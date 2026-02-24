Rage auf Steam gratis spielbar – so lange läuft die Aktion bis März 2026

Wer noch eine offene Lücke im Spiele-Backlog hat, kann sie Ende Februar extrem günstig füllen: Auf Steam lässt sich ein postapokalyptisches Open-World-Actionspiel aktuell zu 100 Prozent kostenlos spielen, allerdings nur für kurze Zeit. Das Angebot läuft bis 2. März 2026 und eignet sich perfekt, wenn ihr Lust auf Wüsten-Setting, Ballereien und einen Mix aus Shooter und Fahrzeug-Action habt.

Im Mittelpunkt steht Rage, ein First-Person-Shooter von id Software, der euch in eine staubige Endzeitwelt wirft. Wer das Spiel schon länger auf der Liste hatte, bekommt jetzt die Gelegenheit, ohne Einstiegshürde reinzuschauen und sich selbst ein Bild vom Mix aus Action, Erkundung und Autopassagen zu machen.

So funktioniert die Gratis-Aktion auf Steam

Wie lange ist Rage gratis spielbar? Die Aktion ist zeitlich begrenzt und endet am 2. März 2026. Bis dahin könnt ihr Rage auf Steam kostenlos starten und spielen, ohne dafür Geld auszugeben.

Wichtig ist vor allem der Zeitfaktor: Wenn ihr das Angebot nutzen wollt, lohnt es sich, das Spiel rechtzeitig zu installieren und zumindest kurz anzutesten. Gerade bei älteren Titeln ist Rage außerdem ein Kandidat, den man gut in mehreren kürzeren Sessions spielen kann, weil die Missionen und Aktivitäten oft kompakt ausfallen.

Falls ihr Rage noch gar nicht kennt, erwartet euch kein reines Schlauch-Shooter-Erlebnis, sondern eine Struktur, die euch immer wieder in eine offene Wüstenwelt entlässt. Dort fahrt ihr mit eurem Vehikel zu Aufträgen, nehmt Nebenaktivitäten mit und werdet unterwegs auch mal von Gegnern auf Rädern überrascht.

Das erwartet euch in der Endzeit-Welt von Rage

Worum geht es in Rage? Das Spiel ist in einer nahen Zukunft nach einer globalen Katastrophe angesiedelt: Ein Asteroideneinschlag hat die Zivilisation zerstört und die Erde in ein Ödland verwandelt. Ihr schlüpft in die Rolle von Nicholas Raine, der nach langer Stasis aus einem unterirdischen Schutzbunker erwacht und schnell zwischen Banditen, Mutanten und einer autoritären Organisation namens The Authority gerät.

Spielerisch kombiniert Rage klassische Ego-Shooter-Gefechte mit Erkundung und Fahrzeug-Abschnitten. Ihr ballert euch durch Außenposten und Höhlen, sammelt Beute, verbessert Ausrüstung und nutzt neben normalen Knarren auch ein paar markante Tools. Dazu gehören unter anderem die boomerangartigen Wingsticks, die sich besonders für schnelle, präzise Kills eignen.

Auch das Fahrgefühl ist Teil der Identität: In der Wüste geht es nicht nur ums Reisen von A nach B, sondern um Events wie Rennen und Checkpoint-Rallyes, teils auch bewaffnet. Eure Karre könnt ihr mit Upgrades versehen, um in den offenen Arealen besser klarzukommen und Gegnerfahrzeuge abzuwehren.

Für wen sich das kostenlose Wochenende besonders lohnt

Für wen ist Rage einen Download wert? Wenn ihr Endzeit-Settings mögt und Spaß an direkter, flotter Shooter-Action habt, ist Rage ein unkomplizierter Kandidat für ein Gratis-Angebot. Die Kämpfe gelten als eine der Stärken des Spiels, gerade wenn ihr auf knackige Feuergefechte mit spürbaren Waffen steht.

Außerdem ist Rage interessant, wenn ihr einen hybriden Mix sucht: nicht nur Story-Missionen, sondern auch Nebenaufgaben, Crafting-Ansätze, Munitionsvarianten und Fahrzeug-Action. Und wer gerne mit Freunden spielt, kann zusätzlich in die Multiplayer-Modi reinschauen, darunter ein Fahrzeugmodus und Koop-Inhalte.

Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Rage schon gespielt habt oder ob ihr die Gratis-Zeit bis zum 2. März 2026 nutzt, um dem Wüsten-Ödland endlich eine Chance zu geben.