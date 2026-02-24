Zelda wird 40 – Fans enttäuscht über Nintendos Schweigen zum Jubiläum

Am 21. Februar 2026 wurde The Legend of Zelda offiziell 40 Jahre alt und viele Fans hatten den Tag dick im Kalender markiert. Nicht unbedingt, weil alle eine neue große Ankündigung erwartet haben, sondern weil so ein Meilenstein für Nintendo normalerweise ein Selbstläufer ist: ein kurzer Gruß, ein kleines Video, ein Artwork, irgendeine Form von Anerkennung.

Doch genau das blieb aus. Der Jahrestag verstrich, ohne dass Nintendo den Geburtstag der Reihe sichtbar markierte. In der Community machte sich daraufhin vor allem ein Gefühl breit: Enttäuschung darüber, dass eine der prägendsten Serien der Spielegeschichte an ihrem runden Jubiläum nicht einmal offiziell erwähnt wurde.

Auf Reddit wurde die Stimmung schnell deutlich. Viele Kommentare bewegten sich zwischen Sarkasmus und Resignation, weil nicht einmal die Minimalvariante geliefert wurde.

Enttäuschung in der Community

Warum trifft das Jubiläums-Schweigen die Zelda-Fans so hart? Weil es weniger um ein neues Spiel geht als um Wertschätzung. Selbst wer keine Remaster-Sammlung, keine Switch-2-Ankündigung und keinen Trailer erwartet hat, ging davon aus, dass Nintendo den Einfluss von Zelda auf das Medium zumindest kurz würdigt.

In Diskussionen wurde dabei immer wieder betont, dass die Erwartungshaltung gar nicht riesig gewesen sei. Ein offizieller Post in den sozialen Netzwerken, ein Dank an die Community oder ein kleines Rückblick-Format hätten vielen schon gereicht. Stattdessen blieb es still, und genau diese Stille sorgt für den bitteren Beigeschmack.

Die Messlatte liegt unterirdisch und wird trotzdem noch gerissen.

Das Zitat spiegelt die gefühlte Schieflage gut wider: Es geht nicht darum, dass Nintendo nicht liefert, sondern dass nicht einmal der symbolische Handschlag zum Jubiläum kam.

Was sich viele mindestens erhofft hatten

Welche Zeichen hätten das 40-jährige Jubiläum würdig gemacht? In den Gesprächen der letzten Tage kristallisiert sich ein klares Bild: Die meisten hätten sich nicht zwingend ein riesiges Event gewünscht, sondern kleine, offizielle Gesten, die zeigen, dass Nintendo den Tag auf dem Schirm hat.

Eine kurze Jubiläumsbotschaft von Nintendo mit Dank an die Fans

Ein Social-Media-Post mit Artwork, Zeitleiste oder ikonischen Momenten der Reihe

Ein kleines Video-Rückblickformat auf 40 Jahre Abenteuer mit Link und Zelda

Ein Teaser oder zumindest ein Hinweis auf das nächste große Serienprojekt

Gerade der letzte Punkt war für manche ein Hoffnungsschimmer: ein erster Blick auf das nächste Hauptspiel. Andere hätten sogar bewusst kleiner gedacht und wären schon mit einem offiziellen Statement zufrieden gewesen, das die kulturelle Bedeutung der Reihe anerkennt.

Was Nintendo typischerweise beim Timing macht

Wann könnte trotzdem noch eine offizielle 40-Jahre-Aktion kommen? In der Community wird auch ein anderer Gedanke diskutiert: Nintendo setzt Jubiläen nicht zwingend auf das exakte Datum, sondern platziert Ankündigungen gerne zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr, wenn es in die eigene Kommunikationsplanung passt.

Das bedeutet für viele: Die Enttäuschung über das ausgebliebene Signal am 21. Februar 2026 bleibt, aber es schließt nicht aus, dass Nintendo die 40 Jahre Zelda später im Jahr noch aufgreift. Gerade weil Zelda historisch immer wieder Neuauflagen, Sammlungen oder thematische Aktionen rund um bestimmte Zeitfenster bekommen hat, halten einige Fans eine nachträgliche Würdigung weiterhin für wahrscheinlich.

Unterm Strich bleibt ein seltsames Gefühl: Ein runder Geburtstag, den die Community feiert, während der offizielle Gastgeber nicht einmal kurz zur Tür rauskommt.

Wie seht ihr das: Reicht euch eine späte Jubiläumsaktion im Laufe von 2026, oder hätte Nintendo den 21. Februar 2026 unbedingt sichtbar feiern müssen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.