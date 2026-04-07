Assassins Creed Shadows Update 1.1.10 – Bo für alle, PSSR 2 und Fixes

Ubisoft hat Assassin’s Creed Shadows im April 2026 mit dem Update 1.1.10 versorgt. Auch weit über ein Jahr nach dem Release am 20. März 2025 wird das Action-Stealth-RPG damit weiter ausgebaut und bekommt neben Bugfixes auch neue Features, die sich vor allem an PS5-Pro- und Nintendo-Switch-2-Nutzer richten.

Nach größeren Nachlieferungen in den vergangenen Monaten, darunter Überarbeitungen am Parkour-System, New Game Plus, erhöhte Level-Caps und Verbesserungen am Unterschlupf, fällt das neue Paket zwar kleiner aus. Trotzdem bringt es spürbare Neuerungen für Ausrüstung und Technik, während gleichzeitig zahlreiche nervige Problemstellen aus dem Weg geräumt werden.

Neue Inhalte und Plattform-Features

Was ist neu in Update 1.1.10? Das auffälligste Content-Extra ist die Waffe Bo, die ursprünglich in der Erweiterung Claws of Awaji eingeführt wurde. Mit dem Update können nun alle diese Waffe bekommen, auch ohne die Erweiterung zu besitzen.

Allerdings gibt es dabei eine Bedingung: Nicht legendäre Varianten des Bo tauchen erst dann in der Spielwelt auf, wenn ihr mindestens eine einzigartige Version dieser Waffe gefunden habt. Danach kann der Bo wie andere Waffen auch von Gegnern droppen, in Truhen liegen oder bei Händlern im feudalen Japan angeboten werden.

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Welche Technik-Updates profitieren PS5 Pro und Switch 2? Auf der PlayStation 5 Pro unterstützt Assassin’s Creed Shadows jetzt PSSR 2. Ubisoft spricht dabei von besserer Bildqualität und Performance, nennt in den Patchnotes aber keine konkreten Messwerte oder detaillierten Grafikmodi.

Auf der Nintendo Switch 2 kommt zusätzlich Maus- und Tastatur-Support dazu. Damit lässt sich das Spiel mit einem PC-ähnlichen Setup steuern, was gerade für präziseres Schleichen und schnelleres Kameramanagement interessant sein dürfte.

Bugfixes und Verbesserungen im Detail

Welche Probleme behebt das Update? Update 1.1.10 nimmt sich einer langen Liste an Korrekturen an, die von Gameplay über UI bis hin zu Quest-Blockern reicht. Praktisch: Auch ein Fortschrittsfehler, der manche trotz kompletter Inhalte bei 97,89 Prozent festhängen ließ, wird behoben.

Gameplay: Schnellreisepunkte sind wieder zuverlässig verfügbar.

Schnellreisepunkte sind wieder zuverlässig verfügbar. Gameplay: Gegner können jetzt bis zu 5 Beeinträchtigungen gleichzeitig erleiden.

Gegner können jetzt bis zu 5 Beeinträchtigungen gleichzeitig erleiden. Gameplay: Zusätzliche Rationen aus Claws of Awaji werden in der Werteübersicht korrekt angezeigt, auch bei maximalen Rationen.

Zusätzliche Rationen aus Claws of Awaji werden in der Werteübersicht korrekt angezeigt, auch bei maximalen Rationen. Gameplay: Schadenssteigerungen greifen wieder korrekt, wenn unbewaffnet gekämpft wird.

Schadenssteigerungen greifen wieder korrekt, wenn unbewaffnet gekämpft wird. Gameplay: Mehrere Werte-Quellen werden nicht mehr fälschlich bei +100 Prozent gedeckelt.

Mehrere Werte-Quellen werden nicht mehr fälschlich bei +100 Prozent gedeckelt. UI: Absturz beim Prüfen von Zusatzinhalten wurde gefixt.

Absturz beim Prüfen von Zusatzinhalten wurde gefixt. UI: Gesamtfortschritt kann nun 100 Prozent korrekt erreichen, statt bei 97,89 Prozent zu bleiben.

Gesamtfortschritt kann nun 100 Prozent korrekt erreichen, statt bei 97,89 Prozent zu bleiben. UI: Das detaillierte Statusblatt zeigt nun Kombo-Ender-Schaden korrekt an und bildet Schadenswerte zuverlässiger ab.

Das detaillierte Statusblatt zeigt nun Kombo-Ender-Schaden korrekt an und bildet Schadenswerte zuverlässiger ab. UI: Darstellung von gedeckelten und ungedeckelten Werten wurde klarer gestaltet.

Darstellung von gedeckelten und ungedeckelten Werten wurde klarer gestaltet. UI: Fehler nach Updates mit Missing-Content-Meldung, der zum Verlust von Ausrüstung aus Claws of Awaji führen konnte, wurde behoben.

