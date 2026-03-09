Marathon auf PS5 Pro vs PS5 – PSSR 2.0 sorgt für sichtbar mehr Bildruhe

Marathon ist seit dem 5. März 2026 für PS5, Xbox Series und PC erhältlich und steht als Extraction-Shooter besonders im Fokus der kompetitiven Community. Kurz nach dem Launch stellt sich für viele auf PlayStation direkt die nächste Frage: Gibt es auf der PS5 Pro echte Vorteile oder bleibt es bei kosmetischen Unterschieden? Ein detaillierter Grafik-Vergleich zeigt jetzt, wie nah Bungie beide Konsolen zusammenbringt und wo sich die stärkere Hardware trotzdem sichtbar absetzt.

Die gute Nachricht zuerst: Bei der Performance macht Marathon keine Unterschiede, die Matches beeinflussen könnten. Bungie setzt klar auf eine einheitliche, faire Erfahrung, egal ob bei euch die Standard-PS5 oder die PS5 Pro unterm Fernseher steht. Trotzdem lohnt sich der Blick auf die Details, denn gerade bei Bildruhe und Beleuchtung kann die Pro ihre Muskeln spielen lassen.

Performance und Optionen auf der Standard-PS5

Wie läuft Marathon auf der Standard-PS5? Laut der technischen Analyse von ElAnalistaDeBits läuft Marathon auf der Standard-PS5 mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde. Gerade in einem Extraction-Shooter ist das entscheidend, weil konstante Bildraten Eingaben verlässlicher wirken lassen und das Gunplay sauber bleibt.

Welche Grafik-Optionen bietet die Standard-PS5? In den Einstellungen könnt ihr zwischen zwei Varianten wählen: CMAA als besonders performancefreundliche Kantenglättung und AMD FSR als Upscaling-Lösung. Im direkten Vergleich fallen die Unterschiede während des Spielens allerdings nur gering aus, sowohl bei der Bildqualität als auch bei der Performance.

Unterm Strich bedeutet das: Wer einfach loslegen will, macht mit keiner der beiden Optionen etwas falsch. Es ist eher eine Geschmacksfrage, ob ihr bei Kanten ein etwas anderes Glättungsverhalten bevorzugt, ohne dass sich das Spielgefühl messbar verändert.

PS5 Pro setzt auf sichtbar bessere Bildqualität

Welche Vorteile hat Marathon auf der PS5 Pro? Auch auf der PS5 Pro bleibt es bei stabilen 60 FPS, die zusätzliche Leistung fließt also nicht in mehr Frames, sondern in eine aufgewertete Optik. Besonders deutlich wird das bei der Ambient Occlusion, also der Umgebungsverdeckung: Schatten in Ecken, Kanten und Ritzen wirken auf der Pro tiefer und geben der Spielwelt mehr räumliche Tiefe.

Was bringt die bessere Reflexionsqualität auf der PS5 Pro? Zusätzlich werden Reflexionen auf der PS5 Pro in höherer Auflösung berechnet. Gerade mit Blick auf das futuristische Leveldesign sorgt das für sichtbar sauberere Oberflächen und insgesamt einen hochwertigeren Look, wenn Lichtquellen über Materialien wandern oder sich Umgebungselemente in Flächen spiegeln.

PSSR 2.0 als entscheidender Unterschied

Warum ist PSSR 2.0 bei Marathon so wichtig? Der größte Abstand zwischen Standard-PS5 und PS5 Pro entsteht durch PSSR 2.0, Sonys aktuellen KI-Upscaler, den Marathon nativ nutzt. Dadurch wirkt das Bild auf der PS5 Pro deutlich ruhiger und knackiger, was sich besonders bei feinen Details bemerkbar macht.

Wo sieht man PSSR 2.0 im Alltag am stärksten? Vor allem Texturen und weit entfernte Objekte bleiben auf der PS5 Pro stabiler scharf, während auf der Standard-PS5 eher leichtes Flimmern auftreten kann. Gerade in hektischen Situationen, wenn ihr viel scannt, peilt und über Distanzen Informationen sammelt, ist die zusätzliche Bildruhe ein echter Pluspunkt.

Bereich Standard-PS5 PS5 Pro Bildrate Stabile 60 FPS Stabile 60 FPS Anti-Aliasing und Upscaling Wahl zwischen CMAA und AMD FSR PSSR 2.0 nativ Ambient Occlusion Solide, aber weniger ausgeprägt Sichtbar aufgewertet, mehr Tiefe Reflexionen Niedrigere Auflösung Höhere Auflösung, sauberere Oberflächen Bildruhe und Detailstabilität In der Distanz teils leichtes Flimmern Ruhigeres, schärferes Gesamtbild

Einheitliche Fairness, unterschiedliche Optik

Für wen lohnt sich die PS5-Pro-Version besonders? Bungie liefert auf beiden PlayStation-Konsolen eine spielerisch gleichwertige Erfahrung, was im kompetitiven Umfeld genau der richtige Ansatz ist. Wenn ihr aber Wert auf maximale Bildschärfe, ruhigere Kanten und insgesamt die sauberste Darstellung legt, bekommt ihr auf der PS5 Pro die sichtbar rundere Version, vor allem dank PSSR 2.0.

Wie spielt ihr Marathon aktuell, auf Standard-PS5 oder PS5 Pro, und sind euch die Unterschiede bei Bildruhe und Details wichtig? Schreibt es gerne in die Kommentare.