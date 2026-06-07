Palworld 1.0 kommt am 10. Juli 2026 – Trailer zeigt neues Endgame-Ziel

Palworld bekommt endlich ein festes Ziel nach dem langen Early-Access-Marathon: Pocketpair hat beim Summer Game Fest bestätigt, dass die Vollversion am 10. Juli 2026 erscheint. Damit wird aus der Vorabfassung offiziell Palworld 1.0 und das rund zweieinhalb Jahre nach dem Early-Access-Start.

Die Ankündigung ist auch deshalb wichtig, weil das Studio bereits im September 2025 den Kurs sichtbar geändert hatte. Statt immer größerer Content-Sprünge lag der Fokus seitdem stärker auf Stabilisierung, Performance und Fehlerbehebung. Mit dem 1.0-Termin steht nun fest, wann dieser Umbau in einen finalen Release münden soll.

Release-Termin und der Weg aus dem Early Access

Wann erscheint Palworld 1.0? Die Vollversion kommt am 10. Juli 2026 und markiert den offiziellen Ausstieg aus dem Early Access. Pocketpair hat das Datum im Rahmen des Summer Game Fest öffentlich gemacht und damit die wichtigste offene Frage der Community beantwortet.

Der Zeitpunkt ist ein klarer Schnitt: Wer Palworld bereits länger verfolgt, kennt die Phasen, in denen große Updates neue Systeme und Inhalte brachten, aber auch neue Baustellen öffneten. Die Strategie ab Herbst 2025, stärker zu konsolidieren, wirkt im Rückblick wie die Vorbereitung auf genau diesen Schritt.

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Für alle, die wegen technischer Probleme, Balance-Frust oder dem bislang eher dünnen Endgame pausiert haben, ist der Juli 2026 damit der naheliegende Wiedereinstieg. Pocketpair wird sich dann nicht mehr an einer Early-Access-Messlatte messen lassen, sondern an dem Anspruch einer fertigen Version.

Neue Pals, Endgame und der mysteriöse Baum

Welche neuen Inhalte stecken in Version 1.0? Der zur Ankündigung gezeigte Cinematic-Trailer liefert mehrere konkrete Hinweise auf das, was euch im Release-Paket erwartet. Im Mittelpunkt stehen neue Pals, frische Kämpfe und ein Endgame-Schwerpunkt, der lange in der Spielwelt sichtbar war, aber bislang außer Reichweite lag.

Besonders auffällig: Ein neuer Pal, der sich im Kampf in ein Schwert transformieren kann. Das wirkt wie eine direkte Erweiterung des bisherigen Kampfstils, weil die Kreaturen damit nicht nur Begleiter sind, sondern aktiver und unmittelbarer mit euren Aktionen verzahnt werden. Wenn diese Mechanik im Gameplay so greift, wie sie angedeutet wird, dürfte das die Dynamik von Builds und Loadouts spürbar verändern.

Außerdem zeigt das Material den Kampf gegen ein fliegendes, mystisches Wesen. Der Sieg über diese Kreatur führt im Video schließlich zu dem gigantischen Baum, der seit frühen Alpha-Versionen am Horizont der Welt thront. In 1.0 scheint dieser Baum nun als zentraler Fixpunkt des Endgames zu dienen, inklusive neuem Zielpfad für Langzeitfortschritt.

Neue Pals, darunter ein Pal mit Schwert-Transformation im Kampf

Neue Boss- oder Story-Begegnung mit einem fliegenden, mystischen Wesen

Der bislang unerreichbare Baum wird als Endgame-Areal und Zielpunkt erschlossen

Progression-Update und langfristige Online-Pläne

Was ändert sich am Spielfluss von Palworld? Pocketpair spricht von einer Überarbeitung der gesamten Progression. Gemeint sind nicht nur einzelne Stellschrauben, sondern eine strukturelle Anpassung über alle Phasen hinweg, also Early Game, Mid Game und Endgame.

Das Ziel ist offensichtlich: eine bessere Lernkurve am Anfang, weniger zähe Grind-Passagen in der Mitte und ein klarer definierter Endgame-Loop, der mehr bietet als nur Wiederholung. Gerade für ein Spiel, das zeitweise enorme Aufmerksamkeit und Spielerzahlen hatte, ist diese Art Kernsanierung entscheidend, weil sie darüber entscheidet, ob Palworld 1.0 langfristig trägt oder nur kurz auflodert.

Welche Strategie verfolgt Pocketpair nach 1.0? Parallel zur Fertigstellung hat das Studio Markenschutz für den Begriff Palworld Online in den USA und Südkorea beantragt. Das deutet auf einen längerfristigen Ausbau der Multiplayer-Infrastruktur oder sogar ein eigenständiges Online-Ableger-Projekt hin.

Interessant ist dabei die Positionierung des Managements: Eine aggressive Verwertungsschiene mit Merchandise-Offensive oder Anime-Ambitionen wurde nicht als Fokus gesetzt. Stattdessen bleibt die Priorität klar auf der Software und darauf, dass Technik, Stabilität und Netcode auch bei hoher Last sitzen, wenn Palworld 1.0 am 10. Juli 2026 loslegt.

Freut ihr euch auf Palworld 1.0 und plant ihr zum Vollversion-Release im Juli 2026 einzusteigen oder wartet ihr erst ab, wie stabil das Update läuft? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.