Resident Evil 7-Update für Dead by Daylight: Jack Baker als neuer Killer?

Dead by Daylight, das beliebte asymmetrische Online-Multiplayer-Spiel von Behaviour Interactive, steht möglicherweise vor einer spannenden Erweiterung. Ein Leak hat Details über bevorstehende Inhalte ans Licht gebracht, die Fans der Horror-Community aufhorchen lassen dürften. Laut diesem Leak können sich die Spieler auf neue Crossover-Inhalte freuen, die auf einer bereits im Spiel vertretenen Serie basieren. Darüber hinaus wird ein neuer Killer erwartet, der die Community überraschen könnte.

Gerüchte um Resident Evil 7: Biohazard Inhalt

Was könnte aus Resident Evil 7: Biohazard im November kommen? Laut den Gerüchten soll im November 2025 ein Update mit Inhalten aus Resident Evil 7: Biohazard erscheinen. Die Charaktere Jack Baker, Ethan und Rose stehen im Mittelpunkt dieser Spekulationen. Es wird vermutet, dass Jack Baker als Killer und Ethan sowie Rose als Überlebende eingeführt werden. Einige Fans äußern Zweifel an Ethans möglichem Auftritt, da sein Gesicht im Originalspiel kaum gezeigt wird, während andere diese Idee unterstützen.

Das Spiel Resident Evil 7: Biohazard, das 2017 von Capcom veröffentlicht wurde, kehrt zu den Survival Horror-Wurzeln des Franchise zurück und bietet ein fesselndes Spielerlebnis mit der Erkundung eines unheimlichen Anwesens und dem Kampf gegen infizierte Gegner. Die potenzielle Integration dieser Charaktere könnte das Gameplay von Dead by Daylight erheblich bereichern.

Neue Killer-Gerüchte: Ein Yeti oder ein Wampa?

Was könnte im September für Überraschungen sorgen? Ein weiterer Teil des Leaks deutet auf die Einführung eines yeti-ähnlichen Killers im September 2025 hin. Frühere Leaks haben auf ein asiatisch inspiriertes Thema hingewiesen, während einige Spieler spekulieren, dass es sich um eine Star Wars-Referenz handeln könnte. Sollte dies der Fall sein, könnten die Spieler in der Lage sein, Dead by Daylight mit einem Wampa zu erleben, einem ikonischen Monster aus dem Star Wars-Universum.

Solche Leaks stammen von einem bekannten Dead by Daylight-Fan, der bereits zuvor Inhalte wie den Houndmaster und Tokyo Ghoul korrekt vorausgesagt hat. Dennoch ist Vorsicht geboten, bis Behaviour Interactive eine offizielle Bestätigung abgibt, da Leaks nicht immer die Realität widerspiegeln.

Zurückliegende Crossovers und die Zukunft

Welche früheren Crossovers hat Dead by Daylight bereits erlebt? Dead by Daylight hat in der Vergangenheit zahlreiche erfolgreiche Kooperationen erlebt, darunter mit The Walking Dead. Diese Kollaborationen haben dem Spiel zusätzliche Tiefe verliehen und neue Herausforderungen für die Spieler geschaffen. Es wäre daher keine Überraschung, wenn Capcom weitere Inhalte in das Horror-Spiel integrieren würde.

Ob die aktuellen Leaks wahr sind, bleibt abzuwarten, doch die Vorstellung, Jack Baker und ein Wampa im Spiel zu sehen, ist sicherlich spannend. Diese möglichen Ergänzungen könnten das ohnehin schon umfangreiche Universum von Dead by Daylight weiter bereichern.

Wie denkst du über die Leaks? Glaubst du, dass diese Inhalte tatsächlich zu Dead by Daylight kommen werden? Lass es uns in den Kommentaren wissen!