Vecna kommt zu Dead by Daylight – Neues Stranger-Things-Kapitel angekündigt

Das asymmetrische Horror-Erlebnis Dead by Daylight wächst weiter: Am 27. Januar 2026 erscheint das zweite Stranger-Things-Kapitel – dieses Mal mit einem der furchterregendsten Antagonisten der Seriengeschichte. Vecna, auch bekannt als Henry Creel oder The First, wird der neueste Killer im Spiel und bringt eine Reihe albtraumhafter Fähigkeiten mit sich.

Zusammen mit dem neuen Killer erscheinen auch zwei bekannte Überlebende aus der Netflix-Serie: Eleven und Dustin. Darüber hinaus gibt es neue Outfits, die Robin Buckley und Eddie Munson ins Spiel bringen. Damit führt Behaviour Interactive die erfolgreiche Kooperation mit dem Stranger-Things-Universum fort, die bereits mit dem Demogorgon, Nancy Wheeler und Steve Harrington begann.

Vecna betritt den Nebel

Was macht Vecna so gefährlich? Vecna besitzt eine ganze Palette übernatürlicher Kräfte, mit denen er die Realität der Überlebenden verzerren kann. Seine Kontrolle über das Upside Down ermöglicht es ihm, plötzlich aus dem Boden aufzutauchen und überraschende Angriffe zu starten. Zudem setzt er seine ikonischen Ranken ein, um Überlebende zu fesseln und ihnen den Fluchtweg zu versperren.

Ein weiteres Gameplay-Element sind die Flüche, die Vecna auf Überlebende legen kann. Diese beeinträchtigen deren Wahrnehmung und machen es schwieriger, Generatoren zu reparieren oder sich zu koordinieren. Genaue Details zu seinen Perks und Spezialfähigkeiten stehen noch aus, aber erste Trailer zeigen bereits beeindruckende Animationen und Soundeffekte.

Eleven und Dustin: Neue Überlebende mit besonderen Talenten

Welche Fähigkeiten bringen die neuen Charaktere mit? Eleven, die in der Serie über starke psychokinetische Kräfte verfügt, wird im Spiel durch einzigartige Fähigkeiten repräsentiert, die sie von anderen Überlebenden abheben. Wie genau ihre Kräfte umgesetzt werden, ist noch nicht vollständig bekannt, doch es ist wahrscheinlich, dass sie das Spielgeschehen taktisch beeinflussen kann.

Dustin ist bekannt für seine technische Intelligenz und seinen Einfallsreichtum. Im Spiel wird er über Perks verfügen, die seine Fähigkeit zur Problemlösung und zur Unterstützung des Teams unterstreichen. Beide Charaktere erweitern die Vielfalt der Überlebenden und erlauben neue Spielstrategien.

Neue Skins und Rückkehr bekannter Gesichter

Welche kosmetischen Inhalte kommen dazu? Neben den neuen Charakteren bringt das Update auch alternative Skins für bereits vorhandene Überlebende. So erhalten Nancy Wheeler und Dustin neue Outfits, die sie in Robin Buckley und Eddie Munson verwandeln. Damit können Fans ein vollständiges Team aus Stranger-Things-Charakteren zusammenstellen.

Das ist besonders spannend für alle, die das Franchise lieben und sich schon immer gewünscht haben, mit ihren Lieblingsfiguren aus Hawkins dem Grauen des Entitus zu trotzen. Die kreativen Designs bleiben dabei dem Stil der Serie treu und erweitern die Immersion im Spiel.

Rückblick auf die Stranger-Things-Kollaboration

Wie war der erste Crossover-Auftritt von Stranger Things in Dead by Daylight? Bereits 2019 erschien das erste Stranger-Things-Kapitel für Dead by Daylight. Es beinhaltete den Demogorgon als Killer sowie Nancy Wheeler und Steve Harrington als Überlebende. Nach einigen Jahren war der DLC jedoch nicht mehr verfügbar – bis er im Jahr 2023 wieder aufgelegt wurde.

Mit dem neuen Kapitel wird Stranger Things zur bisher einzigen Marke, die ein zweites vollständiges Crossover erhält. Diese besondere Stellung zeigt, wie beliebt die Serie in der Community ist und wie gut sie zur düsteren Atmosphäre von Dead by Daylight passt.

Release und Verfügbarkeit

Wann erscheint das Stranger-Things-Kapitel 2? Der offizielle Release-Termin für das neue Kapitel ist der 27. Januar 2026. Es erscheint als kostenpflichtiger DLC für alle gängigen Plattformen, auf denen Dead by Daylight aktuell spielbar ist – darunter PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC.

Ein Preis wurde bisher noch nicht offiziell bestätigt, doch basierend auf früheren Inhalten dieser Art ist mit etwa 7 bis 10 Euro für den Killer oder ein Bundle-Preis von 15 bis 20 Euro für alle Inhalte zu rechnen. Verfügbar wird das Kapitel im jeweiligen digitalen Store der Plattform sein.

Ein Highlight für Horror- und Serienfans

Warum lohnt sich das Kapitel für dich? Wenn du sowohl Horror-Games als auch Stranger Things liebst, ist dieses Update ein Pflichtkauf. Vecna bringt frischen Schrecken ins Spiel und verändert die Dynamik durch seine Reality-Bending-Fähigkeiten. Die neuen Überlebenden Eleven und Dustin erweitern die taktischen Möglichkeiten im Teamspiel, während die Skins für Robin und Eddie nostalgische Serienmomente ins Spiel transportieren.

Das Kapitel zeigt erneut, wie geschickt Behaviour Interactive bekannte Franchises in das asymmetrische Gameplay von Dead by Daylight integriert. Die Kombination aus Horror, Popkultur und taktischer Tiefe macht das Spiel auch 2026 zu einem Dauerbrenner.

Wie findest du Vecna als neuen Killer? Und wirst du mit Eleven und Dustin in den Nebel ziehen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!