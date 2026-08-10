GTA Online: Schiffswrack heute – Fundort und alle 30 möglichen Positionen

Jeden Tag erscheint in „GTA Online“ ein Schiffswrack an der Küste von San Andreas. Daneben findet ihr eine Schatztruhe mit GTA-Dollar, RP und einem Outfitfetzen. Wer sieben Truhen öffnet, schaltet das Frontier-Outfit im Piratenstil frei.

Auf unserer interaktiven Karte seht ihr direkt, welches Schiffswrack heute aktiv ist. Zusätzlich könnt ihr euch sämtliche bekannten Positionen anzeigen lassen.

Schiffswracks: Das Wichtigste in Kürze

Pro Tag ist nur ein Schiffswrack aktiv.

Der Fundort ist für alle Spieler identisch.

Die Schatztruhe bringt 25.000 GTA-Dollar und 2.000 RP.

In Bonuswochen kann Rockstar die Belohnung erhöhen.

In den ersten sieben Truhen findet ihr jeweils einen Outfitfetzen.

Mit sieben Outfitfetzen schaltet ihr das Frontier-Outfit frei.

Die sieben Truhen müssen nicht an aufeinanderfolgenden Tagen gesammelt werden.

Insgesamt sind 30 Positionen in den Spieldaten hinterlegt.

Davon werden 27 tatsächlich innerhalb der Rotation verwendet.

Der tägliche Fundort folgt einer festen Rotation und wird nicht zufällig ausgewählt.

Wo befindet sich das Schiffswrack heute?

Unsere Karte hebt automatisch den aktuell aktiven Fundort hervor:

Der Marker führt euch zur Küste, an der an diesem Tag ein kleines zerstörtes Holzboot liegt. Direkt daneben steht die Schatztruhe. Ihr müsst weder eine Mission starten noch eine Immobilie besitzen, um sie öffnen zu können.

Die übrigen bekannten Schiffswracks bleiben ebenfalls auf der Karte sichtbar. Achtet deshalb auf die Kennzeichnung des aktuellen Fundortes und fahrt nicht versehentlich zu einer inaktiven Position.

Wann wechselt das Schiffswrack?

Der Fundort wechselt täglich um 6 Uhr UTC. In Deutschland entspricht das:

8 Uhr während der Sommerzeit

7 Uhr während der Winterzeit

Seid ihr während des täglichen Wechsels bereits in „GTA Online“, kann es vorkommen, dass das neue Schiffswrack nicht korrekt erscheint. Wechselt in diesem Fall die Sitzung oder startet das Spiel neu.

Das Schiffswrack besitzt damit eine andere Wechselzeit als einige Inhalte, die zusammen mit dem wöchentlichen Rockstar-Event aktualisiert werden.

© Rockstar Games

So erkennt ihr das Schiffswrack

Das gesuchte Wrack besteht aus einem kleinen, stark beschädigten Holzboot am Rand des Wassers. Die Schatztruhe steht unmittelbar daneben und kann abhängig von Position und Wasserstand teilweise schwer zu erkennen sein.

In der Nähe helfen euch mehrere Hinweise:

Ein Glocken- beziehungsweise Windspiel wird hörbar.

Der Controller beginnt zu vibrieren.

Das Geräusch wird beim Annähern deutlicher.

Am Strand liegen Wrackteile und eine kleine Schatztruhe.

Einige Fundorte befinden sich so nah am Wasser, dass Teile des Wracks bei hohem Wellengang vorübergehend überspült werden. Zoomt auf unserer Karte weit genug heran und sucht den unmittelbaren Küstenabschnitt ab.

Welche Belohnung erhaltet ihr?

Beim Öffnen der täglichen Schatztruhe bekommt ihr regulär:

25.000 GTA-Dollar

2.000 RP

einen Outfitfetzen, solange ihr noch keine sieben gesammelt habt

Die Geld- und RP-Belohnung könnt ihr auch weiterhin jeden Tag erhalten, nachdem das Outfit bereits freigeschaltet wurde.

Rockstar erhöht die Auszahlung gelegentlich im Rahmen einer Eventwoche. Bei doppelten Belohnungen erhaltet ihr beispielsweise 50.000 GTA-Dollar und 4.000 RP.

