In „GTA Online“ sind 50 Störsender über Los Santos und Blaine County verteilt. Zerstört ihr sie alle, erhaltet ihr insgesamt 150.000 GTA-Dollar, 50.000 RP und schaltet Avi Schwartzman als Hacker für den Diamond-Casino-Heist frei. Unsere interaktive Karte zeigt euch jeden einzelnen Fundort.

Die Störsender – im englischen Original „Signal Jammers“ – gehören zu den dauerhaft verfügbaren Sammelaufgaben in „GTA Online“. Anders als Spielkarten oder Actionfiguren müsst ihr die kleinen Geräte jedoch nicht einsammeln, sondern mit einer Waffe zerstören.

Viele Sender hängen weit oben an Gebäuden, Sendemasten, Werbetafeln oder anderen schwer erreichbaren Konstruktionen. Mit unserer interaktiven GTA-Online-Karte könnt ihr alle 50 Positionen systematisch abarbeiten und bereits zerstörte Störsender direkt abhaken.

Alle Störsender auf unserer GTA-Online-Map

Auf unserer interaktiven Karte findet ihr die genaue Position aller 50 Störsender. Öffnet einen Marker, um den jeweiligen Fundort und zusätzliche Hinweise aufzurufen.





Störsender: Das Wichtigste in Kürze

In „GTA Online“ gibt es insgesamt 50 Störsender.

Alle Störsender sind dauerhaft verfügbar.

Ihr benötigt weder eine Startmission noch eine bestimmte Immobilie.

Die Sender können in beliebiger Reihenfolge zerstört werden.

Die Suche funktioniert auch in einer Sitzung nur für eingeladene Spieler.

Jeder zerstörte Sender bringt 2.000 GTA-Dollar und 1.000 RP.

Für den letzten Störsender erhaltet ihr zusätzlich 50.000 GTA-Dollar.

Insgesamt bekommt ihr 150.000 GTA-Dollar und 50.000 RP.

Nach allen 50 Sendern wird Avi Schwartzman für den Diamond-Casino-Heist freigeschaltet.

Der Fortschritt wird für den jeweiligen GTA-Online-Charakter gespeichert.

Wie startet ihr die Suche nach den Störsendern?

Ihr müsst keine Mission annehmen und keinen bestimmten Anruf abwarten. Die 50 Störsender befinden sich dauerhaft an ihren festen Positionen und können unmittelbar nach dem Betreten einer GTA-Online-Sitzung zerstört werden.

Auch eine Spielhalle oder ein Casino-Penthouse wird für die Suche nicht benötigt. Eine Spielhalle braucht ihr erst dann, wenn ihr den Diamond-Casino-Heist selbst vorbereiten und Avi Schwartzman als Hacker auswählen möchtet.

Die komplette Sammelaufgabe lässt sich in einer geschlossenen Sitzung beziehungsweise einer Sitzung nur für eingeladene Spieler abschließen. Das ist sogar empfehlenswert, weil euch dort keine anderen Spieler während der Suche angreifen oder stören können.

Wie erkennt ihr einen Störsender?

Die Störsender sehen wie kleine schwarze beziehungsweise dunkelgraue Kästen mit mehreren Antennen aus. An ihrer Vorderseite blinkt ein rotes Licht.

Nähert ihr euch einem noch nicht zerstörten Sender, hört ihr außerdem ein regelmäßiges Piepen. Schaltet deshalb am besten das Radio eures Fahrzeugs aus und achtet in der Nähe eines Markers auf das Geräusch.

Besonders gut lassen sich die Geräte bei Nacht erkennen. Das rote Blinklicht hebt sich dann stärker von Gebäudefassaden, Masten und Dächern ab.

Typische Positionen der Störsender sind:

Gebäudefassaden und Dächer

Werbetafeln und Reklameschilder

Funk- und Strommasten

Brücken

Wassertanks

Aussichtstürme

schwer zugängliche militärische Anlagen

Einige Marker auf der Karte zeigen daher nur den richtigen Bereich. Schaut anschließend auch über euch und kontrolliert die Seiten angrenzender Gebäude.

