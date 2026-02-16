Norwegischer Händler lockt mit kostenlosem GTA 6 – doch ganz ohne Gegenleistung geht es nicht!

Verkaufen Norweger ihr Erstgeborenes für GTA 6? So drastisch ist es (zum Glück) nicht, aber eine Werbeaktion aus Norwegen spielt ziemlich frech mit genau dieser Art von Überschrift. Ein Online-Versandhändler verspricht dort tatsächlich ein kostenloses Exemplar von Grand Theft Auto 6, allerdings nur unter einer sehr speziellen Bedingung, die eher nach Meme klingt als nach Marketingplan.

Auslöser ist der näher rückende Release: Wenn alles nach Plan läuft, soll GTA 6 am 19. November 2026 erscheinen. Genau dieses Datum nutzt das Unternehmen Komplett.no, um die Vorfreude in eine Aktion zu verwandeln, über die gerade gefühlt die halbe Gaming-Bubble spricht.

Die Aktion von Komplett und die Bedingung

Wer bekommt GTA 6 gratis? Komplett.no stellt in Aussicht, dass alle Personen, die am Veröffentlichungstag von GTA 6 ein Baby bekommen, das Spiel von ihnen geschenkt erhalten. Beworben wird das unter anderem über Instagram sowie über Werbeflächen im öffentlichen Raum.

Der Ton der Kampagne ist dabei bewusst provokant. Komplett formuliert die Botschaft sinngemäß als Aufforderung, jetzt ein Kind zu zeugen, damit es in neun Monaten zur Welt kommt und man dadurch GTA 6 gratis erhält. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass es sich nicht um einen Scherz handele.

Liegt heute zusammen und bekommt GTA 6 in neun Monaten gratis von uns.

Was bisher unklar bleibt

Welche Details sind noch offen? Trotz der großen Aufmerksamkeit bleiben zentrale Punkte der Aktion schwammig. Entscheidend ist zum Beispiel, dass der Release-Termin am 19. November 2026 tatsächlich gehalten wird. Sollte sich das Datum verschieben, steht und fällt die gesamte Idee mit dieser Planung.

Außerdem ist nicht eindeutig, ob die Aktion ausschließlich Norwegerinnen einschließt oder ob sie unabhängig von der Nationalität gilt. Ebenso offen ist, ob nur Mütter gemeint sind oder ob auch Väter das kostenlose Spiel erhalten können, wenn die Geburt am Release-Tag stattfindet.

Auch beim Nachweis gibt es Fragezeichen. Wie genau belegt werden soll, dass das Kind wirklich am selben Tag zur Welt gekommen ist, wird in den bisherigen Infos nicht klar ausgeführt. Genau diese Lücken sorgen online dafür, dass neben dem Humor auch eine Menge Skepsis mitschwingt.

Release muss am 19. November 2026 stattfinden

Teilnahmebedingungen zu Nationalität und Wohnsitz sind unklar

Unklar, ob nur Mütter oder auch Väter gemeint sind

Nachweis der Geburt am Release-Tag bisher nicht konkret erläutert

Reaktionen in der Community und der Werbeeffekt

Wie kommt die Kampagne an? Eine Wirkung hat die Aktion schon jetzt, denn Komplett ist plötzlich weit über die üblichen Elektronik- und Hardware-Kreise hinaus Gesprächsstoff. Auf Reddit wird die Idee bereits intensiv diskutiert, von amüsiert bis kopfschüttelnd.

Zwischen den Zeilen steckt natürlich das, was gute Werbung oft ausmacht: ein einfacher, leicht teilbarer Aufhänger, der sich perfekt für Social Media eignet. Und sollte die Kampagne tatsächlich auch nur minimal Einfluss auf das Verhalten einiger Paare haben, würde sie zumindest theoretisch in ein reales gesellschaftliches Thema hineinwirken, denn Norwegen kämpft wie viele Länder mit sinkenden Geburtenraten.

Eine offizielle Reaktion von Rockstar Games auf die Aktion gibt es bislang nicht. Damit bleibt es vorerst bei einer auffälligen Marketingnummer, die vor allem eins tut: Sie sorgt dafür, dass über GTA 6, den Release am 19. November 2026 und über Komplett gesprochen wird.

Wie findest du diese Aktion: witzige PR mit Augenzwinkern oder geht das für eine Spiele-Werbung schon zu weit? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.