Epic Games Store mit Bonus-Freebie – Undead Rise of the Betrayed King gratis

Im Epic Games Store ist gerade ungewöhnlich viel Gratis-Action geboten: Neben dem regulären wöchentlichen Freebie gibt es aktuell auch einen Bonus-Titel, der nur für kurze Zeit kostenlos eingesammelt werden kann. Wer seine Bibliothek gerne ohne Extrakosten füllt, sollte den Termin im Blick behalten, denn das Angebot endet am 23. April 2026.

Konkret geht es um Undead: Rise of the Betrayed King, das normalerweise mit rund 20 Euro gelistet ist, im Store aber momentan gratis bereitsteht. Wichtig: Das Spiel muss innerhalb des Aktionszeitraums beansprucht werden, dann bleibt es dauerhaft in eurer Bibliothek.

Gratis-Spiel bis zum 23. April 2026 sichern

Bis wann ist Undead: Rise of the Betrayed King kostenlos? Das Bonus-Spiel kann nur bis zum 23. April 2026 kostenlos geholt werden. Danach verschwindet der Titel wieder aus der Gratis-Aktion, während im regulären Turnus der wöchentlichen Gratis-Spiele der Wechsel ansteht.

Parallel dazu läuft auch das aktuelle Wochen-Freebie: Seit dem 16. April 2026 ist The Stone of Madness gratis verfügbar. Am 23. April 2026 rotiert es aus dem Angebot und macht Platz für den nächsten Titel.

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Der kommende kostenlose Wochen-Titel steht ebenfalls schon fest: Ab dem 23. April 2026 wird Doomblade im Epic Games Store verschenkt. Genretechnisch ist das ein klarer Wechsel, denn Doomblade wird als 2D-Action-Metroidvania eingeordnet.

Das steckt im Bonus-Spiel Undead: Rise of the Betrayed King

Worum geht es in Undead: Rise of the Betrayed King? In dem Action-RPG übernehmt ihr die Rolle des letzten Goldenen Drachen, der sich als menschlicher Barbar tarnt, aber wegen seiner wahren Gestalt weiterhin gejagt wird. Gleichzeitig müsst ihr eine Welt, die euch ablehnt, vor einer Untoten-Bedrohung beschützen.

Technisch setzt das Spiel auf die Unreal Engine 5, was vor allem bei Atmosphäre und Umgebungsdetails punkten soll. Die Reise führt euch durch unterschiedliche Schauplätze, darunter Dörfer, Krypten und Wälder.

Beim Kampfsystem wird eine Mischung aus Nahkampf und Drachenmagie versprochen. Genannt werden unter anderem Eis-Speere, feurige Explosionen und Schockwellen. Dazu kommen Upgrades für Stärke- und Magiewerte sowie das Erlernen und Beherrschen verschiedener Waffen. Außerdem ist ein Begleiter-System angedeutet, mit dem ihr Verbündete mitnehmen könnt.

Early Access und aktueller Umfang im Überblick

Welche Inhalte sind in der aktuellen Version enthalten? Wichtig für die Erwartungshaltung: Undead: Rise of the Betrayed King wird im Epic Games Store als Early-Access-Spiel geführt. Aktuell sind folgende Inhalte verfügbar:

Das erste Kapitel der Story

Ein reitbares Tier

Ein Begleiter (inklusive dessen Story)

Dungeons

Ein kleiner Teil des Drachen-Gameplays

Das Königreich Edrikia

Laut Beschreibung entspricht das aktuell etwa 10 Prozent der Geschichte. Geplant sind am Ende 10 Königreiche und insgesamt 35 Begleiter, aktuell ist davon erst 1 verfügbar. Zusätzlich ist ein Schwimm-System für die Spielfigur und deren Reittiere angekündigt.

Spannend für alle, die gern langfristig in ein Projekt einsteigen: Es sind regelmäßige Updates vorgesehen, die über einen Zeitraum von zwei Jahren monatlich neue Inhalte hinzufügen sollen. Der Spielfortschritt soll dabei über alle Updates hinweg gespeichert bleiben. Gleichzeitig wird in Aussicht gestellt, dass der Preis nach dem Early Access steigen könnte, was das aktuelle Gratisfenster besonders attraktiv macht.

Habt ihr Undead: Rise of the Betrayed King schon eingesammelt oder wartet ihr lieber auf Doomblade am 23. April 2026? Schreibt eure Meinung und euren Ersteindruck gern in die Kommentare.