So schaltet ihr das Frontier-Outfit frei

In den ersten sieben gefundenen Schatztruhen befindet sich jeweils ein Outfitfetzen. Sobald ihr insgesamt sieben davon gesammelt habt, wird automatisch das Frontier-Outfit freigeschaltet.

Da ihr pro Tag nur eine Truhe öffnen könnt, benötigt ihr dafür mindestens sieben Tage. Die Funde müssen allerdings nicht direkt aufeinanderfolgen. Verpasst ihr einen Tag, bleibt euer bisheriger Fortschritt erhalten.

Das freigeschaltete Piraten-Outfit findet ihr anschließend in eurem Kleiderschrank bei den Spezial-Outfits.

So kontrolliert ihr euren täglichen Fortschritt

Ob ihr die Schatztruhe an diesem Tag bereits geöffnet habt, könnt ihr über das Interaktionsmenü kontrollieren:

Interaktionsmenü → Inventar → Tägliche Sammelobjekte

Dort sollte bei den Schiffswracks entweder 0/1 oder 1/1 stehen. Die Anzeige bezieht sich nur auf den aktuellen Tag und nicht auf sämtliche Outfitfetzen.

Gibt es 27 oder 30 Schiffswracks?

Insgesamt sind 30 mögliche Schiffswrack-Positionen in den Spieldaten hinterlegt. Die tatsächliche tägliche Rotation verwendet allerdings nur 27 davon.

Drei hinterlegte Positionen werden nicht als täglicher Fundort ausgewählt. Auf einer reinen Übersicht sämtlicher Spieldaten können daher 30 Marker erscheinen, obwohl ihr die Schatztruhe nur an 27 dieser Stellen finden könnt.

Unsere Kartenansicht unterscheidet deshalb zwischen:

dem heute aktiven Schiffswrack,

den 27 innerhalb der Rotation verwendeten Positionen,

den drei hinterlegten, aber nicht verwendeten Standorten.

Ist der tägliche Fundort zufällig?

Nein. Obwohl die Position lange als zufälliger täglicher Wechsel beschrieben wurde, folgt das Schiffswrack einer festen Rotation über 84 Tage.

Die Tabelle in den Spieldaten legt für jeden Tag innerhalb dieses Zyklus einen Standort fest. Einige Positionen kommen darin häufiger vor als andere. Nach Ablauf des 84. Tages beginnt die Abfolge erneut.

Unsere Karte berechnet anhand dieser Rotation automatisch, welches Schiffswrack aktuell aktiv ist. Dadurch müsst ihr nicht jeden Tag alle 27 möglichen Küstenabschnitte absuchen.

Was tun, wenn das Schiffswrack nicht erscheint?

Falls ihr am richtigen Fundort keine Truhe findet, prüft zunächst im Interaktionsmenü, ob ihr das tägliche Sammelobjekt bereits eingesammelt habt.

Hilft das nicht, versucht Folgendes:

Wechselt in eine neue Sitzung. Startet „GTA Online“ vollständig neu. Entfernt euch vom Fundort und kehrt anschließend zurück. Prüft, ob auf der Karte wirklich der aktuelle und nicht nur ein möglicher Standort ausgewählt ist. Wartet kurz, falls ihr genau während des täglichen Wechsels online wart.

Beachtet außerdem, dass Wasser und Wellen das kleine Wrack zeitweise verdecken können. Die Truhe liegt normalerweise direkt neben den sichtbaren Holzteilen.

Lohnen sich die täglichen Schiffswracks?

Mit 25.000 GTA-Dollar fällt die tägliche Belohnung zwar vergleichsweise klein aus. Da ihr dafür weder kämpfen noch eine Mission vorbereiten müsst, lässt sich die Truhe jedoch schnell auf dem Weg zu anderen Aktivitäten einsammeln.

Besonders lohnend sind die Schiffswracks für Spieler, die das Frontier-Outfit freischalten möchten oder während einer Eventwoche erhöhte GTA-Dollar- und RP-Belohnungen erhalten.

Der wichtigste Vorteil unserer Karte: Ihr seht direkt, welcher der möglichen Standorte heute aktiv ist, und müsst nicht die gesamte Küste von Los Santos und Blaine County absuchen.