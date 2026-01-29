Haunted Chocolatier lebt – Entwickler Barone verspricht Weiterentwicklung

Nach monatelanger Funkstille hat sich Stardew-Valley-Schöpfer Eric Barone alias ConcernedApe nun endlich mit einem Update zum Entwicklungsstand von Haunted Chocolatier zurückgemeldet. In einem neuen Blogpost betont er: Das Spiel lebt und wird weiterentwickelt. Damit reagiert er auf Gerüchte, die in den letzten Monaten in der Community kursierten.

Haunted Chocolatier wurde bereits im Oktober 2021 angekündigt und sollte in die Fußstapfen des Indie-Hits Stardew Valley treten. Doch seitdem wurde es immer ruhiger um das Projekt – bis jetzt.

Entwicklungsstand und Gerüchte rund um Haunted Chocolatier

Warum herrschte so lange Funkstille? Eric Barone erklärte in seinem aktuellen Statement, dass er zuletzt intensiv an Haunted Chocolatier gearbeitet habe. Auch wenn es von außen still wirkte, sei intern viel passiert. Die lange Wartezeit sei kein Anzeichen dafür, dass das Projekt eingestellt wurde.

Er geht auch auf konkrete Gerüchte ein, etwa dass Inhalte aus Haunted Chocolatier in einem zukünftigen Stardew-Valley-Update landen könnten oder das Spiel sogar ganz eingestellt wurde. Diese Spekulationen weist er entschieden zurück. Beide Spiele seien eigenständig, würden auf unterschiedlichen Engines basieren und könnten technisch gar nicht so einfach zusammengeführt werden.

Was erwartet dich in Haunted Chocolatier?

Welche Spielmechaniken sind geplant? Bei Haunted Chocolatier übernimmst du die Rolle eines Schokoladenherstellers, der in einem alten Schloss lebt und dort einen eigenen Laden betreibt. Du sammelst Zutaten, stellst verschiedene Süßwaren her und interagierst mit Dorfbewohnern – darunter auch Geister.

Das Spiel kombiniert klassische Lebenssimulationen mit Action-RPG-Elementen. So kannst du romantische Beziehungen aufbauen, deinen Laden individuell gestalten und dich in Kämpfen mit Waffen und Schilden verteidigen. Die Atmosphäre ist zwar mystisch, soll laut Barone aber dennoch positiv und lebensbejahend bleiben.

Veröffentlichung weiterhin unklar

Wann erscheint Haunted Chocolatier? Trotz aller Fortschritte gibt es weiterhin kein konkretes Veröffentlichungsdatum. Barone betont, dass er sich nicht unter Druck setzen lassen möchte. „Das Spiel kommt, wenn es fertig ist“, so seine klare Aussage. Auch die Plattformen stehen noch nicht fest – sicher ist bisher nur eine PC-Version.

Einige Aussagen aus der Vergangenheit wurden laut ihm aus dem Zusammenhang gerissen. So etwa die Spekulation, dass das Spiel erst 2030 erscheinen soll – das sei nie offiziell bestätigt worden. Vielmehr sei es ihm wichtig, sich den nötigen Freiraum für kreative Entscheidungen zu bewahren.

Stardew Valley bleibt weiterhin relevant

Wird Stardew Valley noch weiterentwickelt? Ja, Barone hat angekündigt, dass auch Stardew Valley weiterhin Updates erhalten wird. Das sei allerdings kein Zeichen dafür, dass Haunted Chocolatier ins Hintertreffen gerät. Vielmehr arbeite er mittlerweile nicht mehr allein an allen Projekten, sondern erhält Unterstützung durch ein kleines Team – vor allem bei Stardew Valley.

Ein Beispiel dafür ist das große 1.7-Update, das im September 2025 ausführlich vorgestellt wurde. Auch wenn diese Weiterentwicklung Zeit kostet, beeinflusst sie die Arbeit an Haunted Chocolatier laut Barone nur geringfügig.

Was du jetzt wissen solltest

Wie geht es mit Haunted Chocolatier weiter? Die gute Nachricht: Die Entwicklung läuft weiter – auch wenn du dich noch eine ganze Weile gedulden musst. Barone bedankt sich bei allen für die Geduld und das anhaltende Interesse.

Haunted Chocolatier verspricht, ein würdiger Nachfolger von Stardew Valley zu werden – mit eigenem Charme, neuen Ideen und einem frischen Setting. Wenn du auf atmosphärische Pixel-Welten, liebevolle Details und kreative Spielmechaniken stehst, wird sich das Warten lohnen.

Was sagst du zu den aktuellen Aussagen von Eric Barone? Freust du dich weiterhin auf Haunted Chocolatier oder hast du Zweifel am Projekt? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!