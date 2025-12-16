Dead by Daylight – Halloween-Inhalte verschwinden im Januar 2026 endgültig

Nach fast einem Jahrzehnt wird ein ikonisches Kapitel aus Dead by Daylight entfernt: Die Inhalte rund um Michael Myers und das Halloween-Franchise verschwinden am 19. Januar 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit endgültig aus dem Spiel. Wer diese legendären Charaktere und Inhalte behalten will, sollte schnell handeln.

Das asymmetrische Horror-Multiplayer-Spiel von Behaviour Interactive ist seit 2016 für verschiedene Plattformen erhältlich und lebt von seinem ständig wachsenden Crossover-Angebot mit bekannten Horrorfiguren. Die Halloween-Lizenz war dabei die erste große Filmkooperation, die das Spiel in den Mainstream katapultierte.

Was verschwindet aus dem Spiel?

Welche Inhalte sind betroffen? Ab dem genannten Datum wird das komplette Halloween-Kapitel aus dem Ingame-Store entfernt. Es umfasst folgende Bestandteile:

Killer: Michael Myers (alias Die Gestalt)

Überlebende: Laurie Strode

Map: Haddonfield

Gegenstand: Strode Realty Schlüssel im Blutnetz

Alle zugehörigen kosmetischen Gegenstände

Wer diese Inhalte bereits besitzt, kann sie weiterhin verwenden. Das gilt auch für gekaufte Outfits. Allerdings werden die Namen der Perks geändert, ihre Funktion bleibt identisch.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Letzte Chance: Inhalte zum halben Preis

Wie lange läuft der Rabatt? Als Abschiedsgeschenk bietet Behaviour Interactive das gesamte Halloween-Kapitel mit allen kosmetischen Inhalten bis zum 19. Januar 2026 mit einem Rabatt von 50 Prozent an. Wer Michael Myers oder Laurie Strode bisher nicht freigeschaltet hat, sollte jetzt zuschlagen.

Nach Ablauf der Frist sind diese Inhalte nicht mehr käuflich erwerbbar. Der Zugriff ist dann ausschließlich jenen vorbehalten, die sie rechtzeitig gekauft haben.

Michael Myers bekommt ein eigenes Spiel

Warum wird das Kapitel entfernt? Die Rechte an der Halloween-Lizenz wandern weiter: Entwickler Illfonic arbeitet derzeit an einem eigenständigen Spiel mit Michael Myers. Halloween: The Game soll am 8. September 2026 erscheinen und bringt Spieler erneut nach Haddonfield – diesmal in neuer, eigenständiger Form.

Ein erster Einblick zeigt die Map Haddonfield Heights, die eine moderne Neuinterpretation der ikonischen Nachbarschaft enthält. Damit wird es ab Herbst 2026 wieder möglich sein, den Schrecken von Michael Myers zu erleben – nur eben nicht mehr in Dead by Daylight.

Weitere Crossover-Inhalte bleiben erhalten

Was bleibt im Spiel verfügbar? Trotz des Wegfalls des Halloween-Kapitels bleibt Dead by Daylight weiterhin ein Zentrum für Horror-Crossovers. Im Januar 2026 erscheint ein neues Kapitel zu Stranger Things. Ein Teaser zeigt bereits die mögliche Einführung von Vecna als Killer sowie Jim Hopper und Joyce Byers als neue Überlebende.

Damit setzt Behaviour Interactive den Trend fort, bekannte Franchises ins Spiel zu integrieren – auch wenn einzelne Kapitel mit der Zeit wieder verschwinden können.

Ein Kapitel endet, doch das Spiel geht weiter

Was bedeutet das für dich? Wenn du ein Fan des Halloween-Franchise bist, solltest du die verbleibende Zeit nutzen, um dir die Inhalte zu sichern. Danach wird es keine Möglichkeit mehr geben, Michael Myers, Laurie Strode oder die Haddonfield-Map zu erwerben.

Für alle anderen bleibt Dead by Daylight ein sich stetig wandelndes Horror-Erlebnis mit neuen Inhalten, spannenden Kooperationen und einem vielseitigen Spielprinzip, das bis heute Millionen begeistert.

Was denkst du über den Wegfall des Halloween-Kapitels? Wirst du dir die Inhalte noch sichern oder freust du dich bereits auf das neue Spiel von Illfonic? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!