So findet und zerstört ihr alle 50 Störsender

Öffnet unsere interaktive GTA-Online-Karte und arbeitet die Fundorte in einer zusammenhängenden Route ab. Beginnt beispielsweise im Süden von Los Santos und bewegt euch anschließend durch die Stadt nach Norden bis nach Blaine County und Paleto Bay.

Mit diesen Tipps geht die Suche deutlich schneller:

Arbeitet die Karte in einer festen Reihenfolge ab. Hakt jeden zerstörten Störsender sofort auf der Karte ab. Verwendet für die längeren Strecken ein schnelles Fluggerät. Schaltet das Fahrzeugradio aus, damit ihr das Piepen besser hört. Sucht die Positionen nach Möglichkeit bei Nacht ab. Achtet besonders auf Dächer, Fassaden, Masten und Werbetafeln. Kontrolliert regelmäßig euren Zähler im Interaktionsmenü. Wechselt die Sitzung, falls ein Sender nicht erscheint oder seine Zerstörung nicht registriert wird.

Ein Hubschrauber oder ein bewaffnetes Flugfahrzeug spart besonders viel Zeit. Geeignet sind beispielsweise der Buzzard oder die Oppressor Mk II. Die Raketen bewaffneter Fahrzeuge können die Sender teilweise automatisch erfassen, wodurch sich auch schwer erkennbare Geräte leichter lokalisieren lassen.

Besitzt ihr kein entsprechendes Fahrzeug, könnt ihr die meisten Störsender vom Boden aus mit einem Scharfschützengewehr zerstören. Bei besonders hoch gelegenen Positionen müsst ihr gegebenenfalls einen geeigneten Aussichtspunkt suchen oder euch ein Fluggerät beschaffen.

Vorsicht bei Fort Zancudo und dem Gefängnis

Einige Störsender befinden sich in oder an gesicherten Gebieten. Dazu gehören unter anderem Fort Zancudo und die Bolingbroke-Strafanstalt.

Betretet ihr diese Bereiche unbefugt, erhaltet ihr normalerweise Fahndungssterne. Versucht deshalb, die betreffenden Störsender aus möglichst großer Entfernung mit einem Scharfschützengewehr oder einer zielsuchenden Rakete zu treffen.

Besitzt ihr einen Hangar in Fort Zancudo, könnt ihr euch auf dem Militärgelände deutlich freier bewegen. Für das Zerstören des dortigen Störsenders ist ein Hangar allerdings keine Voraussetzung.

Wie könnt ihr euren Fortschritt kontrollieren?

Die Anzahl der bereits zerstörten Störsender könnt ihr im Interaktionsmenü unter dem Inventar bei den Sammelgegenständen überprüfen.

Das Spiel zeigt euch allerdings nur, wie viele der 50 Geräte ihr bereits ausgeschaltet habt. Welcher konkrete Störsender noch fehlt, wird nicht angegeben.

Deshalb solltet ihr jeden Fund unmittelbar auf unserer interaktiven Karte als erledigt markieren. Andernfalls müsst ihr im schlimmsten Fall alle 50 Positionen erneut kontrollieren, wenn euer Zähler beispielsweise bei 49 stehen bleibt.

Welche Belohnungen gibt es?

Für jeden zerstörten Störsender erhaltet ihr unmittelbar:

2.000 GTA-Dollar

1.000 RP

Bei 50 Geräten ergeben die Einzelbelohnungen insgesamt:

100.000 GTA-Dollar

50.000 RP

Nach der Zerstörung des letzten Störsenders kommt ein Abschlussbonus in Höhe von 50.000 GTA-Dollar hinzu. Insgesamt verdient ihr mit der vollständigen Sammelaufgabe somit:

150.000 GTA-Dollar

50.000 RP

Avi Schwartzman als Hacker für den Diamond-Casino-Heist

Genau an dieser Stelle war der bisherige Artikel missverständlich. Die 150.000 GTA-Dollar bestehen aus den 100.000 Dollar für die einzelnen Sender und dem zusätzlichen Abschlussbonus von 50.000 Dollar.

Was bringt Avi Schwartzman?

Avi Schwartzman gehört zu den besten Hackern, die ihr für den Diamond-Casino-Heist engagieren könnt. Er wird dauerhaft als Mitglied der Unterstützungscrew freigeschaltet, sobald ihr alle 50 Störsender zerstört habt.

