GTA Online – Acid Lab bringt Bonus-Auszahlungen in der Event-Woche 2026

In GTA Online startet ab dem 25. Juni 2026 die neue Event-Woche und die steht diesmal ganz im Zeichen des Acid Lab. Bis einschließlich 1. Juli 2026 lohnt es sich besonders, eure Produktionskette am Laufen zu halten, Verkäufe sauber zu timen und die passenden Upgrades mitzunehmen, weil es in dieser Woche große Bonus-Auszahlungen rund um das mobile Drogenlabor gibt.

Wenn ihr ohnehin gerade dabei seid, euren Geldfluss zu stabilisieren, ist das ein guter Zeitpunkt, um das Acid Lab als feste Säule im Business-Mix zu spielen, statt nur nebenbei ein paar Lieferungen mitzuschieben. Die Woche ist klar auf effizientes Farmen ausgelegt und belohnt vor allem alle, die regelmäßig nachproduzieren und verkaufen.

Die wichtigsten Acid-Lab-Boni der Woche

Welche Vorteile bringt die Event-Woche vom 25. Juni 2026 bis 1. Juli 2026? Der Kern der Woche sind große Acid-Lab-Boni. Das bedeutet konkret: Alles, was direkt mit der Produktion, dem Management und dem Verkauf aus dem Acid Lab zusammenhängt, steht im Fokus und ist in diesem Zeitraum deutlich lukrativer als üblich.

Praktisch heißt das für euren Wochenplan: Produktionszeiten clever ausnutzen, vor längeren Sessions rechtzeitig Nachschub organisieren und die Verkaufsmissionen dann bündeln, wenn eure Lagerstände sinnvoll gefüllt sind. Wer das Acid Lab bisher nur gelegentlich genutzt hat, kann in dieser Woche besonders leicht in eine Routine kommen, die auch danach noch Geld abwirft.

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Damit ihr den Überblick behaltet, sind hier die zentralen Punkte, auf die diese Event-Woche abzielt:

Acid Lab als Hauptthema der Event-Woche

Zeitraum: 25. Juni 2026 bis 1. Juli 2026

Fokus: spürbar bessere Auszahlungen durch Acid-Lab-Boni

So holt ihr das Maximum aus dem Acid Lab heraus

Wie nutzt ihr die Boni am effizientesten? In Bonus-Wochen entscheidet weniger das reine Grinden, sondern die Reihenfolge eurer Schritte. Plant eure Session so, dass ihr nicht ständig zwischen Aktivitäten hin und her springt, sondern klare Blöcke spielt: erst Vorbereitung und Versorgung, dann Produktion laufen lassen, anschließend Verkauf.

Wenn ihr mit Freunden unterwegs seid, kann das zusätzlich helfen, weil Verkaufsmissionen zuverlässiger durchgehen und ihr weniger Risiko habt, unterwegs ausgebremst zu werden. Solo klappt es ebenfalls, aber dann lohnt sich ein vorsichtigeres Timing, damit ihr eure Lieferung nicht unnötig in Stresssituationen fahren müsst.

Ein paar einfache Leitlinien, die in solchen Wochen fast immer den größten Unterschied machen:

Vor dem Verkauf kurz prüfen, ob ihr für die Session wirklich Zeit habt, die Mission durchzuziehen.

Lieber seltener verkaufen, dafür mit gut gefülltem Bestand, statt viele Mini-Verkäufe mit mehr Risiko und mehr Fahrten.

Wenn ihr in öffentlichen Lobbys verkauft, bleibt flexibel und brecht lieber ab, wenn die Lage kippt.

Zeitrahmen und sinnvoller Wochenplan

Wann solltet ihr einsteigen, um nichts zu verpassen? Die Aktion läuft vom 25. Juni 2026 bis zum 1. Juli 2026. Wenn ihr möglichst viel mitnehmen wollt, lohnt es sich, früh in der Woche das Acid Lab konsequent anzuschieben, damit ihr gegen Mitte bis Ende der Event-Woche mehrere Verkäufe sauber takten könnt.

Wer wenig Zeit hat, kann trotzdem profitieren: Schon ein klarer Rhythmus aus Produktion starten, einmal sinnvoll verkaufen und den Rest der Woche bei Bedarf wiederholen, bringt in Bonus-Zeiträumen spürbar mehr als normales Gelegenheitszocken ohne Plan.

Für eine kompakte Woche, die auch mit einem vollen Kalender funktioniert, bietet sich an:

Am 25. oder 26. Juni 2026 Acid Lab aktivieren, Nachschub und Setup auf Stand bringen. Am Wochenende den größten Verkauf einplanen, wenn ihr am Stück Zeit habt. Zum 30. Juni oder 1. Juli 2026 einen letzten Verkauf setzen, bevor die Woche endet.

Wie nutzt ihr diese Acid-Lab-Woche: Geht ihr voll auf Produktion und Verkäufe oder nehmt ihr die Boni nur nebenbei mit? Schreibt eure Strategie und eure besten Tipps gern in die Kommentare.