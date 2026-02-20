Ubisoft bestätigt zwei neue Far Cry Spiele und mehrere Assassin Creed Titel

Ubisoft hat in einem aktuellen Business-Update bestätigt, dass gleich zwei neue Far-Cry-Spiele sowie mehrere Assassin’s-Creed-Titel offiziell in Entwicklung sind. Damit zeichnet sich ab, dass der Publisher in den kommenden Jahren wieder deutlich stärker auf seine größten Marken setzt und das nicht nur mit einem einzelnen Prestigeprojekt, sondern mit einer ganzen Pipeline.

Konkrete Release-Termine oder Plattformlisten wurden dabei nicht genannt. Trotzdem ist die Botschaft klar: Far Cry und Assassin’s Creed bleiben zentrale Säulen der Ubisoft-Strategie, und Fans dürfen sich auf mehr als nur den üblichen Rhythmus aus Hauptspiel und gelegentlichem Spin off einstellen.

Zwei neue Far-Cry-Projekte in Arbeit

Welche Far-Cry-Spiele sind offiziell in Entwicklung? Ubisoft spricht von zwei neuen Far-Cry-Titeln, die sich aktuell in Entwicklung befinden. Damit ist erstmals seit Längerem wieder offiziell, dass die Reihe nicht nur weitergeführt wird, sondern gleich doppelt vorangetrieben wird.

Was genau das inhaltlich bedeutet, bleibt vorerst offen. Bei Far Cry liegt der Reiz traditionell im Mix aus offener Welt, improvisiertem Chaos, starken Antagonisten und dem typischen Sandbox-Gameplay, das sich je nach Setting immer wieder neu anfühlt. Zwei Projekte könnten daher auf unterschiedliche Zielrichtungen hindeuten, etwa ein großer neuer Serienteil und ein zusätzliches, anders gelagertes Far-Cry-Erlebnis.

Bis Ubisoft Details nachreicht, lohnt sich vor allem ein Blick darauf, was die Ankündigung als Signal sendet: Far Cry soll nicht in eine lange Pause gehen, sondern bekommt spürbar Priorität. Wer nach Far Cry 6 auf einen klaren Ausblick gewartet hat, hat jetzt zumindest die offizielle Bestätigung, dass Nachschub fest eingeplant ist.

Assassin’s Creed bleibt Ubisofts Dauerbrenner

Welche Assassin’s-Creed-Titel sind offiziell in Entwicklung? Ubisoft hat bestätigt, dass mehrere Assassin’s-Creed-Spiele in Arbeit sind. Damit setzt der Publisher weiter auf die Strategie, das Franchise über verschiedene Arten von Releases und Spielkonzepte hinweg dauerhaft präsent zu halten.

Gerade Assassin’s Creed eignet sich für parallele Produktionen, weil die Reihe inzwischen mehrere Spielstile unter einem Dach vereint. Neben den großen Open-World-RPG-Ablegern gibt es auch kompaktere Teile, die stärker auf Stealth, Parkour und fokussierte Story-Arcs setzen. Mehrere Projekte gleichzeitig können daher bedeuten, dass Ubisoft unterschiedliche Erwartungen innerhalb der Community bedienen will, ohne alles in ein einzelnes Mammutspiel zu packen.

Für Fans ist das eine gute Nachricht, weil es die Chancen erhöht, dass regelmäßig neue Inhalte kommen und sich nicht alles jahrelang auf einen einzigen Release staut. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie Ubisoft die Qualitätssicherung und den kreativen Abstand zwischen den Spielen sicherstellt, damit sich die Reihe nicht zu ähnlich anfühlt.

Einordnung und was ihr als Nächstes erwarten könnt

Was bedeutet die neue Ubisoft-Pipeline für euch? Die Ankündigung wirkt wie ein klarer Kurs: Ubisoft konzentriert Ressourcen auf Marken, die zuverlässig ein großes Publikum erreichen. Far Cry und Assassin’s Creed sind dafür prädestiniert, weil beide Reihen international funktionieren und sich gleichzeitig flexibel an Trends anpassen lassen, etwa durch neue Settings, Systeme oder Erzählformen.

Für die kommenden Monate heißt das vor allem: Augen offen halten für konkrete Enthüllungen. Sobald Ubisoft die Projekte mit Namen, Setting, Gameplay-Schwerpunkten oder Release-Zeiträumen versieht, wird sich zeigen, ob die zwei Far-Cry-Spiele tatsächlich unterschiedliche Ansätze verfolgen und wie breit die Assassin’s-Creed-Roadmap angelegt ist.

Bis dahin ist es zumindest offiziell, dass euch nicht nur ein einzelner neuer Serienteil erwartet, sondern mehrere Projekte, die die beiden Franchises in den nächsten Jahren prägen werden.

Wie findet ihr es, dass Ubisoft gleich zwei neue Far-Cry-Spiele und mehrere Assassin’s-Creed-Titel parallel entwickelt, eher Vorfreude oder Sorge vor zu viel Output? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.