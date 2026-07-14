Crimson Desert Update 1.13.01 – Stabilität, Performance und Bugfixes im Fokus

Crimson Desert hat im Juli 2026 ein frisches Update bekommen, das ihr ab sofort herunterladen könnt. Nach dem Release am 19. März 2026 legt Pearl Abyss weiterhin ein hohes Tempo bei Patches vor, doch diesmal geht es weniger um neue Inhalte und mehr um Stabilität, Performance und das Beheben nerviger Bugs im Alltag.

Statt einer großen Content-Offensive steht Update 1.13.01 klar im Zeichen von Backend-Verbesserungen und konkreten Problemen, die in den letzten Wochen gemeldet wurden. Wer zuletzt mit Drops in der Bildrate, fehlerhaftem Rendering oder ausbleibenden Belohnungen zu kämpfen hatte, sollte mit dem neuen Patch spürbar weniger Reibung im Spielablauf erleben.

Patch 1.13.01 bringt Stabilität und Bugfixes

Was verbessert das neue Crimson-Desert-Update konkret? Pearl Abyss nimmt sich mit 1.13.01 mehrere Baustellen vor, die teils direkt Quests, teils technische Aspekte betreffen. Im Fokus stehen Abstürze, Darstellungsfehler sowie Systeme, die nicht zuverlässig auslösen, obwohl Bedingungen erfüllt wurden.

Besonders auffällig ist der Fix für einen Crash, der beim Reiten eines Bären-Mounts auftreten konnte. Gerade weil Mounts in Crimson Desert ein wichtiger Teil des Fortschritts sind, ist das eine der Änderungen, die sich im normalen Spielbetrieb schnell bemerkbar machen dürfte.

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Die kompletten Patch Notes zu Crimson Desert Update 1.13.01 im Überblick:

Fixed an issue where the game would occasionally crash when riding a bear.

Fixed an issue where characters would occasionally be rendered incorrectly on consoles and AMD-based systems.

Fixed an issue where Oongka would not follow Kliff during certain main quest cutscenes.

Fixed an issue where rewards for completing certain challenges were not given.

Fixed an issue where the Hoenmark Ruins could not be liberated.

Fixed an issue where the amount of feed in the feed bin would not decrease even when livestock on the ranch were eating near it.

Improved an issue where frame rates would drop in certain environments.

Blick nach vorn: Switch-2-Version und große DLC-Pläne

Welche Zukunftspläne hat Pearl Abyss für Crimson Desert? Neben den kurzfristigen Fixes gibt es auch neue Signale in Richtung langfristiger Support. Pearl Abyss CEO Huh Jin-young hat in einer Fragerunde mit Anteilseignern eine mögliche Version für Switch 2 thematisiert.

Demnach prüft das Team, ob die Hardware die Anforderungen stemmen kann, und ein grundlegendes Gameplay soll aktuell bereits lauffähig sein. Bis daraus ein echtes Release-Vorhaben wird, stehen allerdings noch Optimierungen und eine umfassende technische Prüfung an.

Wann kommt der große DLC für Crimson Desert? Offiziell ist weiterhin bestätigt, dass größere DLC-Inhalte geplant sind, konkrete Details bleiben aber knapp. Will Powers, Director of Marketing and PR bei Pearl Abyss, hat das Projekt ausdrücklich als DLC bezeichnet und angedeutet, dass es sich deutlich von den bisherigen Updates unterscheiden soll.

Es gibt einen guten Grund, warum wir das DLC nennen.

Wie groß der Umfang am Ende ausfällt und wann Pearl Abyss mehr zeigt, bleibt vorerst offen. Klar ist aber: Mit Patches wie 1.13.01 arbeitet das Studio parallel weiter daran, die Basis sauber und stabil zu halten, bevor der nächste größere Schritt kommt.

Habt ihr das Update 1.13.01 schon installiert, und liefen bei euch zuletzt eher Performance-Probleme, Quest-Bugs oder Abstürze auf? Schreibt eure Erfahrungen gern in die Kommentare.