PS6 könnte an Akzeptanz scheitern – Entwickler erklärt das Upgrade-Problem

Während Sony hinter den Kulissen an der PlayStation 6 arbeitet, wird die Debatte um den nächsten Generationssprung spürbar lauter. Ausgerechnet jetzt, wo die PlayStation 5 Pro durch eine neue Version von PSSR sichtbar an Bildschärfe und Performance gewinnt, stellt sich für viele in Deutschland eine ganz praktische Frage: Lohnt sich der Umstieg überhaupt, wenn das aktuelle Setup schon so rund läuft?

Genau an diesem Punkt setzt Matthew Cassells von Alderon Games an. Im Broken-Silicon-Podcast von Moore’s Law is Dead warnte der Entwickler davor, dass die PS6 weniger an fehlender Power oder einem vermeintlich falschen Preis scheitern könnte, sondern an der Wahrnehmung der Community. Wenn der Sprung nicht klar genug wirkt, bleibt die Bereitschaft zum Upgrade aus.

Die Wahrnehmung als größte Hürde

Warum könnte die PS6 ein Akzeptanzproblem bekommen? Cassells macht das Problem an einer Beobachtung aus seiner eigenen Praxis fest. Sein Studio, das vor allem durch das Survival-Abenteuer Path of Titans bekannt ist, sehe bei der PlayStation-Nutzerschaft weiterhin einen überraschend hohen Anteil auf älterer Hardware.

Etwa 30 bis 40 Prozent der PlayStation-Nutzer unserer Spiele sind immer noch auf der Basis-PS4 unterwegs. Sie haben bisher keinen ausreichend großen Sprung bei der PlayStation 5 gesehen, um aufzurüsten. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Das ist ein starkes Signal: Wenn ein Teil der Zielgruppe schon von PS4 zu PS5 nicht überzeugt wurde, muss Sony bei PS6 umso klarer zeigen, wofür sich neue Hardware lohnt. Gleichzeitig deutet Cassells an, dass gerade diese Gruppe später sogar besonders leicht einzusammeln sein könnte, sofern Preis und Nutzen passen.

Ich denke, wenn sie von der PlayStation 4 zur PlayStation 6 wechseln würden und die PS6 zu einem vernünftigen Preis angeboten würde, würden sie sagen: Das sieht aus wie der Sprung von der PS2 zur PS3, also bin ich dabei, ich rüste auf.

Der PS4-Umstieg als Chance für Sony

Welche Zielgruppe könnte vom PS6-Launch am meisten profitieren? Für viele PS4-Besitzer wäre die PS6 nicht nur ein kleines Upgrade, sondern der große Sprung über eine ganze Generation hinweg. Genau das könnte den Wechsel deutlich attraktiver machen als ein Schritt zur PS5, der für manche bislang offenbar nicht zwingend wirkte.

Cassells bringt außerdem ein Timing-Argument ins Spiel: Eine PS6-Veröffentlichung in einer Post-GTA-6-Welt könnte den Druck erhöhen, das ultimative Open-World-Erlebnis auf aktueller Hardware zu spielen. Die Idee dahinter ist simpel: Wenn ein großer Blockbuster neue Standards setzt, steigt die Bereitschaft, ältere Systeme endgültig zurückzulassen.

Das Pro-Problem und der Kampf um das Upgrade-Argument

Womit will Sony PS5-Pro-Besitzer überzeugen? Laut Cassells wird es vor allem für die Kernzielgruppe schwer, die bereits auf einer PS5 oder sogar PS5 Pro sitzt. Wenn die PS6 primär mit besserem Raytracing und KI-Upscaling über PSSR argumentiert, sei das als alleiniger Kaufgrund womöglich zu dünn.

Bist du wirklich bereit, nur für eine Verbesserung des Raytracings aufzurüsten? Das wird schwer zu vermitteln sein.

Gerade die PS5 Pro verschärft dieses Dilemma, weil sie im Hier und Jetzt bereits sichtbare Zugewinne liefert. Wer dort schon zufrieden ist, erwartet von der nächsten Generation mehr als nur ein weiteres Plus bei Reflexionen und Beleuchtung. Cassells deutet an, dass zusätzliche Hardware-Konzepte helfen könnten, etwa ein gemunkelter PlayStation-Handheld als ergänzendes Angebot. Konkrete Details dazu sind bislang allerdings nicht offiziell.

Warum langsame Adoption auch euch trifft

Weshalb bremst ein zäher Generationswechsel die Spieleentwicklung? Cassells betont, dass eine langsame Hardware-Verbreitung nicht nur ein Verkaufsproblem für Sony ist. Wenn zu viele Leute auf alter Hardware bleiben, müssen Studios länger für mehrere Konsolengenerationen entwickeln, inklusive technischer Kompromisse.

Seiner Einschätzung nach sei man erst jetzt, rund sechs Jahre nach dem Launch der PS5, dabei, die Last-Gen-Altlasten wirklich abzuschütteln. Als Beispiel nennt er Resident Evil Requiem, das ohne PS4-Version auf der PS5 Pro lächerlich gut aussehe und erstmals Raytracing bei stabiler Performance ermögliche. Auf der Standard-PS5 und der Xbox Series X sei Raytracing dagegen oft nur ein Kompromiss.

Wenn es nicht schlecht wäre, würden sie es wohl nicht ausschalten. Sie würden es wahrscheinlich anlassen.

Release-Zeitfenster der PS6 und aktueller Stand

Wann könnte die PS6 erscheinen? Berichten zufolge bleibt es dabei, dass Sony den Launch der PS6 weiterhin für Ende 2027 oder Anfang 2028 anpeilt. Zuletzt hatten Analysten zwar auch über mögliche Verschiebungen spekuliert, unter anderem wegen stark steigender Preise bei Arbeitsspeicher, doch ein geänderter Zeitplan ist bislang nicht offiziell bestätigt.

Unterm Strich läuft alles auf die eine Kernfrage hinaus, die Cassells in den Raum stellt: Wenn PS5 Pro und PSSR im Alltag schon so viel abdecken, braucht es für PS6 mehr als nur mehr Technik auf dem Papier. Es braucht ein Upgrade, das man sofort sieht, fühlt und in den Games tatsächlich erlebt.

Wie seht ihr das: Was müsste die PS6 bieten, damit ihr wirklich upgraden wollt, und reicht euch besseres Raytracing als Kaufargument?