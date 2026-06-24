Steam – Koop-Spiel Sixth Force im Early Access kurzzeitig kostenlos

Auf Steam gibt es gerade wieder eine dieser Gelegenheiten, bei denen man schnell zuschlagen sollte: Mit Sixth Force steht ein neues Koop-Spiel kostenlos bereit, aber nur für begrenzte Zeit. Anders als bei klassischen Aktionen, bei denen Games dauerhaft verschenkt werden, steckt hier ein anderes Modell dahinter, das sich in den nächsten Monaten ändern wird.

Interessant ist Sixth Force vor allem für alle, die Lust auf einen kompakten Koop-Abend haben und dabei etwas im Stil von It Takes Two mögen. Das Spiel setzt komplett auf Zusammenarbeit und zwingt euch praktisch dazu, wirklich als Team zu denken.

Sechste Macht statt Solo-Run

Worum geht es in Sixth Force? Im Kern ist Sixth Force ein verpflichtendes Zwei-Personen-Koop-Spiel, in dem zwei Figuren durch eine mysteriöse mentale Verbindung verknüpft sind, die namensgebende Force. Diese Verbindung ist nicht nur Story-Aufhänger, sondern das zentrale Gameplay-Element, denn ihr nutzt gekoppelte Fähigkeiten, um euch durch die Level zu bewegen, Hindernisse zu überwinden und Gegner abzuwehren.

Der Mix erinnert an Koop-Plattformer, die euch permanent zum Abstimmen zwingen, und hat gleichzeitig etwas von Chained Together, weil ihr euch gegenseitig indirekt mitzieht und aus Fehlern des anderen mitlernen müsst. Wer auf koordinierte Sprungpassagen, gemeinsames Timing und kleine Stressmomente mit Lacher-Garantie steht, dürfte hier schnell warm werden.

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Optisch präsentiert sich das Ganze in einer hellen, farbenfrohen, fast zuckrigen Candyland-Ästhetik. Gleichzeitig deutet Sixth Force an, dass hinter dem Look eine düsterere Geschichte steckt, die sich im Verlauf stärker entfalten soll.

So funktioniert das Gratis-Zeitfenster auf Steam

Wie lange ist Sixth Force kostenlos spielbar? Sixth Force ist im Juni 2026 in den Early Access gestartet und aktuell auf Steam kostenlos spielbar. Dieses Gratis-Angebot ist allerdings kein klassisches Free-to-Keep, sondern Teil eines Übergangs: Entwicklerin EdenSpiel will Sixth Force zum späteren 1.0-Release auf ein Premium-Modell umstellen, also auf einen regulären Kaufpreis. Wer es gratis ausprobieren will, sollte das Zeitfenster daher jetzt nutzen, bevor die Umstellung in den kommenden Monaten erfolgt.

Wichtig: Inhaltlich bekommt ihr nicht das komplette Spiel, sondern einen klar abgegrenzten Vorgeschmack. Aktuell könnt ihr das Tutorial spielen, alle zentralen Mechaniken kennenlernen und zwei vollständige Level abschließen. Unterm Strich ist das etwa eine Stunde Koop-Gameplay, also perfekt, um an einem Abend kurz reinzuschauen und zu entscheiden, ob euch das Konzept packt.

Info Details Spiel Sixth Force Release-Phase Early Access (Juni 2026) Aktueller Preis 0 Euro (zeitlich begrenzt) Geplanter Wechsel Premium-Modell zum 1.0-Launch in den nächsten Monaten Umfang im Gratis-Zeitraum Tutorial plus zwei Level (circa eine Stunde)

Koop-Optionen und was als Nächstes kommt

Wie spielt man Sixth Force im Koop? Der Koop läuft entweder lokal an einem gemeinsamen Bildschirm oder online über Steam Remote Play Together. Gerade letzteres ist praktisch, wenn ihr zwar gemeinsam spielen wollt, aber nicht im selben Raum seid und trotzdem ein unkompliziertes Setup sucht.

EdenSpiel will den Umfang bis zur Vollversion deutlich ausbauen. Angesprochen sind dabei mehr Inhalte, mehr Feinschliff und mehr Abwechslung, was bei einem Koop-Titel besonders wichtig ist, damit sich ein längerer Abend mit Freunden auch wirklich lohnt und nicht nach einer Stunde schon wieder vorbei ist.

Habt ihr Sixth Force schon ausprobiert oder steht bei euch demnächst ein Koop-Abend an? Schreibt in die Kommentare, ob euch das Force-Konzept reizt und ob ihr lieber lokal zockt oder über Remote Play Together.