Fehler nach Updates mit Missing-Content-Meldung, der zum Verlust von Ausrüstung aus Claws of Awaji führen konnte, wurde behoben. Waffen und Perks: Bei Yasuke zeigt die Samurai-Passivfähigkeit Defensive Break Stufe 3 nun den korrekten Wert von 150 Prozent Kollisionsschaden statt 50 Prozent.

Bei Yasuke zeigt die Samurai-Passivfähigkeit Defensive Break Stufe 3 nun den korrekten Wert von 150 Prozent Kollisionsschaden statt 50 Prozent. Waffen und Perks: Critical Insight für geschärfte Sinne funktioniert wieder.

Critical Insight für geschärfte Sinne funktioniert wieder. Waffen und Perks: Hidden Onslaught für die versteckte Hand funktioniert wieder.

Hidden Onslaught für die versteckte Hand funktioniert wieder. Waffen und Perks: Extended Duration für Tenzutsu Burst aus Claws of Awaji funktioniert wieder.

Extended Duration für Tenzutsu Burst aus Claws of Awaji funktioniert wieder. Waffen und Perks: Defensive Breach zeigt bei Rang 3 wieder korrekt +50 Prozent Kollisionsschaden an.

Defensive Breach zeigt bei Rang 3 wieder korrekt +50 Prozent Kollisionsschaden an. Waffen und Perks: Beim Kanabo Oni’s Rage wird nun klar angegeben, dass bei einem Kill 25 Prozent Blutungsaufbau übertragen werden.

Beim Kanabo Oni’s Rage wird nun klar angegeben, dass bei einem Kill 25 Prozent Blutungsaufbau übertragen werden. Waffen und Perks: Manche Schmuckstück-Perks aktualisieren sich im detaillierten Statusblatt nun ohne das Inventar schließen zu müssen.

Manche Schmuckstück-Perks aktualisieren sich im detaillierten Statusblatt nun ohne das Inventar schließen zu müssen. Waffen und Perks: Der Bonus-Schaden des Helms Underworld Emissary Horns bleibt nicht mehr fälschlich aktiv, nachdem man eine Rauchbomben-Zone betritt.

Der Bonus-Schaden des Helms Underworld Emissary Horns bleibt nicht mehr fälschlich aktiv, nachdem man eine Rauchbomben-Zone betritt. Waffen und Perks: Der Perk des langen Katana Claws of the Tides sorgt nun zuverlässiger dafür, dass der nächste Angriff eine Haltung bricht.

Der Perk des langen Katana Claws of the Tides sorgt nun zuverlässiger dafür, dass der nächste Angriff eine Haltung bricht. Waffen und Perks: Perks zur Umwandlung von Beeinträchtigungen funktionieren wieder.

Perks zur Umwandlung von Beeinträchtigungen funktionieren wieder. Lokalisierung: Hurricane Stance der Naginata aus Claws of Awaji erklärt nun genauer, wie viel Fähigkeits-Schaden verursacht wird.

Hurricane Stance der Naginata aus Claws of Awaji erklärt nun genauer, wie viel Fähigkeits-Schaden verursacht wird. Quests: Brothers in Arms blockiert nicht mehr, wenn Leichen nicht geplündert werden können.

Brothers in Arms blockiert nicht mehr, wenn Leichen nicht geplündert werden können. Quests: Lost and Found lässt sich nach dem Sentinel-Boss nun korrekt fortsetzen, auch wenn man in der Arena bleibt.

Lost and Found lässt sich nach dem Sentinel-Boss nun korrekt fortsetzen, auch wenn man in der Arena bleibt. Quests: The Winter Raiders kann nach dem Besiegen aller Winter Raiders nun abgeschlossen werden.

Ubisoft setzt weiter auf Feedback und Nachbesserungen

Warum wird Assassin’s Creed Shadows noch so lange unterstützt? Ubisoft betont rund um das einjährige Jubiläum, wie stark das Team aus dem Community-Feedback gelernt habe. Workshops, in denen Fans ihre Wünsche und Kritik direkt äußern konnten, sollen dabei maßgeblich geholfen haben, die Post-Launch-Verbesserungen in die richtige Richtung zu lenken.

Mit Update 1.1.10 bleibt Assassin’s Creed Shadows damit auf Kurs: neue Optionen für aktuelle Hardware, ein kleiner Ausrüstungs-Nachschub für alle und eine breite Palette an Fixes für Technik, UI und Questfortschritt.

Was haltet ihr von Update 1.1.10, und nutzt ihr PSSR 2 auf der PS5 Pro oder Maus und Tastatur auf der Nintendo Switch 2? Schreibt eure Eindrücke gerne in die Kommentare.