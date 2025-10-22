Silent Hill f – Schatzhalle: Finde 3x Wappen – Lösung von Wandbild-Rätsel

In Silent Hill f machst du nach der Shimizu Residenz einen Abstecher zurück in den Dunklen Schrein, der Anderswelt von Silent Hill f. Hier kommt es zu einem weiteren Rätsel. Das große Rätsel um das Wandbild in der Schatzkammer!

Am großen Fuchsgemälde, das sogenannte Wandbild, zum Start des Spielabschnitts bekommst du die Mission, 3x neue Wappen zu finden und ich verrate dir den genauen Lösungsweg dahin, sowie die Lösung des Rätsels. So wird es ein Leichtes, diesen Spielabschnitt zu meistern.

Anmerkung: In diesem Gebiet gibt es keine Karte, deshalb solltest du den Anweisungen dieser Anleitung punktgenau folgen.

Der Weg zum ersten Wappen

Laufe zunächst durch die Tür zu deiner linken Seite, um in einen Raum mit blutrünstigen Fuchsstatuen zu gelangen. Hier findest du einiges an Vorräten und das Protokoll des Hausarzts.

Schau dir zunächst einmal die linke Fuchsstatue an. Wenn du sie untersuchst, dann kannst du eine Art Pfeilspitze aus ihrem Brustkorb herausziehen. Dann öffnet sich die Schublade unter dem Fuchs und die Statue bekommt blaue Augen. Nimm die Verzierte Schriftrolle heraus und folge den Augen des Fuchses, um durch die korrekte Tür zu treten.

Huch, was haben wir denn da? © Konami/Spielcode.de

Anmerkung: In diesem Spielabschnitt gibt es Folterkammern, also einen wiederkehrenden Raum mit vielen Fesseln. Du kannst diese Räume erst wieder verlassen, wenn du alle Monster in so einem Raum besiegt hast. Nur so lösen sich die Talismane an der Tür auf. Aber mit dieser Anleitung umgehst du sie einfach!

Zu deiner rechten Seite siehst du nun eine Papiertür, hinter der ein Omamori (Jagdhund) auf dem Schrein liegt, der den maximalen Verstand nach dem Besiegen eines Feindes wiederherstellt.

Ein Omamori in Ehren! © Konami/Spielcode.de

Zurück im Flur gibt es in der Mitte zwei Räume, links ein Raum mit vielen Schriftrollen (und ein Schrumpeliges Aburaage). Rechts liegen noch ein paar Vorräte und dann läufst du in der Mitte zum Podest, um dir das Schwarzer-Spatz-Wappen aus der Schublade zu sichern!

In diesen Schatullen liegen die Wappen. © Konami/Spielcode.de

Rechts (vom Flur ausgehend) beim Störenfried siehst du dann eine Geheime Wand, die du mit deiner Fokus-Fähigkeit öffnen kannst. Und nachdem du die Störenfriede ausgeschaltet und das Wappen eingesammelt hast, lösen sich die Talismane und du kannst passieren.

Zurück in der Schatzhalle findest du nun am Schreineine Verzierte Schriftrolle herumliegen und weiter geht es beim „Eingang“. Das ist die Tür, durch die du anfangs eingetreten bist gegenüber vom Gemälde.

Der Weg zum zweiten Wappen

Sammle im ersten Raum die neue Notiz des Hausmädchens und es liegen neue Vorräte in dem veränderten Raum herum. Nimm anschließend die rechte Tür und du kommst in einen neuen Raum mit Statuen. In der Mitte liegt der Brief einer strengen Mutter.

Rein und wieder raus! © Konami/Spielcode.de

Sammle alles ein und tritt durch die Tür gegenüber, zu der kein Fuchs schaut. Ansonsten folgen die Folterräume mit Käfigen. Also Vorsicht!

In diesem Raum geht es weiter. © Konami/Spielcode.de

Im korrekten Raum siehst du das gute Trommelmonster. Besiege das Vieh und sieh dir die Schatulle am Ende des Ganges an. Leider ist sie mit einem Talisman versiegelt. In der Mitte des Flurs siehst du zwei geheime Wände, die du mit der Fokusfähigkeit öffnen kannst. Links liegt ein Antiker Kamm verborgen.

Wichtig ist aber auch, dass du hier das letzte Monster vernichtest, denn der Talisman öffnet sich nur beim Ableben aller Monster in diesem Raum. Jetzt kannst du das Weißer-Spatz-Wappen einsammeln!

Geheimwände, das kennen wir doch schon! © Konami/Spielcode.de

Der Weg zum dritten Wappen

Nimm jetzt die Tür gegenüber, rechts vom Wandbild aus gesehen und du kommst in einem Raum mit ganz vielen Statuen (blutübersät). An der rechten Tür findest du den Brief einer strengen Mutter. Es gibt hier sehr viele Folterkeller.. also Vorsicht vor der falschen Tür!

Die Tür mit der Stahlvorrichtung an der Seite, mit der Hinako nun dank ihrer Fähigkeiten interagieren kann, verbirgt ein paar Geheimnisse. Du findest den Brief mit einer gepressten Blume. Außerdem findest du in der hinteren Ecke ein wertvolles Ema, mit dem du deine passiven Fähigkeiten verbessern kannst.

Nutze Hinakos Fähigkeiten. © Konami/Spielcode.de

Daneben liegt der Auftrag des Clans und weiter geht es dann zurück im Statuen-Raum. Links vom Podest steht eine Fuchsstatue, die nach links außen schaut. Mit diesem Fuchs kannst du interagieren. In der Statue steckt eine Pfeilspitze (in der linken, unteren Seite). Du erhältst eine Verzierte Schriftrolle.

Folge dieser Statue zum korrekten Ausgang. © Konami/Spielcode.de

Wenn du die Schriftrolle hast, folge den blauen Augen des Fuchses. Er weist dir jetzt den Weg zur richtigen Tür, links neben der Statue.

Jetzt wird es etwas stressig: Du musst alle Monster in diesem Raum vernichten und vor allem das große Muttermonster in der Mitte. Dann kannst du danach zum Podest mit der Schatulle laufen, um dir das Wappen zu greifen. Das geht aber nur, wenn du alle Monster besiegt hast, weil der Talismanfluch nur so aufgehoben wird. So erhältst du dann schließlich das Fuchsmasken-Wappen.

Vernichte das Scheusal. © Konami/Spielcode.de

Das Rätsel am Wandbild: Wappen richtig einsetzen!

Löse das Wandbildrätsel: Nun gilt es, die 3x Wappen richtig einzusetzen. Dafür kannst du einfach dieser Anleitung hier folgen, die dir die Lösung verrät.

Weißer-Spatz-Wappen – Dieses Wappen gehört zu dem mittleren Fuchs, an dessen Laterne gezogen wird. Schwarzer-Spatz-Wappen – Das nächste Wappen kommt zu dem rechten Fuchs, der an der Laterne zieht. Fuchsmasken-Wappen – Das Wappen steckst du vorne zum linken Fuchs, der vorweg läuft.

Folge den Nummern auf dieser Lösung (siehe Reihenfolge). © Konami/Spielcode.de

Nun hast du alle Wappen korrekt platziert und das Rätsel um das Wandbild in der Schatzhalle gelöst. Es geht weiter zum nächsten Abschnitt, wenn du den offengelegten Raum betrittst.

Ich gratuliere, du hast diesen dunklen Abschnitt des Spiels geschafft. Konnte dir meine Lösung etwas behilflich sein? Schreib es doch in die Kommentare und erzähl uns gern von deinen Spielerfahrungen.