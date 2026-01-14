Animal Crossing Update 3.0 bringt Resort-Hotel und neue Features auf Switch

Animal Crossing: New Horizons überrascht mit einem umfangreichen Update 3.0 – und das sogar einen Tag früher als geplant. Statt am 15. Januar 2026 ist das Update bereits am 14. Januar 2026 veröffentlicht worden. Damit erhält das beliebte Inselabenteuer auf der Nintendo Switch fast sechs Jahre nach Release (März 2020) eine neue, kostenlose Inhaltserweiterung.

Es ist das erste große Update seit Version 2.0 im November 2021, die damals das kostenpflichtige DLC Happy Home Paradise eingeführt hatte. Auch dieses Mal bleibt Nintendo seiner Linie treu und bietet eine Mischung aus neuen Features, Komfortfunktionen und Überraschungen für Langzeit-Fans und Neueinsteiger gleichermaßen.

Neue Inhalte und Features in Version 3.0

Welche neuen Aktivitäten und Funktionen wurden hinzugefügt? Das Update bringt eine Vielzahl an Neuerungen, die das Insel-Leben abwechslungsreicher gestalten. Besonders hervorzuheben sind:

Ein Resort-Hotel : Dekoriere Hotelzimmer für tierische Gäste – eine kostenlose Alternative zum Happy Home Paradise DLC.

: Dekoriere Hotelzimmer für tierische Gäste – eine kostenlose Alternative zum Happy Home Paradise DLC. Eine neue Währung: Hotel-Tickets lassen sich durch Aktivitäten verdienen und gegen Belohnungen eintauschen.

Hotel-Tickets lassen sich durch Aktivitäten verdienen und gegen Belohnungen eintauschen. DIY-Anfragen-System: Bewohner können jetzt gezielt Bastelaufträge stellen.

Bewohner können jetzt gezielt Bastelaufträge stellen. Schlummerinsel: Teile eine Trauminsel mit anderen und gestalte sie gemeinsam.

Teile eine Trauminsel mit anderen und gestalte sie gemeinsam. Resetti ist zurück: Mit seinem neuen Insel-Aufräumdienst hilft er beim großflächigen Entfernen von Objekten.

Mit seinem neuen Insel-Aufräumdienst hilft er beim großflächigen Entfernen von Objekten. Erweiterter Stauraum: Bis zu 9.000 Items können nun gelagert werden.

Bis zu 9.000 Items können nun gelagert werden. Neue Nintendo-Items: Darunter spielbare Retro-Konsolen und Crossover-Gegenstände aus Zelda, Splatoon und LEGO.

Lang erwartete Komfortfunktionen

Welche Verbesserungen erleichtern den Alltag im Spiel? Neben den neuen Inhalten liefert das Update Funktionen, die sich viele Fans seit Jahren wünschen:

Bulk Crafting: Endlich können mehrere Items auf einmal hergestellt werden.

Endlich können mehrere Items auf einmal hergestellt werden. Pflanzenlagerung: Blumen und Pflanzen lassen sich jetzt bequem verstauen.

Blumen und Pflanzen lassen sich jetzt bequem verstauen. Flächenweise Reinigung: Statt mühsamem Einzelabbau können nun ganze Areale in einem Schritt bereinigt werden.

Diese Features sorgen nicht nur für mehr Effizienz, sondern auch für kreative Freiheit beim Umgestalten der Insel. Besonders das gemeinsame Bearbeiten der Schlummerinsel dürfte die Community enger zusammenbringen.

Ein kluger Schachzug zum Start der Nintendo Switch 2

Warum erscheint das Update gerade jetzt? Nintendo nutzt den Release der Nintendo Switch 2, um eines seiner erfolgreichsten Spiele wieder ins Rampenlicht zu rücken. Animal Crossing: New Horizons hat sich bis Ende September 2025 weltweit über 48,6 Millionen Mal verkauft und ist damit das zweitmeistverkaufte Switch-Spiel nach Mario Kart 8 Deluxe.

Erstaunlich ist, dass das Update nicht exklusiv für die Switch 2 erscheint. Zwar ist eine technisch überarbeitete Version des Spiels für die neue Konsole für den 15. Januar 2026 angekündigt, doch das inhaltliche Update 3.0 steht allen Spielern kostenlos zur Verfügung – unabhängig von der Konsole. Ein kundenfreundlicher Schritt, der zeigt, dass Nintendo auch auf Fairness setzt.

Parallelen zu früheren Serien-Updates

Gab es solche Überraschungen in der Serie schon einmal? Tatsächlich ist Nintendo bekannt dafür, seinen Spielen auch Jahre nach Release neue Inhalte zu spendieren. Bereits Animal Crossing: New Leaf erhielt 2016 – drei Jahre nach dem internationalen Release – das Welcome amiibo-Update. Auch damals war die Überraschung groß, und nun wiederholt sich die Geschichte.

Diese Update-Politik zeigt, dass Nintendo langfristig denkt und auf eine treue Spielerschaft setzt. Wer dachte, dass New Horizons nach 2021 abgeschlossen sei, wurde nun eines Besseren belehrt.

Ein Update für alle – und mit vielen Möglichkeiten

Was bedeutet das Update für deinen Inselalltag? Ob du deinen Speicher endlich aufräumen möchtest, neue Deko-Ideen im Hotel umsetzt oder mit Freunden auf der Schlummerinsel kreativ wirst – Version 3.0 bietet für jeden etwas. Die Integration neuer Nintendo-Objekte ist zudem ein Fan-Service mit Sammelreiz.

Und auch wenn du das kostenpflichtige DLC Happy Home Paradise bislang ausgelassen hast, bekommst du nun einen kostenlosen Vorgeschmack durch das Resort-Hotel. Ideal also, um zu entscheiden, ob sich der Kauf für dich lohnt.

Animal Crossing: New Horizons beweist mit diesem Update erneut, warum es zu den beliebtesten Spielen der letzten Jahre zählt. Kaum ein anderer Titel wird nach so vielen Jahren noch derart umfangreich erweitert – und das kostenlos.

Was hältst du vom Update 3.0? Hast du schon deine ersten Hotelzimmer eingerichtet oder gemeinsam mit Freunden an der Schlummerinsel gebaut? Teile deine Erfahrungen gern in den Kommentaren!