Im Finale verschafft euch der Hacker mehr Zeit im Tresorraum. Er verlangt dafür zehn Prozent der Beute. Erreicht ihr den Tresor unentdeckt, stellt euch Avi bis zu drei Minuten und 30 Sekunden zur Verfügung. Wurde der Alarm bereits ausgelöst beziehungsweise spielt ihr den aggressiven Ansatz, fällt die verfügbare Zeit kürzer aus.

Die Freischaltung bedeutet nicht, dass Avi bei jedem Durchgang automatisch eingesetzt wird. Ihr müsst ihn während der Vorbereitungen am Planungsbrett eurer Spielhalle als Hacker auswählen.

Zum Zerstören der Störsender selbst benötigt ihr keine Spielhalle. Die Immobilie wird lediglich gebraucht, um den Diamond-Casino-Heist als Host zu planen.

Was tun, wenn nur noch ein Störsender fehlt?

Steht euer Fortschritt bei 49 von 50, hilft das Spiel leider nicht bei der Suche nach dem letzten Sender. Geht in diesem Fall folgendermaßen vor:

Kontrolliert zunächst den Zähler im Interaktionsmenü. Prüft, ob ihr auf unserer Karte versehentlich einen nicht zerstörten Marker abgehakt habt. Besucht die Fundorte erneut in einer festen Reihenfolge. Schaltet das Radio aus und achtet auf das Piepen. Sucht nicht nur am Boden, sondern auch an Fassaden und auf Dächern. Bleibt an jedem Fundort einige Sekunden stehen. Wechselt in eine neue Sitzung, falls ein Sender nicht geladen wird. Startet „GTA Online“ vollständig neu, wenn der Fortschritt nicht registriert wurde.

Besonders leicht übersehen werden die hoch gelegenen Geräte an Funkmasten und Gebäuden. Auch der Sender am Kontrollturm von Fort Zancudo kann aus ungünstigen Blickwinkeln schwer zu erkennen sein.

Häufige Fragen zu den Störsendern

Wie viele Störsender gibt es in GTA Online?

In Los Santos und Blaine County sind insgesamt 50 Störsender verteilt.

Muss ich die Störsender in einer bestimmten Reihenfolge zerstören?

Nein. Ihr könnt die 50 Geräte in beliebiger Reihenfolge ausschalten.

Benötige ich eine Spielhalle?

Für die Suche und die Freischaltung von Avi Schwartzman benötigt ihr keine Spielhalle. Eine Spielhalle ist erst erforderlich, wenn ihr den Diamond-Casino-Heist selbst vorbereiten möchtet.

Funktioniert die Suche in einer privaten Sitzung?

Ja. Ihr könnt alle Störsender in einer Sitzung nur für eingeladene Spieler zerstören.

Welche Waffe sollte ich verwenden?

Für viele Positionen eignet sich ein Scharfschützengewehr. Noch schneller geht es mit einem bewaffneten Fluggerät und zielsuchenden Raketen.

Wie viel Geld erhalte ich insgesamt?

Für alle 50 Störsender erhaltet ihr zusammen 150.000 GTA-Dollar. Darin sind die Einzelbelohnungen und der Abschlussbonus bereits enthalten.

Wie viele RP gibt es?

Jeder Störsender bringt 1.000 RP. Insgesamt erhaltet ihr somit 50.000 RP.

Was wird nach allen 50 Störsendern freigeschaltet?

Ihr schaltet Avi Schwartzman als Hacker für den Diamond-Casino-Heist frei.

Gibt es eine Trophäe oder ein Achievement?

Nein. Für die vollständige Sammelaufgabe gibt es keine eigene Plattform-Trophäe und kein separates Achievement.

Sind die Störsender zeitlich begrenzt?

Nein. Die Störsender gehören dauerhaft zu „GTA Online“ und sind nicht von einer bestimmten Eventwoche abhängig.

Weitere dauerhaft verfügbare, täglich wechselnde und saisonale Fundstücke findet ihr in unserer Übersicht zu allen Sammelgegenständen in „GTA Online“.

Habt ihr bereits alle 50 Störsender zerstört oder fehlt euch noch einer der besonders gut versteckten Sender?