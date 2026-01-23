3D-Zelda erscheint frühestens 2028 – Fans spekulieren zu Jubiläumsteaser

Die Diskussion um das nächste große Legend of Zelda-Spiel nach Tears of the Kingdom spaltet aktuell die Fangemeinde. Während einige sich auf ein völlig neues Abenteuer freuen, sorgen Gerüchte über einen möglichen Release-Zeitraum für Unsicherheit und Frust.

Wie wahrscheinlich ist ein baldiger Nachfolger?

Wann erscheint das nächste 3D-Zelda? Nach dem Erfolg von Tears of the Kingdom, das am 12. Mai 2023 veröffentlicht wurde und sich bis März 2025 über 21 Millionen Mal verkauft hat, ist die Erwartung an ein Sequel enorm. Doch laut aktueller Fan-Spekulationen könnte ein neues 3D-Zelda erst 2028 erscheinen.

Der Grund liegt in der Produktionshistorie: Breath of the Wild benötigte rund sechs Jahre Entwicklungszeit, während Tears of the Kingdom aufgrund der Wiederverwendung bestehender Assets in vier Jahren fertiggestellt wurde. Sollte Nintendo für den nächsten Titel wieder auf eine komplett neue Engine und frische Mechaniken setzen, könnte sich die Entwicklungszeit erneut verlängern.

Welche Hinweise gibt es bereits?

Was deutet Nintendo bisher an? Offizielle Informationen fehlen bislang, allerdings spekulieren Fans, dass Nintendo anlässlich des 40. Jubiläums der Reihe im Jahr 2026 zumindest einen ersten Teaser oder Titel enthüllen könnte.

Ein solcher Schritt würde in die Marketingstrategie des Unternehmens passen, das bereits 2019 einen ersten Teaser zu Tears of the Kingdom veröffentlichte, während das Spiel erst 2023 erschien. Das bedeutet jedoch auch, dass ein neuer Titel frühestens 2027 oder 2028 erscheinen dürfte – sofern alles nach Plan läuft.

Welche Alternativen könnten vorher erscheinen?

Welche Remakes oder Spin-offs sind möglich? Neben einem Hauptspiel zieht Nintendo offenbar auch Remakes oder Neuauflagen älterer Zelda-Titel in Betracht. Besonders im Gespräch ist ein Remaster von Phantom Hourglass und Spirit Tracks, die bislang nur auf dem Nintendo DS spielbar sind.

Laut Community-Insidern wie Agent-lg könnte Tantalus Media, das Skyward Sword HD 2021 umsetzte, erneut ein Remake übernehmen. Grezzo, das für Link’s Awakening HD verantwortlich war, scheint bis 2024 mit einem neuen Projekt ausgelastet zu sein.

Wie reagiert die Community?

Warum sorgt das Release-Fenster für Diskussionen? Die Reaktionen auf die spekulative Wartezeit bis 2028 reichen von Verständnis bis Frust. Einige Fans wünschen sich, dass Nintendo die Entwicklung nicht überstürzt und lieber ein innovatives Spiel liefert. Andere kritisieren, dass selbst ein Teaser bisher fehlt – obwohl die Serie 2026 ein rundes Jubiläum feiert.

Auch die Entscheidung, nach zwei Spielen im Breath of the Wild-Universum wieder etwas völlig Neues zu wagen, polarisiert. Manche spekulieren sogar, Nintendo könne mit einem weiteren Ableger überraschen, der eher in die Richtung klassischer Zelda-Formel geht.

Was bedeutet das für die Zukunft von Zelda?

Könnte Zelda in eine neue Richtung gehen? In Tears of the Kingdom wurden bereits neue Spielmechaniken wie Zonai-Technologie und frei konstruierbare Geräte eingeführt. Diese Innovationsfreude könnte ein Indikator sein, dass Nintendo zukünftig verstärkt auf Sandbox-Elemente und kreative Freiheit setzt.

Gleichzeitig könnte eine Rückkehr zu linearen Dungeons, klassischem Storytelling oder sogar Multiplayer-Elementen bevorstehen. Die Möglichkeiten sind vielfältig – und genau das macht die Spekulation für viele so spannend.

Was wünschen sich die Spieler?

Welche Titel stehen auf der Community-Wunschliste? In Fanforen kursieren viele Wünsche für Remakes und Neuauflagen. Besonders häufig genannt werden:

Phantom Hourglass (mit moderner Steuerung)

Spirit Tracks (ohne Mikrofonpflicht)

The Minish Cap (in HD-Optik)

Twilight Princess HD und Wind Waker HD für Switch

Ein langer Atem ist gefragt

Was können Fans bis 2028 erwarten? Selbst wenn ein neues Hauptspiel erst in einigen Jahren erscheint, könnte Nintendo die Wartezeit mit Remakes, Spin-offs und Merchandise verkürzen. Zudem ist ein Live-Action-Film zu Zelda in Planung, der zusätzliche Aufmerksamkeit auf das Franchise lenkt.

Fest steht: Die Zukunft von Zelda bleibt spannend – auch wenn sie mit Geduld verbunden ist.

Wie stehst du zum möglichen Release-Zeitraum 2028? Würdest du lieber ein neues klassisches Zelda oder ein weiteres Open-World-Abenteuer erleben? Schreib es uns in die Kommentare!