Diese Killer sind die Schwächsten in Dead by Daylight – Überraschung inklusive!

Dead by Daylight erfreut sich derzeit großer Beliebtheit, besonders mit den neuen Crossover-Updates, die viele Spieler zurückbringen oder neu anziehen. In diesem Horror-Multiplayer-Spiel ist es entscheidend, den richtigen Killer zu wählen, um in den Rängen aufzusteigen. Doch nicht alle Killer sind gleich stark, und einige gelten derzeit als die schwächsten im Spiel.

Die schwächsten Killer in Dead by Daylight

Wer ist der schlechteste Killer im Spiel? Der Skull Merchant, einst als einer der stärksten Killer bekannt, hat durch einen Nerf seiner Fähigkeiten stark an Einfluss verloren. Seine Überwachungsdrohnen, die früher Überlebende auf ihren Fluchtwegen entlarvten, wurden abgeschwächt. Heute behindern sie Überlebende nur noch, was ihre Effektivität drastisch reduziert.

Warum ist der Trapper nicht mehr relevant? Als Aushängeschild des Spiels ist der Trapper nicht mehr zeitgemäß. Seine Fähigkeit, Bärenfallen zu legen, ist zwar einzigartig, doch fehlen ihm Fähigkeiten, die ihn in der Verfolgung oder beim Verlangsamen der Generatoren unterstützen. Viele Spieler wissen außerdem, wie sie seine Fallen umgehen können, was ihn in höheren Rängen weniger effektiv macht.

Weitere schwache Killer

Was macht Michael Myers schwächer? Michael Myers, bekannt aus klassischen Horrorfilmen, hat ebenfalls an Relevanz verloren. Seine anfänglichen Schwächen, wie die kürzere Lunge und langsamere Gehgeschwindigkeit, machen ihn im Vergleich zu neueren Killern weniger effektiv. Auch wenn er im Tier 3 stärker wird, ist diese Phase kurz und schwer zu erreichen.

Warum ist Legion als Killer unbeliebt? Legion, einst ein gefürchteter Killer, wurde durch eine Reihe von Nerfs geschwächt. Die Fähigkeit „Fatal Frenzy“, die einst schnelle Verfolgungen erlaubte, wurde abgeschwächt, was es schwieriger macht, mehrere Treffer zu landen. Der Killer ist schwer zu spielen, da man oft weit entfernt vom verletzten Überlebenden landet.

Der Clown und seine Schwächen

Was macht den Clown zu einem schwachen Killer? Der Clown leidet unter ähnlichen Problemen wie der Trapper und Myers. Seine Fähigkeiten zum Verlangsamen oder Beschleunigen sind leicht zu umgehen, und im Vergleich zu neueren Killern fehlt ihm die Stärke, Überlebende effektiv zu verfolgen und zu fangen.

Jeder dieser Killer hat seine eigenen Vor- und Nachteile, und es ist wichtig, den Killer zu wählen, der am besten zu deinem Spielstil passt. Trotz ihrer Schwächen können alle diese Killer bei engagierten Spielern erfolgreich sein.

