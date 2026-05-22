Der Survival-Hit Subnautica 2 setzt seinen beeindruckenden Höhenflug fort: Nur wenige Tage nach dem Early-Access-Start am 14. Mai hat das Spiel bereits die Marke von mehr als 4 Millionen verkauften Exemplaren weltweit überschritten. Das gab Entwickler Unknown Worlds jetzt offiziell bekannt.

Schon zum Start legte der Nachfolger einen extrem starken Auftakt hin. Laut dem Studio wurde innerhalb der ersten zwölf Stunden bereits die Marke von 2 Millionen Verkäufen erreicht. Nun, gerade einmal fünf Tage später, steht Subnautica 2 bereits bei über 4 Millionen Verkäufen weltweit.

Über 467.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Auch auf Valves Plattform Steam sorgt das Spiel weiter für enorme Zahlen. Der bisherige Peak lag laut Unknown Worlds bei mehr als 467.000 gleichzeitig aktiven Spielern. Dazu kommt eine aktuell „Sehr positive“-Bewertung mit 91 Prozent positiven Reviews bei inzwischen mehr als 73.000 Nutzerbewertungen.

Das zeigt vor allem, wie groß das Interesse an einem neuen Subnautica nach Jahren des Wartens geblieben ist. Bereits der erste Teil entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Survival-Spiele der vergangenen Jahre und verkaufte sich zusammen mit der Reihe weltweit über 18,5 Millionen Mal.

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Spieler-Feedback soll weitere Updates beeinflussen

Unknown Worlds bestätigte außerdem, dass man die Early-Access-Phase intensiv nutzen wolle, um gemeinsam mit der Community an Verbesserungen zu arbeiten. Geplant sind unter anderem Anpassungen an der Aggressivität bestimmter Kreaturen, deren Sicht- und Erkennungsreichweite sowie Verbesserungen bei Werkzeugen und dem allgemeinen Spielfluss.

Executive Producer Fernando Melo erklärte:

Wir sind unglaublich dankbar für die Resonanz von Spielern aus aller Welt.

Besonders das Feedback der Community spiele laut dem Studio eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung des Spiels.

Koop-Modus und Unreal Engine 5 als große Neuerungen

Mit Subnautica 2 setzt Unknown Worlds erstmals auf einen optionalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Gemeinsam können Spieler die neue Unterwasserwelt erkunden, Basen bauen und ums Überleben kämpfen.

Technisch setzt die Fortsetzung außerdem auf die Unreal Engine 5, wodurch vor allem Beleuchtung, Details und die Darstellung der fremden Unterwasserwelt deutlich verbessert wurden.

Das Spiel ist aktuell im Early Access für PC und Xbox Series X|S verfügbar – unter anderem via Steam, Xbox-PC-App und den Epic Games Store.