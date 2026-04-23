Assassins Creed Black Flag Resynced kommt am 9. Juli 2026 ohne DLC und Multiplayer

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced ist offiziell: Ubisoft hat den Release-Termin im Rahmen eines eigenen Showcase-Streams bestätigt. Das Remake des Piraten-Abenteuers erscheint am 9. Juli 2026 und soll Fans zurück in die Karibik schicken, diesmal in modernisierter Form und mit mehreren spürbaren Änderungen gegenüber dem Original.

Die Ankündigung kommt nach einer kleinen Verschiebung: Ursprünglich war die Enthüllung für den 16. April 2026 geplant, wurde aber kurzfristig auf diese Woche verlegt. Hinter den Kulissen bekamen Medien und Content Creator zuvor eine rund 30-minütige Präsentation zu sehen, bevor Ubisoft nun alle Details öffentlich gemacht hat.

Release und Rahmen der Neuauflage

Wann erscheint Assassin’s Creed: Black Flag Resynced? Der Launch ist für den 9. Juli 2026 angesetzt. Damit steht der Sommer klar im Zeichen von Enterhaken, Entermessern und Seeschlachten, nur eben mit einem Paket, das nicht einfach nur die alte Version erneut ausliefert, sondern an mehreren Stellschrauben dreht.

Was ist bei den Inhalten enthalten? Wichtig für alle, die auf ein Komplettpaket gehofft hatten: Laut den Informationen aus dem Showcase enthält Resynced weder DLC noch Multiplayer. Unterm Strich bedeutet das, dass der Fokus klar auf der Kampagne rund um Edward Kenway liegt, ohne Zusatzkampagnen oder Online-Modus als Beigabe.

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Diese Neuerungen und Änderungen sind bestätigt

Welche Features wurden für Resynced überarbeitet? Ubisoft hat im Showcase mehrere konkrete Punkte genannt, die sich direkt auf das Spielgefühl auswirken. Die wichtigsten bestätigten Änderungen im Überblick:

Kein DLC und kein Multiplayer : Resynced konzentriert sich auf das Hauptspiel ohne zusätzliche Inhalte und ohne Online-Komponente.

: Resynced konzentriert sich auf das Hauptspiel ohne zusätzliche Inhalte und ohne Online-Komponente. Überarbeiteter Animus mit neuen Inhalten : Der Animus wurde neu gestaltet und soll zusätzliches Material bieten, das über die reine Neuauflage hinausgeht.

: Der Animus wurde neu gestaltet und soll zusätzliches Material bieten, das über die reine Neuauflage hinausgeht. Collector’s Edition : Für Sammler wurde eine Collector’s Edition angekündigt, inklusive konkreter Preisdetails, die im Umfeld der Präsentation genannt wurden.

: Für Sammler wurde eine Collector’s Edition angekündigt, inklusive konkreter Preisdetails, die im Umfeld der Präsentation genannt wurden. Originalsprecher von Edward Kenway ist zurück : Edwards ursprünglicher Voice Actor übernimmt wieder, was für viele Fans ein echtes Authentizitäts-Plus sein dürfte.

: Edwards ursprünglicher Voice Actor übernimmt wieder, was für viele Fans ein echtes Authentizitäts-Plus sein dürfte. Schleichverfolgungsmissionen wurden überarbeitet : Das oft kritisierte Mission-Design rund ums Beschatten wurde angepasst und soll weniger frustig ausfallen.

: Das oft kritisierte Mission-Design rund ums Beschatten wurde angepasst und soll weniger frustig ausfallen. Kampfsystem reworked: Die Kämpfe wurden neu ausgerichtet und sollen insgesamt action-orientierter sein.

Was bedeutet das für das Spielgefühl? Gerade die Kombination aus überarbeiteter Verfolgungslogik und stärker auf Action getrimmtem Kampf könnte dafür sorgen, dass Resynced sich deutlich direkter spielt als das Original. Gleichzeitig setzt Ubisoft offenbar auf Nostalgie, indem zentrale Identitätsmerkmale erhalten bleiben, etwa durch die Rückkehr des Originalsprechers von Edward.

Was ihr bis zum Release erwarten könnt

Worauf zielt Ubisoft mit Black Flag Resynced ab? Der Ton der Ankündigung ist klar: Resynced soll euch die Chance geben, einen der beliebtesten Teile der Reihe noch einmal zu erleben, nur mit zeitgemäßer Präsentation und gezielten Anpassungen an Systemen, die heute schneller anecken als damals.

Was ist jetzt besonders relevant für Fans? Wer auf Multiplayer oder eine All-in-One-Edition inklusive aller Erweiterungen gehofft hat, muss umdenken. Wer dagegen vor allem wegen der Story, der Piratenfantasie und Edwards Reise an Bord ist, bekommt im Juli 2026 eine modernisierte Version, die an den größten Kritikpunkten sichtbar schraubt.

Freut ihr euch auf Assassin’s Creed: Black Flag Resynced am 9. Juli 2026, oder fehlen euch DLC und Multiplayer zu sehr? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.