Stranger Things-DLC-Kapitel wird bald das asymmetrische Multiplayer-Horrorspiel bereichern. Dies ist eine besondere Nachricht, da Stranger Things nun neben Resident Evil die einzige Marke ist, die ein zweites Mal mit Dead by Daylight zusammenarbeitet.

Das erste Dead by Daylight x Stranger Things-DLC-Kapitel erschien ursprünglich im September 2019, wurde jedoch zwei Jahre später aufgrund eines abgelaufenen Lizenzvertrags aus dem Spiel entfernt. Diese Inhalte kehrten im November 2023 zurück und sind bis heute verfügbar. Für 11,99 Euro oder 1.500 Auric-Zellen erhalten Spieler Zugang zu zwei Überlebenden im Stranger Things-Stil, Steve Harrington und Nancy Wheeler, sowie einem Killer, dem Demogorgon.

Vecna betritt die Dead by Daylight-Bühne

Wer ist Vecna in Dead by Daylight? Am 27. November 2025 veröffentlichte das offizielle X-Konto von Dead by Daylight einen kurzen 20-sekündigen Teaser, der die baldige Veröffentlichung eines zweiten Stranger Things-DLC-Kapitels ankündigt. Im Mittelpunkt dieses DLCs steht der Stranger Things-Schurke Vecna, der vermutlich als neuer spielbarer Killer eingeführt wird. Es wird spannend, wie sich Vecna von der Dungeons and Dragons-Version unterscheiden wird, die im Juni 2024 als Teil eines Dungeons and Dragons-Crossover-Kapitels zu Dead by Daylight kam.

Während die Dungeons and Dragons-Version von Vecna auf magiebasierten Kräften basiert, könnte die Stranger Things-Version sich durch den Fokus auf Telepathie und Gedankenkontrolle auszeichnen. Falls das kommende Kapitel dem ersten Crossover von 2019 ähnelt, könnten neben Vecna auch zwei Überlebende ins Spiel kommen. Jim Hopper und Joyce Byers sind die wahrscheinlichsten Kandidaten, da die Hauptdarsteller-Kinder für ein brutales Horrorspiel zu jung sein könnten.

Neue Schauplätze für das Stranger Things-Kapitel?

Welche neuen Karten werden erwartet? Das erste Stranger Things-Crossover fügte eine Karte hinzu, die vom Hawkins-Untergrundlabor inspiriert war. Daher könnte das kommende Kapitel eine neue Karte einführen, die möglicherweise von ikonischen Stranger Things-Standorten wie dem Creel House oder Vecnas Versteck im Upside Down inspiriert ist. Dies wäre eine spannende Ergänzung für Spieler, die nach neuen Herausforderungen suchen.

Das zweite Dead by Daylight Stranger Things-Crossover soll im Januar 2026 erscheinen und könnte zeitlich mit dem Finale der fünften Staffel von Stranger Things auf Netflix zusammenfallen. Mit einem Veröffentlichungsfenster im Januar 2026 ist es möglich, dass Fans mehr vom DLC bei den Game Awards 2025 sehen könnten.

Ausblick auf zukünftige Kooperationen

Welche weiteren Crossover sind denkbar? Dead by Daylight hat eine lange Geschichte mit den von Geoff Keighley moderierten jährlichen Shows, wobei das „Darkness Among Us“-Kapitel bei den Game Awards 2018 und „The Casting of Frank Stone“ während der Zeremonie im Jahr 2023 angekündigt wurden. Die Gerüchteküche brodelte in den letzten Wochen über die Möglichkeit eines zweiten Stranger Things-Crossovers, während andere Leaker einen dritten Resident Evil-Teil oder ein Predator-Crossover ins Gespräch brachten.

Dead by Daylight bleibt ein beliebtes Spiel mit über 60 Millionen Spielern weltweit. Der Hype um neue Inhalte und Kollaborationen zeigt, dass das Interesse an diesem Horrorspiel ungebrochen ist. Was sind deine Gedanken zu Vecna als neuem Killer? Lass es uns in den Kommentaren wissen!