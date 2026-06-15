Dead by Daylight – neue Kapitel bis 2027, Art the Clown kommt im November

Behaviour Interactive hat den zehnten Geburtstag von Dead by Daylight mit einem großen Anniversary-Stream gefeiert und dabei gleich mehrere Highlights für die kommenden Monate und Jahre bestätigt. Neben neuen Kapiteln, frischen Kollaborationen und einem Technik-Upgrade für 2027 gab es zum Abschluss noch eine Enthüllung, die Horrorfans besonders aufhorchen lässt.

Die Entwickler luden dafür Fans und Medien nach Montreal ein, wo Dead by Daylight seit inzwischen über zehn Jahren entwickelt wird. Der Tenor des Streams war klar: Das asymmetrische Horror-Phänomen soll nicht nur weiter wachsen, sondern sich auch technisch und inhaltlich deutlich modernisieren.

Neue Killer und Kapitel für 2026 und 2027

Welche neuen Inhalte kommen als Nächstes in Dead by Daylight? Der Stream hat gleich mehrere konkrete Kapitel-Pläne geliefert, inklusive fester Termine und Release-Zeitfenster. Besonders im Fokus standen neue spielbare Figuren, ein community-gewähltes Kapitel und ein Crossover, das viele lange gefordert hatten.

Als nächster großer Killer steht Jason Voorhees an, der am 16. Juni 2026 mit einem neuen Kapitel ins Spiel kommt. Im August 2026 folgt dann das von der Community gewählte Kapitel Chorus of Sin, das den neuen Survivor Aurora sowie einen neuen originalen Killer namens The Judgment bringt und den Start von Kapitel 41 markiert.

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Außerdem wurde ein weiteres Kapitel für das sehr nahe Release-Fenster bestätigt: The Life Road erscheint am 25. Juni 2026 und führt einen neuen indigenen Survivor namens Shane Wiigwaas ein. Für Anfang 2027 ist zudem eine Dead-by-Daylight-Umsetzung zu The Casting of Frank Stone geplant, dem Spin-off-Titel von Supermassive Games.

Inhalt Termin Neues Kapitel mit Jason Voorhees 16. Juni 2026 The Life Road mit Shane Wiigwaas 25. Juni 2026 Chorus of Sin mit Aurora und The Judgment August 2026 The Casting of Frank Stone als DbD-Kapitel Anfang 2027

Das geheime Horror-Highlight im November

Wer ist das versteckte Horror-Icon aus dem Anniversary-Stream? Nachdem Behaviour Interactive zuvor schon mehrere Inhalte abgearbeitet hatte, kam zum Schluss die Überraschung: Art the Clown aus der Terrifier-Filmreihe wird Teil von Dead by Daylight und soll im November 2026 in den Nebel kommen.

Damit bedient Behaviour einen Wunsch, der in der Community schon länger herumgeistert: ein neuer, extrem grotesker und kompromissloser Killer, der nicht aus klassischen Slasher-Schubladen stammt, aber inzwischen Kultstatus erreicht hat. Details zu Perks, Power oder einem möglichen Begleit-Survivor wurden im Stream noch nicht konkretisiert, aber der November-Termin ist eine klare Ansage.

Technik-Upgrade, neue Modi und die große Modernisierung für 2027

Welche technischen Verbesserungen plant Behaviour Interactive? Neben den Kapiteln wurde auch ein umfangreicher visueller und technischer Umbau angekündigt, der 2027 schrittweise ausgerollt werden soll. Ziel ist es, Dead by Daylight moderner wirken zu lassen und die Atmosphäre spürbar dichter aufzubauen.

Geplant sind unter anderem Überarbeitungen an Charakteren und Maps, inklusive neuer Beleuchtung und mehr Details in den Umgebungen. Behaviour spricht dabei von einem immersiveren, emotional stärker wirkenden Erlebnis, das sich auch bei Nahaufnahmen und Animationen bemerkbar machen soll.

Überarbeitete Charaktermodelle

Dynamische Wettereffekte wie Stürme, Regen und Schnee

Neue Sprachzeilen

Realistische Gesichtsanimationen und Bewegungen

Maps mit verbesserten Texturen, Shading und Beleuchtung

Filmprojekt nimmt Fahrt auf

Was gibt es Neues zum Dead-by-Daylight-Film? Auch abseits des Games wird das Franchise weiter ausgebaut: Der Dead-by-Daylight-Film ist weiterhin in Entwicklung, und als Regisseur wurde Thordur Palsson genannt, bekannt unter anderem durch The Damned aus dem Jahr 2024 sowie die Serie The Valhalla Murders aus den Jahren 2019 bis 2020.

Ein Starttermin wurde im Rahmen des Streams nicht genannt, aber die Personalie ist ein weiteres Signal, dass das Projekt längst nicht mehr nur eine Ankündigung auf dem Papier ist.

Neue Skins und Collections für 2026 und 2027

Welche Collections kommen als Nächstes ins Spiel? Für Cosmetics-Fans gab es eine ganze Reihe neuer Collections und Crossover-Outfits, darunter Musik-Kollaborationen und weitere bekannte Marken, die in Dead by Daylight optisch vertreten sein werden.

Black Banquet Collection läuft vom 25. Juni 2026 bis 16. Juli 2026

Neues Eddie Legendary Outfit für die Huntress zum 50. Jubiläum von Iron Maiden

Ice Nine Kills Collection kommt

The Walking Dead Collection erhält ein Update mit Skins für Glenn und Negan

Neues Silent Hill Legendary Outfit mit Shimizu Hinako aus Silent Hill f

Legendary Outfit mit Shimizu Hinako aus Diablo Collection kommt im Oktober

Scooby-Doo Collection kommt bald ins Spiel

Was ist für euch das größte Highlight aus dem 10th-Anniversary-Stream: Jason, Art the Clown, die 2027-Modernisierung oder die neuen Collections? Schreibt es gern in die Kommentare.