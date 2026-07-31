Silent Hill f bekommt Nendoroid-Figur von Hinako Shimizu – Details und Bonus

Konami und Good Smile Company erweitern die Welt von Silent Hill f um einen neuen offiziellen Release. Dabei handelt es sich allerdings nicht um zusätzliche Spielinhalte, sondern um eine Nendoroid-Figur der Protagonistin Hinako Shimizu.

Das Sammlerstück kann bis zum 15. September 2026 vorbestellt werden. Die Auslieferung ist für den Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2027 vorgesehen, während ein Europreis und eine ausdrücklich bestätigte Verfügbarkeit im deutschen Shop derzeit noch ausstehen.

Hinako Shimizu als anpassbare Nendoroid-Figur

Welche Ausstattung bietet die neue Silent Hill f-Figur? Hinakos rund zehn Zentimeter große Nendoroid-Version trägt ihre leicht beschädigte Schuluniform aus dem Survival-Horror-Spiel. Dank beweglicher Gelenke, austauschbarer Komponenten und mehrerer optionaler Teile lassen sich unterschiedliche Szenen nachstellen.

Zum Lieferumfang gehören drei Gesichtsplatten. Sammler können zwischen einem neutralen Ausdruck, einem wütenden Gesicht und einem lächelnden Gesicht wechseln, wodurch Hinako überraschend viele unterschiedliche Stimmungen abdeckt.

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Auch zwei bekannte Gegenstände aus Silent Hill f sind enthalten. Hinako kann mit dem ikonischen Eisenrohr ausgestattet werden, das in der Reihe bereits zahlreiche Hauptfiguren begleitet hat. Zusätzlich liegt eine der roten Kapseln bei. Bestellungen direkt beim Hersteller erhalten außerdem eine austauschbare linke Hand mit Briefen sowie bunte Luftballons als Bonus.

Weitere Figuren aus Silent Hill f

Welche weiteren Silent Hill f-Sammlerstücke sind geplant? Hinako bleibt nicht die einzige Figur aus dem 2025 veröffentlichten Horrorspiel. Good Smile Company arbeitet ebenfalls an einer Nendoroid-Version des Mannes mit Fuchsmaske. Bislang wurde zu diesem Modell lediglich Konzeptmaterial gezeigt, ausführliche Produktbilder und ein Veröffentlichungstermin fehlen noch.

Darüber hinaus befindet sich eine Figma-Figur von Hinako Shimizu in Vorbereitung. Im Gegensatz zum bewusst niedlichen Nendoroid-Stil setzen Figma-Modelle auf realistischere Proportionen, eine größere Darstellung und besonders viele bewegliche Gelenke. Auch für diese Variante wurde noch kein konkreter Termin genannt.

Das Merchandise knüpft an frühere Veröffentlichungen zur Horrorreihe an. Zum Remake von Silent Hill 2 erschienen bereits unterschiedliche Figuren und Statuen. Bekannte Kreaturen wie die Bubble Head Nurse und Pyramid Head wurden ebenfalls als bewegliche Figma-Modelle umgesetzt.

Konamis Silent Hill-Offensive geht weiter

Warum erhält Silent Hill aktuell so viel neues Merchandise? Konami baut die traditionsreiche Horrorreihe seit ihrer längeren Ruhephase wieder deutlich aus. Silent Hill f erschien am 25. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und konnte weltweit bereits mehr als zwei Millionen ausgelieferte Exemplare und digitale Verkäufe erreichen.

Der nächste große Spiele-Release folgt bereits am 24. September 2026 mit Silent Hill: Townfall für PlayStation 5, Steam und den Epic Games Store. Das eigenständige Psychohorror-Abenteuer von Screen Burn führt nach Schottland und wird vollständig aus der Ego-Perspektive gespielt.

Zusätzlich befindet sich ein Remake des ersten Silent Hill in Entwicklung. Sollten die aktuellen Spiele und Sammlerstücke erfolgreich bleiben, dürfte Konami die Merchandise-Auswahl rund um Hinako, den Mann mit Fuchsmaske und weitere bekannte Charaktere künftig weiter ausbauen.

Wie gefällt euch die Hinako-Nendoroid, und welche Figur aus Silent Hill sollte Good Smile Company als Nächstes umsetzen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.