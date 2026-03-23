Crimson Desert auf PS5 unscharf – 120Hz deaktivieren hilft oft

Seit dem Release von Crimson Desert am 19. März 2026 häufen sich auf der PS5 Meldungen über auffällig weiche, teils schwer lesbare Grafik. Betroffen sind laut Community-Berichten sowohl die Standardkonsole als auch die PlayStation 5 Pro, wobei der genaue Umfang des Problems bislang nicht klar ist.

Gerade weil Pearl Abyss Crimson Desert lange als technisches Vorzeigeprojekt positioniert hat und das Action-Adventure zu den grafisch anspruchsvolleren AAA-Titeln 2026 zählt, fällt ein solcher Ersteindruck besonders ins Gewicht. Immerhin gibt es bereits einen Workaround, der bei vielen Fällen helfen soll.

Das steckt hinter dem Blur-Problem auf PS5

Woran könnte die unscharfe Grafik auf der PS5 liegen? Die derzeit meistgenannte Erklärung in der Community: Das Problem hängt mit dem 120Hz-Modus zusammen. Viele Betroffene haben die 120Hz-Ausgabe in den PS5-Systemeinstellungen aktiviert, worauf Crimson Desert beim Start offenbar automatisch in diesem Modus läuft.

Das kann je nach TV oder Monitor dazu führen, dass das Spiel die Auflösung deutlich reduziert, um den höheren Refresh zu halten. Nicht jedes 120Hz-fähige Display unterstützt 120Hz gleichzeitig in 4K, und je nachdem, wie Crimson Desert die Ausgabe aushandelt, wirkt das Bild dann schnell matschig oder übermäßig weich.

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Allerdings berichten nicht alle von exakt demselben Fehlerbild: Bei manchen tritt die Unschärfe vor allem in Kämpfen auf, andere bemerken sie unregelmäßig oder erst nach mehreren Stunden. Das deutet darauf hin, dass mehr als nur eine einzelne Einstellung hineinspielen kann.

Workaround: 120Hz in den PS5-Einstellungen deaktivieren

Wie kannst du die Grafik-Unschärfe in Crimson Desert auf PS5 beheben? Pearl Abyss hat als ersten Tipp empfohlen, die 120Hz-Ausgabe der Konsole testweise auszuschalten. Wichtig: Crimson Desert bietet aktuell keinen eigenen 120Hz-Schalter im Spielmenü, daher führt der Weg über die Systemsettings der PS5.

Öffne auf deiner PS5 Einstellungen. Gehe zu Bildschirm und Video. Wähle Videoausgabe. Setze 120Hz-Ausgabe auf Aus. Starte Crimson Desert neu und prüfe, ob das Bild wieder schärfer ist.

Wenn du einen 120Hz-Bildschirm nutzt, kann es sich außerdem lohnen, nach dem Umschalten auch die Anzeigeeinstellungen deines TVs oder Monitors zu prüfen, etwa ob der richtige HDMI-Port, ein passender Spielemodus oder die korrekte Signaloption aktiv ist.

Warum Crimson Desert überhaupt auf 120Hz setzt

Welche Bildrate nutzt Crimson Desert im 120Hz-Modus? In der 120Hz-Ausgabe zielt Crimson Desert auf der PS5 auf 40 FPS ab. Das ist ein gängiger Kompromiss: sichtbar flüssiger als 30 FPS, aber deutlich weniger fordernd als 60 FPS.

Technisch wird dabei häufig mit gleichmäßigem Frame-Pacing gearbeitet, indem jedes Bild mehrfach ausgegeben wird. Auf Displays ohne 120Hz-Unterstützung landen viele Spiele dagegen eher bei 30 FPS, weil 40 FPS auf 60Hz-Geräten zu ungleichmäßiger Bildausgabe und damit zu unruhiger Bewegung führen können.

Genau dieser automatische Moduswechsel kann im Fall von Crimson Desert aber dazu führen, dass die Konsole oder das Spiel Prioritäten setzt, die am Ende zu starkem Weichzeichnen oder einem unerwartet niedrigen Schärfeeindruck führen.

Pearl Abyss reagiert, Patch-Zeitplan noch offen

Kommt ein Update gegen die verschwommene Grafik? Pearl Abyss hat sich bereits zu Meldungen aus der Community geäußert und prüft die Berichte. Ein konkreter Termin für einen Patch, der das Problem dauerhaft behebt, steht derzeit aber nicht fest.

Bis dahin bleibt der pragmatische Weg: 120Hz in den PS5-Systemeinstellungen deaktivieren und schauen, ob Crimson Desert danach so aussieht, wie es ein grafisch ambitioniertes Open-World-Action-Adventure 2026 auch abliefern sollte.

Hast du die Unschärfe auf PS5 auch bemerkt, und hat der 120Hz-Workaround bei dir geholfen? Schreib deine Erfahrungen gerne in die Kommentare.