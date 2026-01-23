Animal Crossing 3.0 Update – Walmart-Outfits sorgen für Aufregung bei Fans

Animal Crossing: New Horizons hat mit dem neuen 3.0-Update nicht nur technische Verbesserungen erhalten, sondern auch eine charmante Überraschung für Fans: Zwei kostenlose Designs im Stil von Walmart Canada Gaming, die derzeit für Spieler verfügbar sind. Diese Kooperation bringt eine nostalgische Note zurück ins Spiel und wird von der Community begeistert gefeiert.

Die Outfits bestehen aus einer Weste und einer passenden Kappe, die zusammen ein typisches Walmart-Outfit ergeben. Der Clou: Beide Designs sind kostenlos über das Ingame-Designsystem herunterladbar, sobald du die Schneiderei der Schneiderigel-Schwestern auf deiner Insel freigeschaltet hast.

Was steckt hinter dem Walmart-Crossover?

Wie kam es zur Zusammenarbeit zwischen Animal Crossing und Walmart? Die Inspiration für dieses Design stammt ursprünglich aus einem viralen Meme aus dem Jahr 2020, kurz nach dem Release von Animal Crossing: New Horizons. Damals wurde Roald, ein beliebter Pinguin-Bewohner, in einem Meme als Walmart-Mitarbeiter dargestellt. Walmart Canada Gaming griff diesen Trend auf und veröffentlichte ein passendes Design mit einer blauen Weste.

Fünf Jahre später kehrt dieses Design im Rahmen der Version 3.0 zurück – nun ergänzt durch eine passende Cap. Diese Aufwertung sorgt für große Begeisterung bei Fans, die das Outfit liebevoll als das „beste Freebie“ bezeichnen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

So bekommst du die neuen Designs

Wie kannst du die Walmart-Outfits in Animal Crossing: New Horizons erhalten? Die Designs werden über das Custom-Design-Terminal in der Schneiderei heruntergeladen. Voraussetzung ist, dass du im Spielverlauf die Able Sisters freigeschaltet hast. Danach kannst du ganz einfach den jeweiligen Design-Code eingeben und die beiden Outfits zu deiner Garderobe hinzufügen.

Walmart-Weste: Ursprüngliches Design aus 2020 mit blauer Grundfarbe und gelbem Logo

Ursprüngliches Design aus 2020 mit blauer Grundfarbe und gelbem Logo Walmart-Cap: Neues Design, das die Weste ergänzt

Walmart Canada Gaming bestätigte auf Social Media, dass beide Designs frei verfügbar und teilbar sind – mit dem Hinweis, dass Spieler einen gewissen Fortschritt im Spiel benötigen, um auf die Designs zugreifen zu können.

Warum sorgt das Freebie für so viel Begeisterung?

Was macht dieses kleine Update so besonders für die Community? Spieler zeigen sich in den sozialen Medien begeistert über das kostenlose Angebot. Viele sprechen von Nostalgie, da das Outfit Erinnerungen an die Anfangszeit des Spiels weckt. Andere loben einfach den Humor und die Kreativität hinter der Kooperation.

„WALMART CANADA GAMING IST IMMER NOCH DER GOAT“ – JellyJar

„Ich hab das Spiel nicht mal, aber ich will das Outfit!“ – Absolute_Velocity

Die Kombination aus Witz, Retro-Charme und Community-Einbindung trifft genau den Nerv der Fans. Es ist ein Beispiel dafür, wie auch kleinere Kooperationen große Wirkung entfalten können – vor allem in einem Spiel, das auf Individualität und kreative Gestaltung setzt.

Ein perfekter Moment für Rückkehrer und Neueinsteiger

Lohnt sich ein Blick in Animal Crossing: New Horizons zum 3.0-Update? Absolut! Mit dem neuen Update wurde nicht nur der technische Unterbau für die Switch-2-Version verbessert, sondern auch neue Inhalte und Designs eingeführt. Die Rückkehr des Walmart-Designs ist nur ein Beispiel dafür, wie Nintendo und Community-Partner nostalgische Highlights setzen.

Animal Crossing: New Horizons wurde ursprünglich am 20. März 2020 veröffentlicht und hat sich seitdem zu einem der erfolgreichsten Spiele auf der Nintendo Switch entwickelt. Mit über 47 Millionen verkauften Exemplaren und einer aktiven Community ist es auch im Jahr 2026 noch relevant – besonders durch kreative Fan-Inhalte und charmante Crossover wie dieses.

Was denkst du über das neue Walmart-Outfit?

Hast du die Designs schon heruntergeladen und auf deiner Insel getragen? Oder planst du gerade deine Rückkehr nach langer Pause? Teile deine Meinung und deine Lieblingsdesigns gerne in den Kommentaren!