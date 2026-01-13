Zelda-Jubiläum – Kein Ocarina of Time Remake in Sicht, Fans enttäuscht

Dieses Jahr feiert The Legend of Zelda sein 40-jähriges Jubiläum – ein Meilenstein für eines der bedeutendsten Videospiel-Franchises aller Zeiten. Seit der Veröffentlichung des ersten Spiels im Jahr 1986 hat sich die Reihe mit 21 Haupttiteln und zahlreichen Spin-offs zu einem kulturellen Phänomen entwickelt. Fans rund um den Globus hatten große Hoffnungen, dass Nintendo dieses Ereignis mit einem Remake eines der beliebtesten Teile der Reihe feiern würde: Ocarina of Time.

Doch aktuelle Gerüchte rund um diese Pläne wurden nun empfindlich gedämpft. Ein bekannter Insider äußerte sich enttäuschend zurückhaltend zu einem möglichen Remake.

Enttäuschung rund um Ocarina of Time

Was wurde über das Ocarina of Time Remake bekannt? Der viel zitierte Leaker und Nintendo-Insider „Nate the Hate“ wurde auf der Plattform X gefragt, ob er etwas über ein geplantes Ocarina of Time-Remake gehört habe. Seine kurze, aber klare Antwort:

Not even a whisper.

Diese Aussage ernüchtert viele Fans, denn wenn ein bekannter Insider keinerlei Informationen hat, deutet das stark darauf hin, dass ein Remake derzeit nicht in Arbeit ist – zumindest nicht in dem Maße, wie es sich viele erhofft hatten. Zwar ist nie auszuschließen, dass Nintendo an einem streng geheimen Projekt arbeitet, doch die Hoffnung auf eine offizielle Ankündigung zum 40. Jubiläum schwindet vorerst.

Was bleibt vom Jubiläum übrig?

Welche anderen Zelda-Titel könnten zum Jubiläum erscheinen? Auch wenn ein Ocarina of Time-Remake unwahrscheinlich scheint, gibt es dennoch Möglichkeiten, wie Nintendo das Jubiläum würdigen könnte. Zwei Titel stehen dabei besonders im Fokus:

Twilight Princess HD – ursprünglich für die Wii U veröffentlicht

– ursprünglich für die Wii U veröffentlicht Wind Waker HD – ebenfalls Wii U, aber mit großem Kultstatus

Beide Spiele wurden bereits in HD überarbeitet und könnten problemlos auf die kommende Switch 2 portiert werden. Die Fan-Nachfrage besteht seit Jahren, und eine Veröffentlichung dieser Klassiker zum 40. Jubiläum würde sicherlich für Begeisterung sorgen.

Weitere denkbare Jubiläumsaktionen

Was könnte Nintendo stattdessen planen? Bereits zum 35. Jubiläum hat Nintendo eine Art Retro-Hommage veröffentlicht – das Zelda Game & Watch. Ähnlich denkbar wäre zum 40. Jubiläum:

Eine Sammleredition mit mehreren Klassikern in einem Paket

mit mehreren Klassikern in einem Paket Ein spezielles Zelda-Direct mit Ankündigungen & Rückblicken

mit Ankündigungen & Rückblicken Neue Amiibo-Figuren rund um Zelda-Charaktere

rund um Zelda-Charaktere Ein Remake des ersten Zelda-Spiels von 1986

Gerade ein modernes Remake des ersten Spiels könnte thematisch gut zum 40. Jubiläum passen, da es sich um den Ursprung der gesamten Reihe handelt. Zudem wäre es technisch einfacher umzusetzen als ein vollständiges Ocarina of Time-Remake.

Ein Blick auf die Bedeutung der Reihe

Warum ist The Legend of Zelda so einflussreich? Seit der ersten Veröffentlichung 1986 steht die Reihe stellvertretend für das Action-Adventure-Genre. Die Spiele kombinieren Erkundung, Rätsel und Kämpfe mit einer tiefen Mythologie rund um Hyrule, Link, Prinzessin Zelda und Ganondorf. Zu den bemerkenswertesten Spielen gehören:

Titel Erscheinungsjahr Plattform The Legend of Zelda 1986 NES Ocarina of Time 1998 Nintendo 64 Wind Waker 2002 GameCube Twilight Princess 2006 GameCube/Wii Breath of the Wild 2017 Wii U/Switch Tears of the Kingdom 2023 Switch

Mit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom hat Nintendo zuletzt bewiesen, wie modern und innovativ Zelda sein kann, ohne seine Wurzeln zu vergessen. Das Franchise bleibt damit relevant – und das Jubiläum ist der perfekte Anlass, dies erneut zu zeigen.

Wie könnten Nintendo-Fans reagieren?

Wie steht die Community zu den aktuellen Entwicklungen? Die Reaktionen fallen gemischt aus: Viele sind enttäuscht über die fehlende Bestätigung eines Ocarina of Time-Remakes, andere hoffen weiterhin auf eine positive Überraschung. Klar ist: Die Erwartungshaltung zum 40. Jubiläum ist hoch.

Ob Nintendo diese erfüllen wird, bleibt abzuwarten. Doch selbst ohne großes Remake könnten Portierungen und kleinere Specials den Geburtstag der Reihe würdig begleiten.

Was wünschst du dir zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!